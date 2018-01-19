العواصف عبثت بمواعيد العشاق ورجال الأعمال في أوربا

برلين‭- ‬امستردام‭ – ‬الزمان‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬

‭ ‬استؤنفت‭ ‬حركة‭ ‬القطارات‭ ‬على‭ ‬الخطوط‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬المانيا‭ ‬تدريجيا‭ ‬الجمعة‭ ‬بعدما‭ ‬علقت‭ ‬بسبب‭ ‬العاصفة‭ ‬العنيفة‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬بوفاة‭ ‬ثمانية‭ ‬اشخاص‭ ‬في‭ ‬المانيا‭ ‬وضربت‭ ‬انحاء‭ ‬اخرى‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭ ‬الشمالية‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬القلق‭ ‬يتملك‭ ‬الناس‭ ‬وكثير‭ ‬منهم‭ ‬الغوا‭ ‬مواعيدهم‭ ‬في‭ ‬السفر‭ ‬والتنقل‭ ‬طواعية‭ ‬تحت‭ ‬وقع‭ ‬الصدمة‭ ‬من‭ ‬العواصف‭ ‬العنيفة‭ .‬

واضطر‭ ‬رجال‭ ‬الاعمال‭ ‬والعشاق‭ ‬الى‭ ‬تغيير‭ ‬مواعيد‭ ‬سفرهم‭ ‬المقررة‭ ‬سلفاً‭. ‬وبدأت‭ ‬حركة‭ ‬القطارات‭ ‬تعود‭ ‬الى‭ ‬طبيعتها‭ ‬ببطء‭ ‬في‭ ‬هولندا‭ ‬التي‭ ‬ضربتها‭ ‬العاصفة‭ ‬ايضا‭ ‬الخميس‭ ‬متسببة‭ ‬بخسائر‭ ‬بنحو‭ ‬90‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭. ‬واوقعت‭ ‬العاصفة‭ ‬11‭ ‬قتيلا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬اوروبا‭ ‬حيث‭ ‬قتل‭ ‬شخصان‭ ‬في‭ ‬هولندا‭ ‬وآخر‭ ‬في‭ ‬بلجيكا‭. ‬واعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬الالمانية‭ ‬الجمعة‭ ‬ان‭ ‬رجلان‭ ‬توفيا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬ساكس‭-‬انهالت‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬متأثرين‭ ‬باصابتهما‭. ‬وكانت‭ ‬الحصيلة‭ ‬السابقة‭ ‬تشير‭ ‬الى‭ ‬وفاة‭ ‬ستة‭ ‬اشخاص‭ ‬في‭ ‬المانيا‭. ‬وبدأت‭ ‬القطارات‭ ‬السريعة‭ ‬مجددا‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬بقية‭ ‬البلاد‭ ‬متأثرة‭ ‬‮«‬باضطرابات‭ ‬قوية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الطقس‭ ‬كما‭ ‬اعلنت‭ ‬شركة‭ ‬السكك‭ ‬الحديد‭ ‬الالمانية‭ ‬‮«‬دويتشي‭ ‬بان‮»‬‭. ‬واضافت‭ ‬الشركة‭ ‬ان‭ ‬الحركة‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬تعود‭ ‬عادية‭ ‬الى‭ ‬كل‭ ‬المدن‭ ‬الكبرى‭ ‬عبر‭ ‬خدمات‭ ‬الخطوط‭ ‬الرئيسية،‭ ‬وان‭ ‬الوضع‭ ‬سيعود‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬الى‭ ‬طبيعته‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع‭.‬

وكانت‭ ‬الشركة‭ ‬قررت‭ ‬الخميس‭ ‬تعليق‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الخطوط‭ ‬الكبرى‭. ‬ولم‭ ‬تتخذ‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الاجراء‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2007‭ ‬حين‭ ‬ضربت‭ ‬العاصفة‭ ‬كيريل‭ ‬البلاد‭. ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬حركة‭ ‬القطارات‭ ‬في‭ ‬المقاطعات‭ ‬مضطربة‭ ‬الجمعة‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬رينانيا‭ ‬شمال‭ ‬فستفاليا،‭ ‬المنطقة‭ ‬الشاسعة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭ ‬التي‭ ‬ضربتها‭ ‬العاصفة‭ ‬فريديريكه‭ ‬بقوة‭.‬

خسائر‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬هولندا

وادت‭ ‬الرياح‭ ‬العاتية‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬سرعتها‭ ‬130‭ ‬كلم‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الى‭ ‬اقتلاع‭ ‬اشجار‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يتعين‭ ‬ازالتها‭ ‬عن‭ ‬خطوط‭ ‬السكك‭ ‬الحديد‭ ‬واصلاح‭ ‬الاعطال‭ ‬في‭ ‬الشبكة‭. ‬واوضحت‭ ‬الشرطة‭ ‬ان‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الشركة‭ ‬عملوا‭ ‬طوال‭ ‬الليل‭ ‬لاصلاح‭ ‬خطوط‭ ‬السكك‭ ‬الحديد‭. ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬اعلنت‭ ‬شركات‭ ‬تأمين‭ ‬هولندية‭ ‬الجمعة‭ ‬ان‭ ‬العواصف‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬البلاد‭ ‬تسببت‭ ‬بخسائر‭ ‬قيمتها‭ ‬90‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬فيما‭ ‬بدأت‭ ‬حركة‭ ‬القطارات‭ ‬تعود‭ ‬الى‭ ‬طبيعتها‭ ‬تدريجيا‭.‬

وقالت‭ ‬جمعية‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬الهولندية‭ ‬ان‭ ‬‮«‬العاصفة‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬بلادنا‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬امس‭ ‬تسببت‭ ‬باضرار‭ ‬كبرى‮»‬‭.‬

واضافت‭ ‬‮«‬بحسب‭ ‬تقديراتنا‭ ‬الاولية‭ ‬فان‭ ‬الاضرار‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بالمنازل‭ ‬والسيارات‭ ‬تبلغ‭ ‬90‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬على‭ ‬الاقل‮»‬‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬انها‭ ‬لم‭ ‬تحتسب‭ ‬بعد‭ ‬كلفة‭ ‬الخراب‭ ‬في‭ ‬مقار‭ ‬الاعمال‭ ‬والمباني‭ ‬الحكومية‭ ‬والقطاع‭ ‬الزراعي‭.‬

وضربت‭ ‬العاصفة‭ ‬في‭ ‬بادئ‭ ‬الامر‭ ‬هولندا‭ ‬الخميس‭ ‬مع‭ ‬رياح‭ ‬بلغت‭ ‬سرعتها‭ ‬140‭ ‬كلم‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬ثم‭ ‬انتقلت‭ ‬الى‭ ‬انحاء‭ ‬اخرى‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬اوروبا‭. ‬والغت‭ ‬شركة‭ ‬السكك‭ ‬الحديدية‭ ‬الهولندية‭ ‬كل‭ ‬رحلات‭ ‬القطارات‭ ‬الخميس‭ ‬ما‭ ‬ترك‭ ‬آلاف‭ ‬الاشخاص‭ ‬عالقين‭ ‬في‭ ‬المحطات‭.‬

وصباح‭ ‬الجمعة‭ ‬استؤنفت‭ ‬حركة‭ ‬القطارات‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬فرق‭ ‬الشركة‭ ‬كانت‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬ازالة‭ ‬الاشجار‭ ‬التي‭ ‬اقتلعت‭ ‬بسبب‭ ‬العاصفة‭ ‬عن‭ ‬خطوط‭ ‬القطارات‭.‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬حركة‭ ‬القطارات‭ ‬متوقفة‭ ‬بين‭ ‬مطار‭ ‬شيبول‭ ‬ومحطة‭ ‬لايدن‭. ‬وقد‭ ‬اغلق‭ ‬المطار،‭ ‬احد‭ ‬اكثر‭ ‬المطارات‭ ‬الاوروبية‭ ‬ازدحاما،‭ ‬الخميس‭ ‬والغى‭ ‬كل‭ ‬الرحلات‭ ‬لنحو‭ ‬ساعتين‭.‬

وفي‭ ‬تغريدة‭ ‬الجمعة‭ ‬قال‭ ‬المطار‭ ‬انه‭ ‬‮«‬يتوقع‭ ‬يوما‭ ‬عاديا‭ ‬لكن‭ ‬الحركة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬انشط‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬بسبب‭ ‬الغاء‭ ‬رحلات‭ ‬امس‭ ‬وتغيير‭ ‬الحجوزات‮»‬‭.‬

في‭ ‬مناطق‭ ‬اخرى‭ ‬في‭ ‬اوروبا،‭ ‬اعلنت‭ ‬مقاطعة‭ ‬تيرول‭ ‬بغرب‭ ‬النمسا‭ ‬ان‭ ‬اجزاء‭ ‬من‭ ‬خط‭ ‬القطارات‭ ‬ويستبان‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬فيينا‭ ‬ولينز‭ ‬وسالزبورغ‭ ‬اغلق‭ ‬الخميس‭ ‬تحسبا‭ ‬لخطر‭ ‬حصول‭ ‬انهيارات‭ ‬ثلجية،‭ ‬بحسب‭ ‬السكك‭ ‬الحديد‭ ‬الوطنية‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الهيئة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نريد‭ ‬اي‭ ‬مجازفة‮»‬‭.‬