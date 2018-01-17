 خوذة للمكالمات عبرعظام الوجنات 

لندن – الزمان

كشفت شركة «كوروس» عن الخوذة الشبكية Omni الجديدة لقائدي الدراجات الهوائية، والتي تتيح استقبال المكالمات عبر عظام الوجنات، وذلك خلال معرض CES للإلكترونيات، الذي انتهت فعالياته بمدينة لاس فيجاس الأمريكية أخيراً. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للخوذة Omni الجديدة على اثنين من سماعات الرأس بتقنية التوصيل العظمي مع ميكروفون، بحيث يتم نقل الموسيقى وتعليمات الملاحة والمكالمات الهاتفية عبر عظام الوجنات بعد الاتصال بالهاتف الذكي بواسطة تقنية البلوتوث، وبالتالي تظل الأذن خالية لمتابعة الأصوات المحيطة. وعن طريق الريموت كنترول المركب في مقود الدراجة الهوائية يتم التحكم في شدة الصوت أو الموسيقى. وتروج شركة كوروس للخوذة الجديدة من خلال فترة تشغيل البطارية التي تمتد إلى 8 ساعات، وفي الجانب السفلي من الخوذة قامت شركة كوروس بتركيب مستشعر يتعرف على عمليات السقوط، ويقوم بإرسال رسالة إلى رقم الهاتف المخزن بشكل مسبق. وتشتمل الخوذة أيضاً على مصباح LED يمكن التحكم في شدة إضاءته، وذلك لتحسين رؤية قائد الدراجة بواسطة مستخدمي الطريق الآخرين أثناء الليل، وتعمل الخوذة Omni الجديدة مع أجهزة أبل الجوالة المزودة بنظام «آي أو إس» والهواتف الذكية المزودة بنظام غوغل أندرويد.