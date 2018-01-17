نيللي كريم:أجهل ركائز الزواج الناجح

القاهرة -الزمان
قالت الفنانة المصرية نيللي كريم، إنها تعتبر من أكثر السيدات فشلًا في معرفة ركائز الزواج الناجح، وذلك بسبب فشل زيجاتها. نيللي كريم، أضافت خلال لقائها في برنامج «مساء dmc»، والمذاع عبر فضائية dmc: «أن الطلاق يحدث بسبب سوء اختيار الشريك وغياب الكيمياء بينهما»، مؤكدة أن السيدات الآن أصبحن مهتمات بمظهرهن بشكل كبير، على عكس سيداتزمان». وتابعت: «إن نجاح الزواج بين الرجل والمرأة عبارة عن كيمياء، لأن استمرار الجواز حظ»، مشيرة إلى أن إحدى صديقاتها تزوجت ثم انفصلت، وظلت بعدها 4 سنين تعمل دكتوراه في الراجل قبل الجواز التاني واتطلقت برضه. وكانت نيللي كريم انفصلت قبل شهور عن زوجها دكتور التغذية هاني أبو النجا، بعد 11 عامًا من الزواج الذي أثمر طفلتين توأمين ووصفت حياتها معه بأنها كانت مليئة بالنكد.