نشر صور لخاطفي طائرة عام 1986 وقد أصبحوا كهولاً

اسلام‭ ‬اباد‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬نشر‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الفدرالي‭ ‬الاميركي‭ (‬اف‭ ‬بي‭ ‬آي‭) ‬صورا‭ ‬لأربعة‭ ‬مشتبه‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬خطف‭ ‬طائرة‭ ‬بان‭ ‬اميركان‭ ‬الدامية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كراتشي‭ ‬الباكستانية‭ ‬عام‭ ‬1986،‭ ‬تظهرهم‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬متقدمة‭. ‬وقتل‭ ‬20‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬الركاب‭ ‬والطاقم‭ ‬بينهم‭ ‬مواطنان‭ ‬اميركيان‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الخطف‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬ذلك‭ ‬العام‭ ‬عندما‭ ‬سيطر‭ ‬الخاطفون‭ ‬على‭ ‬طائرة‭ ‬تابعة‭ ‬لشركة‭ ‬بان‭ ‬اميركان‭ ‬في‭ ‬الرحلة‭ ‬73‭ ‬لنحو‭ ‬16‭ ‬ساعة‭ ‬خلال‭ ‬توقفها‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الساحلية‭ ‬الكبيرة‭ ‬جنوب‭ ‬باكستان‭. ‬وانتهت‭ ‬الازمة‭ ‬عندما‭ ‬فتح‭ ‬الخاطفون‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬الركاب‭ ‬والطاقم‭ ‬مما‭ ‬أجبر‭ ‬فرقة‭ ‬كوماندوس‭ ‬باكستانية‭ ‬على‭ ‬اقتحام‭ ‬الطائرة‭. ‬ويعتقد‭ ‬ان‭ ‬المشتبه‭ ‬بهم‭ ‬ينتمون‭ ‬لمنظمة‭ ‬ابو‭ ‬نضال‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وهم‭ ‬متهمون‭ ‬بتنفيذ‭ ‬هجمات‭ ‬في‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬دولة‭. ‬والمجموعة‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬‮«‬المنظمات‭ ‬الارهابية‮»‬‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركية،‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬الاربعة‭ — ‬ودود‭ ‬محمد‭ ‬حافظ‭ ‬التركي‭ ‬وجمال‭ ‬سعيد‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭ ‬ومحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬خليل‭ ‬حسين‭ ‬الرحايل‭ ‬ومحمد‭ ‬احمد‭ ‬المنور‭ — ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬الاف‭ ‬بي‭ ‬آي‭ ‬‮«‬لأكثر‭ ‬الارهابيين‭ ‬المطلوبين‮»‬‭. ‬وافاد‭ ‬بيان‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬لاف‭ ‬بي‭ ‬آي،‭ ‬أن‭ ‬صور‭ ‬المشتبه‭ ‬بهم‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الحصول‭ ‬عليها‭ ‬عام‭ ‬2000‭ ‬خضعت‭ ‬لمعالجة‭ ‬في‭ ‬مختبر‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬لتظهرهم‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬متقدمة‭. ‬ونقل‭ ‬البيان‭ ‬عن‭ ‬احد‭ ‬العناصر‭ ‬المكلفين‭ ‬القضية‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬انه‭ ‬مع‭ ‬الصور‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬تقدمهم‭ ‬في‭ ‬العمر‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الصور‭ ‬الأصلية،‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يحرك‭ ‬ذلك‭ ‬ذكريات‭ ‬او‭ ‬ربما‭ ‬شاهد‭ ‬أحد‭ ‬ما‭ ‬هؤلاء‭ ‬الاشخاص‭ ‬وهم‭ ‬يتجولون‮»‬‭. ‬وتعرض‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ايضا‭ ‬مبلغ‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬مكافأة‭ ‬لمن‭ ‬يقدم‭ ‬معلومات‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬القبض‭ ‬عليهم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬مكافآت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العدالة‮»‬‭. ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬محاكمة‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬عام‭ ‬1988،‭ ‬أقر‭ ‬الرجال‭ ‬الاربعة‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬خاطف‭ ‬خامس‭ ‬هو‭ ‬زيد‭ ‬حسن‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬السفاريني‭ ‬بتنفيذ‭ ‬الهجوم‭ ‬وحكم‭ ‬عليهم‭ ‬بالاعدام‭. ‬وتم‭ ‬تخفيض‭ ‬الاحكام‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬الى‭ ‬السجن‭ ‬المؤبد‭. ‬واطلق‭ ‬سراح‭ ‬السفاريني‭ ‬من‭ ‬السجن‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬عام‭ ‬2001‭ ‬لكن‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬اعتقله‭ ‬الاف‭ ‬بي‭ ‬آي‭. ‬وفي‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬2004‭ ‬حكم‭ ‬عليه‭ ‬قاض‭ ‬فدرالي‭ ‬أميركي‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬بالسجن‭ ‬160‭ ‬عاما‭.‬