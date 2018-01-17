وفد حكومي إلى أربيل الأسبوع المقبل لتدقيق الرواتب

نيجيرفان : لجان متخصّصة لحل المشاكل العالقة مع بغداد

اربيل – فريد حسن

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان البارزاني عن تشكيل لجان متخصصة لحل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل، واصفًا الاجتماعات الجارية بين الجانبين بـ(الجيدة)، فيما اسفر اجتماع وفدي وزارتي الصحة والتربية في حكومة الإقليم مع ممثلي الحكومة الاتحادية في بغداد الاربعاء عن الاتفاق عن زيارة وفد من الحكومة الاتحادية الى مقر الوزارتين خلال الأسبوع المقبل للبدء بتدقيق لوائح موظفيها. وقالت الوزارتان في بيان مشترك انه (تقرر خلال الاجتماع الذي عقد صباح الاربعاء في بغداد ان يزور وفد من ديوان الرقابة المالية الاتحادية مقر الوزارتين في الإقليم.وقال البارزاني خلال مؤتمر صحفي الاربعاء إن (حكومة الإقليم سعيدة بالاجتماعات الجارية ونعدها بداية جيدة وقد اسفرت عملية تبادل زيارات الوفود بين بغداد وأربيل عن تشكيل لجان متخصصة بحل الخلافات)، معربا عن أمله بـ(عودة العلاقات إلى سابق عهدها) ، مرجحا أن(تتوصل الاجتماعات المقبلة إلى صيغة توافق تضمن إعادة فتح الطرق المغلقة). وأكد (ابرام الاتفاق مع الحكومة الاتحادية على مسألة المطارات)، مستدركاً ان (القضية متوقفة على قرار سياسي). ولفت الى ان (حكومة الإقليم لم تبلغ رسميا حتى الآن بإيداع مبالغ في حساب الإقليم لصالح موظفيه)، في إشارة إلى تصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن دفع رواتب موظفي الصحة والتربية في الإقليم. وتابع ان (حكومة الإقليم لا تطلب أكثر من حقها في موازنة 2018 ولا ترضى بأقل منه)،.وافاد بأن البابا فرنسيس أكد دعمه لحل الاشكاليات مع بغداد وفق الدستور العراقي، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى الفاتيكان. وفي شأن آخر، اعلن البارزاني عن رفضه تلية دعوة تلقاها من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لحضور مؤتمر في بغداد بسبب ارتباطه بمؤتمر دافوس الاقتصادي ، واشار الى انه أوفد ممثلا عنه الى مؤتمر بغداد.وفي ما يتعلق بانسحاب الاتحاد الإسلامي الكردستاني من حكومة الإقليم، قال أن (الانسحاب غير صائب ولا يخدم مصالح شعب كردستان)، موضحاً ان (هناك فرقاً بين قضية انسحاب الاتحاد الاسلامي من الحكومة واستمرار وزرائه في الحكومة، إذ ان حكومة الاقليم مستمرة رغم انسحاب بعض الاطراف منها). وأعلنت وزارتا الصحة والتربية في حكومة الإقليم امس ان وفدا من الحكومة الاتحادية سيزور الإقليم الأسبوع المقبل من اجل البدء بعملية تدقيق لوائح موظفي الوزارتين لدفع الرواتب لهم.وقالت الوزارتان في بيان مشترك انه (تقرر خلال الاجتماع الذي عقد صباح امس في بغداد ان يزور وفد من ديوان الرقابة المالية الاتحادية مقر الوزارتين في الإقليم خلال الأسبوع المقبل)، موضحاً ان (وفد الرقابة المالية سيتكون من 16 مدققا وينقسم الى أربعة فرق للبدء عملية التدقيق واخذ نماذج منها).وتابع البيان ان (اللجنة الحكومية الاتحادية وافقت على رفع مقترح ممثلي الوزارتين في حكومة الإقليم الى مجلس الوزراء الاتحادي بشأن صرف الرواتب كاملة بالتزامن مع مباشرة لجنة التدقيق اعمالها).وعقد مجلس وزراء الاقليم امس الاربعاء اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون الخدمة الذي قدمه نائب رئيس حكومة الاقليم.وقال المستشار الاعلامي لنائب رئيس حكومة الاقليم، سمير هورامي، في تصريح ان (هذا القانون يهدف الى اعادة تنظيم الخدمات التي تقدمها حكومة الاقليم للفرد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام في جميع المجالات). واوضح ان (القانون سيسهم في تقليل الروتين في دوائر الدولة وسيؤكد تطبيق آلية الشباك الواحد، يعني ان جميع معاملات المواطنين ستنتهي في مكان واحد ولا تحتاج الى الذهاب او زيارة جميع الغرف في الدائرة لكي يتمكن من انجاز معاملته). وأضاف ان (هذا القانون ينص على انشاء موقع الكتروني خاص لتوضيح آليات تسيير المعاملة للمواطن، وشرح كيفية سير المعاملة وما تحتاجه من وثائق مطلوبة).