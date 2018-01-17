نيللي كريم:أجهل ركائز الزواج الناجح

القاهرة -الزمان

‎قالت الفنانة المصرية نيللي كريم، إنها تعتبر من أكثر السيدات فشلًا في معرفة ركائز الزواج الناجح، وذلك بسبب فشل زيجاتها. ‎نيللي كريم، أضافت خلال لقائها في برنامج «مساء dmc»، والمذاع عبر فضائية dmc: «أن الطلاق يحدث بسبب سوء اختيار الشريك وغياب الكيمياء بينهما»، مؤكدة أن السيدات الآن أصبحن مهتمات بمظهرهن بشكل كبير، على عكس سيداتزمان». ‎وتابعت: «إن نجاح الزواج بين الرجل والمرأة عبارة عن كيمياء، لأن استمرار الجواز حظ»، مشيرة إلى أن إحدى صديقاتها تزوجت ثم انفصلت، وظلت بعدها 4 سنين تعمل دكتوراه في الراجل قبل الجواز التاني واتطلقت برضه. ‎وكانت نيللي كريم انفصلت قبل شهور عن زوجها دكتور التغذية هاني أبو النجا، بعد 11 عامًا من الزواج الذي أثمر طفلتين توأمين ووصفت حياتها معه بأنها كانت مليئة بالنكد.