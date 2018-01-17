مراصد دولية تتوقّع أمطاراً رعدية وعواصف ترابية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت مراصد دولية هطول أمطار على العراق في الشهرين المقبلين.وقال المنبئ الجوي، في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل صادق عطية، في صفحته على فيسبوك امس ، ان (مراصد الطقس الموسمية العالمية كموديل الطقس الفرنسي والموديل الياباني التي صدرت عن توقعات الامطار لشهري شباط وآذار المقبلين تشير الى معدلات هطول أمطار أعلى من المعدل العام تشمل مناطق عديدة من شبه الجزيرة العربية وجنوب ووسط العراق)، وأضاف (يبدو ان موسم الشتاء سيبدأ متأخراً وان يوم غد الجمعة والسبت المقبلين سيكونان شتويين بإمتياز على الوسط والشمال). كما حذر عطية من موجة غبار تضرب العراق ابتداءً من الخميس.وتابع (نحذر من نشاط الرياح السطحية وموجات الغبار المتوقعة يومي الخميس ونهار الجمعة المقبلة وبكثافة أقل يوم السبت في أغلب مدن العراق)، فيما اكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (تشهد المنطقة الوسطى امطارا مصحوبة بعواصف رعدية وتصاعدا للغبار خلال الجمعة المقبلة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية ممطرا مع تساقط للثلوج على المرتفعات الجبلية). واضاف ان (الطقس في المنطقة الوسطى ليوم الجمعة سيكون صحوا يتحول تدريجيا الى ما بين غائم جزئي وغائم مصحوب بتساقط زخات مطر بعد الظهر وحدوث عواصف رعدية احيانا، كما يتصاعد الغبار في اماكن متعددة منها مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في بعض الاماكن)، مشيرا الى ان (درجات الحرارة ستنخفض قليلا عن اليوم السابق فالعظمى في بغداد 28 مئوية والصغرى 4 مئوية)، واوضح البيان ان (الطقس في المنطقة الشمالية سيكون غائما ممطرا مع حدوث عواصف رعدية وفرصة لتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية منها، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا الى غائم جزئي، فيما سترتفع درجات الحرارة بضع درجات عن اليوم السابق)، وتابع ان (الطقس ليوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون غائماجزئيا يتحول تدريجيا الى صحو فيما ستنخفض درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق وان الطقس في المنطقة الشمالية سيكون غائما مع تساقط زخات مطر يتحول تدريجيا الى صحو)، واشار البيان الى ان (العراق لم يشهد امطارا غزيرة خلال موسم الشتاء الحالي مقارنة بالسنوات الثلاث الاخيرة، كما لم يشهد انخفاضا شديدا في درجات الحرارة).

وعلى صعيد متصل ضربت هزة ارضية العاصمة التايوانية تايبيه.

وقال بيان أمس أن زلزالا بلغت قوته 7-5 درجة على مقياس ريختر هز اجزاء من تايبيه شعر بها المواطنون بشكل واضح خاصة من ساكني وسط المدينة ).