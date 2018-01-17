زيت جوز الهند يقي من السكتات الدماغية

لندن – الزمان

كشفت الأبحاث الطبية الحديثة، أن استهلاك زيت جوز الهند يوميا لمدة 4 أسابيع فقط، قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. وأجرى الدكتور «كاي تي خاو»، أستاذ أمراض القلب في جامعة «كامبريدج»، في بريطانيا، أبحاثه على 94 متطوعا تراوحت أعمارهم ما بين 50- 75 عاما، لم يكن أي منهم مصابا بأمراض القلب أو السكر. وتم تقسيم المشاركين إلى 3 مجموعات طلب من كل منهم استهلاك 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند، بواقع 50 جراما، أو زيت الزيتون البكر الممتاز أو الزبد غير المملح يوميا لمدة أربعة أسابيع، وأراد الباحثون تحليل تأثير تناول الدهون بانتظام على مستويات الكوليسترول. على المتطوعين. وأشارت النتائج إلى أن المشاركين الذين تناولوا الزبد شهدوا ارتفاعا متوسطا نسبته 10% في مستويات «الكوليسترول السيئ» (لدل)، بينما شهد أولئك الذين استهلكوا زيت الزيتون ارتفاعا طفيفا في مستويات الكولسترول السيئ بنسبة 5٪، يأتي ذلك في الوقت الذى شهد فيه المشاركون الذين تناولوا زيت جوز الهند انخفاضا كبيرا بلغت نسبته 15% في مستويات الكوليسترول السيئ.