الجولاني يعرض الصلح الشامل على الفصائل السورية والإئتلاف يدين اعلان واشنطن تشكيل قوة حدودية

بيروت- الزمان

بعد الرفض التركي والسوري والايراني معاً ، دان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الأربعاء سعي واشنطن لتشكيل قوة أمن حدودية في سوريا، مبدياً رفضه سيطرة المقاتلين الأكراد على المناطق التي تم طرد تنظيم الدولة الاسلامية منها.وأعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن الأحد أنه يعمل على تشكيل قوة حدودية قوامها 30 ألف عنصر في شرق سوريا، بعد تراجع حدة المعارك ضد تنظيم داعش، في خطوة استدعت تنديد كل من أنقرة ودمشق وطهران. وأبدى الائتلاف المعارض في بيان ادانته «المخطط الأميركي الرامي إلى تشكيل قوة حدودية شمال شرق سوريا» معلناً «رفضه أي ذرائع أو مزاعم تسعى لتسويق مثل هذه المشاريع». واكد أنه «ليس مقبولاً وضع الأراضي التي تحررت من الإرهاب تحت سلطة تنظيم (حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي) أو غيره من التنظيمات ذات الأجندات التي تتعارض مع أهداف الثورة السورية وترتبط بالنظام وقوى الاحتلال».

وبحسب التحالف الدولي، من المقرر أن يكون نصف عديد القوة الأمنية من عناصر قوات سوريا الديموقراطية والنصف الآخر من مقاتلين سيتم تجنيدهم، على أن يتمركزوا «على طول حدود المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، لتشمل أجزاء من وادي نهر الفرات والحدودالدولية في شرق وشمال المناطق المحررة». فيما عرض محمد الجولاني زعيم «هيئة تحرير الشام»، أبرز ائتلاف جهادي في سوريا، في تسجيل صوتي بث الثلاثاء على فصائل المعارضة «المصالحة الشاملة» ودعاها الى «رص الصفوف» للتصدي للهجوم الواسع الذي تشنه قوات النظامعلى محافظة ادلب في شمال غرب البلاد.

وهو اول تسجيل يبث للجولاني منذ اعلان روسيا في تشرين الاول/اكتوبر انها تمكنت بواسطة غارة جوية من اصابته بجروح خطرة دخل على اثرها في غيبوبة وهو ما نفته «هيئة تحرير الشام» في حينه.

وكان الجولاني يتزعم «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقا) قبل ان ينضوي هذا التنظيم مع تنظيمات اخرى في ائتلاف حمل اسم «هيئة تحرير الشام» وتولى الجولاني لاحقا قيادته العامة. ومنذ اشهر تسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة ادلب، فيما يقتصر وجود الفصائل المقاتلة على مناطق أخرى محدودة من المحافظة التي تشهد منذ 25 كانون الاول/ديسمبر معارك عنيفة بين الجيش السوري من جهة وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائلمقاتلة أخرى من جهة ثانية. وقال الجولاني في التسجيل الذي بثته الهيئة «مئة يوم ونحن نخوض معركة من أشد المعارك على كامل الصعد». ومنذ فترة طويلة يمتنع بعض من فصائل المعارضة عن القتال الى جانب هيئة تحرير الشام لأسباب عديدة كان آخرها «مناطق خفض التوتر» التي اعلنت في سوريا وتشمل احداها محافظة إدلب وقد تم التوصل الى اتفاق بشأنها في أيار/مايو 2017 في أستانا برعاية روسيا وإيران،حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة. وإذ حمّل الجولاني اتفاق استانا المسؤولية عن الهجوم الذي تشنه قوات النظام مدعومة بروسيا على ادلب، اكد انه بامكان الفصائل المعارضة «تجاوز هذه الأزمات اذا وحدت الجهود وتراصت الصفوف».

واضاف «اننا مستعدون للتصالح مع الجميع وفتح صفحة جديدة عبر مصالحة شاملة»، داعيا الى «ان ننشغل في اعدائنا اكثر من انشغالنا في انفسنا وخلافاتنا» لان هذه «مرحلة حرجة» في تاريخ الثورة السورية التي تقترب من دخول عامها السابع.