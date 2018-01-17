السعودية تعترض صاروخ الحوثيين وتودع ملياري دولار لمنع انهيار عملة اليمن

الرياض- الزمان

أعلن التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية اعتراض صاروخ بالتسي أطلقه المتمردون الحوثيون باتجاه المملكة، معتبرا ان هذا الهجوم الصاروخي يثبت مرة جديدة «تورط» ايران في دعم التمرد. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية مساء الثلاثاء ان الصاروخ اطلق باتجاه مدينة جازان الجنوبية وقد تم «اعتراضه وتدميره». ورأى ان الهجوم «يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية»، داعيا المجتمع الدولي الى اتخاذ «خطوات أكثر جديه وفعّالة لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ البالستية». فيما قررت المملكة السعودية الاربعاء ايداع ملياري دولار في المصرف المركزي اليمني، غداة مطالبة رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها بمساعدات مالية عاجلة الى هذا البلد الغارق في نزاع مسلح. وقال بيان رسمي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان وديعة الملياري دولار الجديدة ستضاف الى وديعة سابقة بقيمة مليار دولار، مشيرا الى ان هذه الخطوة تأتي بهدف «تعزيز الوضع المالي والاقتصادي (…) لاسيما سعر صرف الريال اليمني». وتقود السعودية منذ اذار/مارس 2015 تحالفا عسكريا في البلد الفقير دعما لسلطة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي في مواجهة المتمردين الحوثيين الذين تتهمهم الرياض بتلقي الدعم من ايران. ويسيطر المتمردون منذ أيلول/سبتمبر 2014 على العاصمة صنعاء، ما دفع بالسلطة المعترف بها الى اعتماد عدن مقرا مؤقتا لها. وقامت السلطة بنقل المصرف المركزي الى المدينة الجنوبية.

ومنذ التدخل السعودي، قتل في النزاع اكثر من 9200 يمني، بينما اصيب اكثر من 52 الف شخص اخر، بحسب احصائيات منظمة الصحة العالمية. لكن اليمن يواجه ايضا مصاعب مالية سواء في صنعاء او في عدن، وأزمة انسانية هي من بين الاكبر في العام. والثلاثاء، أقرت السلطة المعترف بها انها تواجه صعوبات مالية كبيرة، محذرة من ان الريال اليمني على وشك الانهيار. ويشهد اليمن نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية. وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين الذين تتهمهم الرياض والحكومة المعترف بها دوليا بتلقي الدعم من ايران، في أيلول/سبتمبر 2014.

وشهد النزاع في اليمن تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون الذين تحالفوا مع حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح من السيطرة على مناطق واسعة من اليمن.

ومنذ التدخل السعودي، اطلق المتمردون الحوثيون عشرات الصواريخ البالستية باتجاه السعودية، بينها صاروخان جرى اعتراضهما فوق الرياض.

وتقول الرياض ان طهران تمد المتمردين الشيعة بالاسلحة والمعدات العسكرية واللازمة لتصنيع هذه الصواريخ، وهو اتهام نفته ايران مرارا.