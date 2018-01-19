العواصف عبثت بمواعيد العشاق ورجال الأعمال في أوربا

برلين- امستردام – الزمان -(أ ف ب)
استؤنفت حركة القطارات على الخطوط الكبرى في المانيا تدريجيا الجمعة بعدما علقت بسبب العاصفة العنيفة التي تسببت بوفاة ثمانية اشخاص في المانيا وضربت انحاء اخرى في اوروبا الشمالية. ولا يزال القلق يتملك الناس وكثير منهم الغوا مواعيدهم في السفر والتنقل طواعية تحت وقع الصدمة من العواصف العنيفة .
واضطر رجال الاعمال والعشاق الى تغيير مواعيد سفرهم المقررة سلفاً. وبدأت حركة القطارات تعود الى طبيعتها ببطء في هولندا التي ضربتها العاصفة ايضا الخميس متسببة بخسائر بنحو 90 مليون يورو. واوقعت العاصفة 11 قتيلا في شمال اوروبا حيث قتل شخصان في هولندا وآخر في بلجيكا. واعلنت الشرطة الالمانية الجمعة ان رجلان توفيا في منطقة ساكس-انهالت في شرق البلاد متأثرين باصابتهما. وكانت الحصيلة السابقة تشير الى وفاة ستة اشخاص في المانيا. وبدأت القطارات السريعة مجددا العمل بشكل طبيعي في الجنوب فيما لا تزال بقية البلاد متأثرة «باضطرابات قوية» في الطقس كما اعلنت شركة السكك الحديد الالمانية «دويتشي بان». واضافت الشركة ان الحركة يفترض ان تعود عادية الى كل المدن الكبرى عبر خدمات الخطوط الرئيسية، وان الوضع سيعود بشكل كامل الى طبيعته في نهاية الاسبوع.
وكانت الشركة قررت الخميس تعليق الحركة في كل الخطوط الكبرى. ولم تتخذ مثل هذا الاجراء منذ العام 2007 حين ضربت العاصفة كيريل البلاد. ولا تزال حركة القطارات في المقاطعات مضطربة الجمعة وخصوصا في مقاطعة رينانيا شمال فستفاليا، المنطقة الشاسعة في غرب البلاد التي ضربتها العاصفة فريديريكه بقوة.
خسائر كبرى في هولندا
وادت الرياح العاتية التي بلغت سرعتها 130 كلم في الساعة الى اقتلاع اشجار لا يزال يتعين ازالتها عن خطوط السكك الحديد واصلاح الاعطال في الشبكة. واوضحت الشرطة ان مئات من موظفي الشركة عملوا طوال الليل لاصلاح خطوط السكك الحديد. من جانب آخر اعلنت شركات تأمين هولندية الجمعة ان العواصف القوية التي ضربت البلاد تسببت بخسائر قيمتها 90 مليون يورو فيما بدأت حركة القطارات تعود الى طبيعتها تدريجيا.
وقالت جمعية شركات التأمين الهولندية ان «العاصفة التي ضربت بلادنا في كانون الثاني/يناير امس تسببت باضرار كبرى».
واضافت «بحسب تقديراتنا الاولية فان الاضرار التي لحقت بالمنازل والسيارات تبلغ 90 مليون يورو على الاقل» مشيرة الى انها لم تحتسب بعد كلفة الخراب في مقار الاعمال والمباني الحكومية والقطاع الزراعي.
وضربت العاصفة في بادئ الامر هولندا الخميس مع رياح بلغت سرعتها 140 كلم في الساعة ثم انتقلت الى انحاء اخرى في شمال اوروبا. والغت شركة السكك الحديدية الهولندية كل رحلات القطارات الخميس ما ترك آلاف الاشخاص عالقين في المحطات.
وصباح الجمعة استؤنفت حركة القطارات رغم ان فرق الشركة كانت لا تزال تعمل على ازالة الاشجار التي اقتلعت بسبب العاصفة عن خطوط القطارات.ولا تزال حركة القطارات متوقفة بين مطار شيبول ومحطة لايدن. وقد اغلق المطار، احد اكثر المطارات الاوروبية ازدحاما، الخميس والغى كل الرحلات لنحو ساعتين.
وفي تغريدة الجمعة قال المطار انه «يتوقع يوما عاديا لكن الحركة قد تكون انشط في المطار بسبب الغاء رحلات امس وتغيير الحجوزات».
في مناطق اخرى في اوروبا، اعلنت مقاطعة تيرول بغرب النمسا ان اجزاء من خط القطارات ويستبان الذي يربط فيينا ولينز وسالزبورغ اغلق الخميس تحسبا لخطر حصول انهيارات ثلجية، بحسب السكك الحديد الوطنية. وقال المتحدث باسم الهيئة «لا نريد اي مجازفة».