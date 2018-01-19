شمس الكويتية: استفزوني وأنا لستُ تمثال شمع

القاهرة -الزمان
بعد عرض مقطع اعلاني لحلقتها في برنامج “أنا وأنا” مع الإعلامية سمر يسري، أكدت الفنانة شمس الكويتية أن الأسئلة التي وجهت كانت مستفزة، كما أنها أجبرت على التحدث في بعض المواضيع التي لم تكن ترغب في التطرق لها.
شمس قالت: وبعدين هذا اعلااااااان يعني مو ضروري الكلام الي فيه متناسق ترى مركبين جمل مالها خص في السؤال عشان الاثارة.. بس مايمنع ان الحلقة كانت مزعجة بالنسبة لي لاني ماحبيت اتكلم في مواضيع وانجبرت اتكلم فيها وعصبت شوي لاني انسانة على طبيعتي انا ماني تمثال شمع فيني السئ والجيد..سمر كانت انسانة راقية ورااااائعة بس برا الكاميرا لانها قدام الكاميرا ماتعرف احد”.
وتابعت: “بس البرنامج كان مستفز جداااا وبحكم انني انسانة طبيعية مخلوقة من طين تفاعلت مع كل المواضيع مع رغبتي بعدم التحدث فيها لكن للاسف فاجأوني على الهوى بنفس المواضيع الي كنت رافضة الحديث فيها وأولها موضوع احلام لكن للاسف للاعلام قوانين ومجرد ظهوري يخليني ارضى بالواقع.. وبشكل عام اللقاء كان ممتاز والمحاور فيه كانت قوية وان شاء الله مايكون المونتاج غير الي انقال في الحلقة وشكراً لإدارة البرنامج وللمقدمة #سمر_يسري وللمخرج ولفريق الاعداد والي قال صابغة فستانها هذا اعدموه”.