الخالصي يحرّم المشاركة بالإنتخابات المقبلة ويصفها بالأكثر زيفاً من السابقة

الديمقراطي الكردستاني: التيار الصدري الأقرب إلى التحالف معنا بعد إعلان النتائج

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني وجود تقارب مع التيار الصدري ووصفه بأنه الأقرب إلى التحالف معه بعد اعلان نتائج الانتخابات المقبلة، مستبعداً التحالف مع رئيس إئتلاف النصر حيدر العبادي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فيما وصف المرجع الديني جواد الخالصي الانتخابات المقبلة بأنها (اكثر زيفاً وخداعاً من سابقاتها)، مضيفاً ان (من يشارك فيها احمق وجاهل وآثم قطعاً). وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني إسلام حسين في تصريح ان( هناك مفاوضات بين الأحزاب الكردية لتشكيل تحالف كردي موحد يضم جميع احزاب الإقليم للمشاركة في الانتخابات المقبلة)، مؤكداً إن حزبه (فاتح الجماعة الإسلامية والاتحاد الوطني والاتحاد الإسلامي وحركة التغيير لتشكيل تحالف سياسي موحد على غرار ما جرى خلال انتخابات 2014) . ورأى أن (دخول الأحزاب الكردية الانتخابات الاتحادية بشكل موحد يزيد من حظوظها وتأثيرها وفرصها في العملية السياسية ببغداد ويسهم في حل الأزمة في المناطق المختلطة وكركوك).وبشأن تحالف الحزب مع القوى السياسية الأخرى، قال حسين أن (التيار الصدري هو الأقرب الى الحزب لكن لا يمكن الحديث عن اي تحالف اتحادي الا بعد الانتخابات)، مستبعدا (التحالف مع ائتلاف المالكي او مع ائتلاف العبادي). وكان العبادي قد رد على الانتقادات والاتهامات التي تعرض اليها ائتلافه بدعوى ضمه شخصيات متهمة بالفساد الاداري والمالي، بالقول ان(هناك من يقول ان بعض الفاسدين قد دخل في قائمتنا ونقول له : ليس لدينا كتلة كلها فاسدة او كتلة كلها نقية، ففي كل كتلة هناك فاسدون وهناك انقياء)، ملفتًا الى ان (الاهم هو ان نتفق على محاربة الفاسدين في كل كتلة حتى في داخلنا، ولا محاصصة في تشكيل الكتلة ولا محاصصة في تشكيل الحكومة بعد الكتلة وهناك من اتفق معنا بلا شرط). وطلب (من الجميع احترام السياقات القانونية الخاصة بالانتخابات وان لايكون هناك تهجم على أحد).وفي شأن متصل، بحث رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم مع وفد من ائتلاف الفتح برئاسة أمين عام منظمة بدر هادي العامري تهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات المقبلة، داعيا إلى إنشاء تحالفات عابرة للمكونات وتهيئة الأجواء لحكومة الأغلبية الوطنية.وبحسب بيان لمكتب الحكيم (بحثا تهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات المقبلة، وتمَّ التأكيد على إجرائها في موعدها المحدد).

وأكد الحكيم (أهمية توثيق وإدامة العلاقة بين الائتلافات الانتخابية)، مشـــــــــــدداً على (التنافس وفق البرامج الانتخابية الواقعية المبنية على أساس الأولويات، التي تأخذ بعين الاعتبار تحديات المرحلة الحالية).

ودعا إلى (رص الصفوف في مواجهة تحدي بناء الدولة وتوفير الخدمات). من جهته، أشاد وفد ائتلاف الفتح بدور تيار الحكمة في تقريب وجهات النظر معَّبراً عن رفضه لمحاولات التشهير والتسقيط التي رافقت جهود إعلانِ الائتلافات مؤخراً)، بحسب البيان.

وكان الحكيم قد اكد خلال استقباله وفد معهد السلام الأوربي برئاسة رئيس المعهد مارتين كريفيثس ان بناء دولة المؤسسات هو المنطلق لتحقيق الاستقرار في العراق. واشاد بالعلاقات الإيجابيةِ بين العراق والاتحاد الأوربي.

في غضون ذلك، نقل بيان لمكتب الخالصي تلقته (الزمان) امس عنه قوله خلال درسه اليومي في مدينة الكاظمية ان (من يذهب هذه المرة إلى الانتخابات يؤكد انه احمق وجاهل، ويخون البلد خيانة عملية)، مضيفاً ان (الانتخابات القادمة اكثر زيفاً وخداعاً من الانتخابات السابقة، ولا مجال لخداع الناس مرة اخرى، ومن يشارك فيها فهو آثم بشكل قطعي). ووجه الخالصي انتقادات للتحالفات الأخيرة ووصفها بـ(البائسة) وقال ان(لا فائدة منها أبداً)، متسائلاً (ما معنى ان يتحالف الإسلاميون مع الشيوعيين، والاصلاحيون مع الفاسدين، والوطنيون مع الخونة)، واصفاً هذه الوجوه بـ(الممجوجة والقبيحة). ولفت إلى ان (لا فائدة من الانتخابات في العراق، إلا ان تكشف عن حقيقة هؤلاء وكمية وجودهم وقيمتهم). وخلص الى القول ان (الانتخابات هذه المرة اكثر تزييفاً من المرات السابقة، ولا يخدع بها سوى الاحمق، والحل يكون بفضح هذه الانتخابات، بأن لا يخرج الناس من بيوتهم في يوم الانتخابات)، مضيفاً ان (من يشارك في تبرير الحالة السلبية القائمة مرة اخرى سيدخل العراق في متاهات جديدة، ويتحمل مسؤولية ذلك أمام الله تعالى إلى يوم القيامة). وفي شأن آخر، قال الخالصي انه تفاجأ من تصريح رئيس الوزراء بشأن توجيهه الاجهزة الامنية لمتابعة الخلايا النائمة، وتساءل (هل نتابع الخلايا النائمة بعد التفجيرات فقط ، ام انه في كل لحظة يجب متابعتهم؟).

وكان الخالصي قد عدَ خلال خطبة الجمعة ان تكرار وجوه العملية السياسية نفسهم (لن يؤدي إلى تحقيق مكاسب وتغيرات مهمة للشعب العراقي، خصوصاً إذا تكررت معها الوجوه نفسها المعروفة)، لافتاً الى ان (التكتلات التي برزت حتى الآن سواء بقيت بعناوينها الطائفية، أم التي تزعم أنها عابرة للطائفيات لا تملك امكانيات التغيير الحقيقي، لأنها هي الوجوه نفسها التي صنعت الأزمة وأدخلت العراق في هذه المتاهة الخطيرة، خصوصاً بعد اضافة العديد من أزلام النظام السابق أو مادحيه إلى هذه المعمعة).

من جهة اخرى، وزعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اكثر من 185 الف بطاقة ناخب إلكترونية في عموم محافظة الديوانية.

وقال مدير اعلام مكتب المفوضية في المحافظة كاظم العادلي في تصريح إن (عملية التوزيع في المحافظة مستمرة لغاية الان من خلال عدد المراكز المنتشرة التي تبلغ 41 مركزا).

واضاف ان (نسبة التسجيل بلغت اكثر 40 بالمئة إذ تعد الديوانية من بين المحافظات الثلاث الاولى على مستوى العراق بعملية توزيع بطاقة الناخب الالكترونية).