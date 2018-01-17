زفاف ناجح فوق الجبل وصور العروسين تنتهي بمأساة في البحر

لندن – الزمان

انتهت محاولة عروسين لالتقاط «أفضل صورة لشهر العسل»، بمأساة بعد أن ضربتهما موجة كبيرة لينتهي بهما المطاف بين الصخور. وذكرت صحيفة (صن) البريطانية في نسختها الإلكترونية، أن العروسين ريان ومارليز دراير ذهبا لالتقاط الصور على شاطئ في جنوب أفريقيا وتسلقا الصخور ليلتقطا أفضل صورة بينما تتلاطم الأمواج الكبيرة خلفهما. وأدرك العروسان أن قرارهما لم يكن موفقا، وأن الأمر ينطوي على خطورة بالغة فقررا العودة إلى نقطة أكثر أمانا، وما أن ظن العروسان، أنهما في مأمن من البحر وغدره حتى باغتتهم موجة كبيرة لتلقي بهما وسط الصخور. وكان للعروس المسكين نصيب وافر من الجروح إذ حُشرت قدمها بين الصخور وخُلع كاحلها وكُسرت قدمها. وأجرت العروس عملية جراحية في مستشفى بويسترن كيب، وقال الزوجان إن الحادثة أربكت خططهما لكنها لن تمنعهما من السير قدما رغم قدم العروس المصابة شديدة الإصابة. فيما قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن ثنائيا من ولاية كوينزلاند الأسترالية قاما برحلة شاقة ومتعبة دامت 9 أيام من أجل ربط عقدة على جبل إيفرست والاحتفال بعرسهما. وتحمّل توم رين (31 عاما) وهايدي تورونين (32 عاما) درجات الحرارة المتجمدة والمرتفعات الوعرة خلال طريقهما إلى إيفرست، أعلى قمة جبلية في العالم. والتقط الزوجان صورا تاريخية في إيفرست كما تبادلا الأماني قبل أن يضيفا لمسة خاصة على رحلتهما، حين قررا ربط عقدة في قمة الجبل. وقالت الزوجة هايدي تورونين لـ»ديلي ميل» إنهما كانا يرغبان في رحلة «مستقلة» دون أن يرافقهما أي شخص. وأضافت «بعد وصولنا شعرنا بفرحة خاصة وبفخر كبير.. هي رحلة لن ننساها أبدا.»

وأوضحت أن «الطقس كان جميلا، باستثناء آخر يوم.. كان غائما جدا، وكان الثلج يتساقط».