شمس الكويتية: استفزوني وأنا لستُ تمثال شمع

القاهرة‭ -‬الزمان‭ ‬

بعد‭ ‬عرض‭ ‬مقطع‭ ‬اعلاني‭ ‬لحلقتها‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬“أنا‭ ‬وأنا”‭ ‬مع‭ ‬الإعلامية‭ ‬سمر‭ ‬يسري،‭ ‬أكدت‭ ‬الفنانة‭ ‬شمس‭ ‬الكويتية‭ ‬أن‭ ‬الأسئلة‭ ‬التي‭ ‬وجهت‭ ‬كانت‭ ‬مستفزة،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬أجبرت‭ ‬على‭ ‬التحدث‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬التطرق‭ ‬لها‭.‬

شمس‭ ‬قالت‭: ‬وبعدين‭ ‬هذا‭ ‬اعلااااااان‭ ‬يعني‭ ‬مو‭ ‬ضروري‭ ‬الكلام‭ ‬الي‭ ‬فيه‭ ‬متناسق‭ ‬ترى‭ ‬مركبين‭ ‬جمل‭ ‬مالها‭ ‬خص‭ ‬في‭ ‬السؤال‭ ‬عشان‭ ‬الاثارة‭.. ‬بس‭ ‬مايمنع‭ ‬ان‭ ‬الحلقة‭ ‬كانت‭ ‬مزعجة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬لاني‭ ‬ماحبيت‭ ‬اتكلم‭ ‬في‭ ‬مواضيع‭ ‬وانجبرت‭ ‬اتكلم‭ ‬فيها‭ ‬وعصبت‭ ‬شوي‭ ‬لاني‭ ‬انسانة‭ ‬على‭ ‬طبيعتي‭ ‬انا‭ ‬ماني‭ ‬تمثال‭ ‬شمع‭ ‬فيني‭ ‬السئ‭ ‬والجيد‭..‬سمر‭ ‬كانت‭ ‬انسانة‭ ‬راقية‭ ‬ورااااائعة‭ ‬بس‭ ‬برا‭ ‬الكاميرا‭ ‬لانها‭ ‬قدام‭ ‬الكاميرا‭ ‬ماتعرف‭ ‬احد”‭.‬

وتابعت‭: ‬“بس‭ ‬البرنامج‭ ‬كان‭ ‬مستفز‭ ‬جداااا‭ ‬وبحكم‭ ‬انني‭ ‬انسانة‭ ‬طبيعية‭ ‬مخلوقة‭ ‬من‭ ‬طين‭ ‬تفاعلت‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬المواضيع‭ ‬مع‭ ‬رغبتي‭ ‬بعدم‭ ‬التحدث‭ ‬فيها‭ ‬لكن‭ ‬للاسف‭ ‬فاجأوني‭ ‬على‭ ‬الهوى‭ ‬بنفس‭ ‬المواضيع‭ ‬الي‭ ‬كنت‭ ‬رافضة‭ ‬الحديث‭ ‬فيها‭ ‬وأولها‭ ‬موضوع‭ ‬احلام‭ ‬لكن‭ ‬للاسف‭ ‬للاعلام‭ ‬قوانين‭ ‬ومجرد‭ ‬ظهوري‭ ‬يخليني‭ ‬ارضى‭ ‬بالواقع‭.. ‬وبشكل‭ ‬عام‭ ‬اللقاء‭ ‬كان‭ ‬ممتاز‭ ‬والمحاور‭ ‬فيه‭ ‬كانت‭ ‬قوية‭ ‬وان‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬مايكون‭ ‬المونتاج‭ ‬غير‭ ‬الي‭ ‬انقال‭ ‬في‭ ‬الحلقة‭ ‬وشكراً‭ ‬لإدارة‭ ‬البرنامج‭ ‬وللمقدمة‭ #‬سمر‭_‬يسري‭ ‬وللمخرج‭ ‬ولفريق‭ ‬الاعداد‭ ‬والي‭ ‬قال‭ ‬صابغة‭ ‬فستانها‭ ‬هذا‭ ‬اعدموه”‭.‬