قتلى في عواصف عنيفة تضرب أوروبا وهولندا الأكثر تضرراً

لاهاي-(أ ف ب) – اجتاحت عواصف عنيفة مناطق في شمال اوروبا وسواها الخميس متسببة بشل حركة القطارات وموقعة أربعة قتلى قضوا بسبب تساقط الاشجار.

وكانت هولندا اكبر المتضررين جراء الرياح الشتوية العاتية – الثانية هذا الشهر – التي اجتاحتها من بحر الشمال لتضرب هذا البلد المعروف ايضا ب”الاراضي المنخفضة”.

والغى مطار شيبول في امستردام، احد اكثر المطارات ازدحاما، كل رحلاته لفترة وجيزة فيما كانت الرياح تعصف بسرعة 140 كلم في الساعة في بعض المناطق.

وقالت ادارة المطار في تغريدة على تويتر ان “كل حركة النقل الجوي علقت حتى اشعار آخر”. واستؤنفت الرحلات تدريجا بعد نحو ساعتين.

لكن المطار اضطر ايضا الى اغلاق مداخل اثنتين من قاعات المغادرة الثلاث بعد ان تطايرت قطع من سقفه.

وقالت المتحدثة باسم المطار غيدي سخريزر لوكالة فرانس برس ان “عناصر الاطفاء قدموا للمساعدة لان الوضع لم يكن آمنا” مؤكدة عدم وقوع اصابات.

وفيما رفعت هيئة الارصاد الوطنية تحذيرها الى الحد الاعلى الاحمر، قتل رجل يبلغ من العمر 62 عاما في بلدة أولست وسط هولندا بسبب تساقط اشجار.

وقالت الشرطة الهولندية ان الرجل قتل عندما خرج من شاحنته ليزيل جزءا من الشجرة يسد الطريق.

وقتل هولندي آخر (62 عاما) في مدينة اينسخيديه بشرق هولندا عندما سقطت شجرة على سيارته، بحسب وكالة الانباء الهولندية.

وفي بلجيكا المجاورة قتلت امرأة عندما اصطدمت السيارة التي تقودها بشجرة اثناء عبورها غابة على بعد 35 كلم جنوب بروكسل.

وفي المانيا قضى رجل (59 عاما) في حادث مرور نجم عن العاصفة فريدريكيه في منطقة ايميريخ-التين في مقاطعة رينانيا شمال وستفاليا.

وأعلنت شركة السكك الحديد الهولندية (ان اس) انه “بسبب العاصفة ستتوقف جميع القطارات حتى اشعار آخر” باستثناء تأمين خدمة محلية في خرونيغن (شمال) وليمبورغ (جنوب).

وعلق تاليس، القطار الفائق السرعة، رحلاته الى هولندا والمانيا حتى الساعة 13,00 ت غ على الاقل.

وتم وقف قطار لتاليس كان متوجها الى هولندا من بروكسل، في انتويرب وطلب من جميع الركاب النزول والانتظار ساعتين على الاقل، بحسب مراسل لفرانس برس كان فيه.

وقالت السكك الحديد الهولندية انها تتعامل مع “عدد كبير من الاعطال” ما يعني انه حتى بعد هدوء العاصفة قد يمضي بعض الوقت قبل عودة الوضع الى طبيعته.

– لا وصول الى روتردام –

يتوقع ان تخف سرعة الرياح بعض الظهر، ومع ذلك اغلق المسؤولون الهولنديون جميع الطرق والجسور الاكثر عرضة للخطر أمام حركة المرور.

واحصت هيئة المرور الوطنية 25 شاحنة كبيرة انقلبت بسبب الرياح الشديدة ما اسفر عن اختناقات مرورية على ست من الطرق الرئيسية في البلاد.

وقالت هيئة المرور ان مرفأ روتردام (جنوب) اكبر مرافئ الشحن الاوروبية، “غير ممكن الوصول اليه من الشمال بسبب مشكلات” على ثلاث طرق سريعة في المدينة.

والغي عدد من الرحلات الجوية في ألمانيا في مطاري دوسلدورف (غرب) وميونيخ (جنوب) فيما أعلنت السكك الحديد الالمانية “دويتشه بان” انها ستقوم بخفض سرعة قطاراتها السريعة بين فولفسبورغ (شمال) والعاصمة برلين.

وفي مناطق اخرى في اوروبا، اعلنت ولاية تيرول بغرب النمسا ان خط القطارات ويستبان الذي يربط بين فيينا ولينز وسالزبورغ اغلق صباح الخميس تحسبا لخطر وقوع انهيارات ثلجية، بحسب السكك الحديد الوطنية.

وقال المتحدث باسم الهيئة “لا نريد اي مجازفة”.