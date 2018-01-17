نائب لـ (الزمان) : البحرين تؤكد دعم العراق في عملية إعمار المدن

بغداد – داليا احمد

بحثت لجنة الصداقة العراقية الخليجية في مجلس النواب مع وفد من البرلمان البحريني تطوير العلاقات بين البلدين والمساهمة في اعادة الاستقرار للمناطق المحررة. وقال رئيس اللجنة حسن شويرد لـ (الزمان) امس ان (اللجنة ناقشت مع نائب رئيس البرلمان البحريني علي عبدالله العرادي والوفد المرافق له نقاطا عدة من بينها تطوير العلاقات على المستوى البرلماني ليسهم ذلك في تقوية اواصر التعاون المشترك وبناء علاقات بين الحكومتين بما يخدم مصالح الشعبين)، وتابع ان (الزيارة جاءت ردا على زيارة رئيس البرلمان سليم الجبوري الى البحرين خلال المدة الماضية). واضاف انه (تم الاتفاق على تبادل الزيارات بين الجانبين حيث قدم الوفد دعوة الى اللجنة لزيارة البحرين وبناء علاقات مبنية على اساس التعاون والاحترام المتبادل بعيدا عن التدخل في شؤون البلدين)، مشيرا الى ان (الوفد اكد دعمه للعراق في المحافل الدولية فيما يخص اعادة النازحين وتعزيز الاستقرار للمناطق المحررة بالاضافة الى انه اشاد بالانتصارات المتحققة على الارهاب)، واوضح شويرد ان (اللجنة ابلغت الوفد بأن العراق بعيد عن سياسة الاقطاب الموجهة من قبل الدول الكبرى لتفريق الصف واثارة الفتن في المنطقة). ووصل الوفد الى بغداد امس الاربعاء لعقد اجتماعات مشتركة مع لجنة العلاقات الخارجية النيابية في البرلمان. من جهة اخرى دعا الجبوري الى تحشيد الجهود لانجاز الاستحقاقات الانتخابية بنجاح . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجبوري استقبل مبعوث الرئيس الامريكي لشؤون التحالف الدولي بريت ماكورك والوفد المرافق له وجرى خلال اللقاء استعراض ابرز التطورات السياسية والامنية في العراق والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود الدولية في ملف مكافحة الارهاب، كما بحث اللقاء الانتخابات وملف اعادة اعمار المناطق المتضررة من داعش)، واكد الجبوري ان (العراق مقبل على مرحلة مهمة تتطلب تحشيد الجهود من اجل انجاز الاستحقاقات الانتخابية بنجاح وشفافية عبر توفير مستلزماتها التي تتيح مشاركة الشعب بدون استثناء)، مشيرا الى ان (التحدي الاخر هو اعمار المناطق المتضررة التي تستدعي دعماً اقليمياً ودولياً من اجل تأهيلها لضمان عودة سريعة وامنة للاسر النازحة). في غضون ذلك يبحث وزير التخطيط سلمان الجميلي في السعودية توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين. وقال بيان امس ان (الجميلي توجه الى الرياض على رأس وفد حكومي ضم رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووكلاء وزارات التجارة والتعليم العالي والزارعة، بالاضافة الى رئيسي هيئة المنافذ الحدودية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ومدراء الهيئة العامة للكمارك ودائرة تخطيط القطاعات في وزارة التخطيط وكذلك مدير عام العلاقات الثقافية في وزارة الثقافة ورئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزارء وممثل جمعية الهلال الاحمر العراقية لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين فيما يخص التجارة والاستثمار). وكان رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي قد اوضح ان اسباب تأجيل الزيارة الى السعودية خلال المدة الماضية الى ارتباط مفاجئ للجميلي بزيارة الى كندا لحضور مؤتمر بشأن خطط اعمار المناطق المحررة. واكد السنافي ان (هدف الزيارة هو لتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق والسعودية كونهما يشكلان بوصلة الشرق الأوسط من حيث الثروات والنهضة العمرانية والصناعية والزراعية ومختلف الاعمال وتأثير ذلك على السياسة العامة والعلاقات الثنائية والحفاظ على الاستقرار والسلام والأمن).