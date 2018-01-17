تحذير للرجال من الآثار السلبية لتناول أشهر المسكنات

باريس -الزمان

حذر أطباء في دراسة جديدة الرجال من الآثار السلبية لتناول مُسَكِّن الـ (إيبوبروفين) إذ أشاروا إلى أن تناول ثلاثة أقراص من هذا العقار يوميا (ما يعادل جرعة 600 ملغ) لما يزيد على الأسبوعين يحد من قدرة أجسادهم على إنتاج هرمون الـ (تستوستيرون) الذكري. وتراجع هرمون الـ (تستوستيرون) يصيب الرجال بالعقم ناهيك عن الضعف الجنسي. وتشير الدراسة التي أجريت في الدنمارك وفرنسا ونُشرت في دورية (وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم) إلى أن الإيبوبروفين يتسبب في قمع خلايا الخصيتين ويتسبب في قصور وظائفها المهمة بما في ذلك إنتاج التستوستيرون. وتوضح الدراسة، التي شملت 31 رجلا تحت الـ35 عاما، إلى أن هذا القمع لخلايا الخصيتين يتسبب في زيادة الهرمونات النخامية التحفيزية والتي ينجم عنها حالة تُسمى بـ»قصور الغدد التناسلية المعوض»، وهي حالة شائعة لدى كبار السن وتصاحبها اضطرابات جسدية وتناسلية أخرى. ووجد الباحثون من جامعة كوبنهاجن أن الرجال الـ31 المتطوعين للدراسة تعافوا بعد إقلاعهم عن تناول المسكن.