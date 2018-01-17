الضلوعية تعلّق مشاركتها بالدرجة الأولى

بغداد – الزمان

اعلن نادي الضلوعية الناشط في دوري الدرجة الاولى العراقية لكرة القدم تعليق مشاركته بعد احداث دامية اعقبت مباراته مع الدجيل.وقال رئيس نادي الضلوعية علاء الوسمي في تصريحات صحفية ، إن …سوء التحكيم في قيادة المباراة ادى الى اعتراض احد اداريي الضلوعية بعد انتهاء المباراة وقام احد افراد الشرطة بإبعاده في هذه الأثناء واذا بجمهور نادي الدجيل يملء الملعب ويناهلون علينا بالضرب.واضاف الوسمي ، أنه …لدينا اللاعب قيس سلمان اصيب بكسر في الانف واصيب احد المشجعين بحالة الاغماءî.

مشيرا إلى أن …الحماية الملاعب لايتجاوز الخمسة منهم وقد تكلمت مع مشرف المباراة بذلك.وتابع الوسمي …نحن كادارة نادي الضلوعية الرياضي نعلن تعليق مشاركتنا في الدوري لحين اصدار قرار بانصافنا من قبل الاتحاد بحق من ظلمنا من الحكام واخذ حقوق المصابين اما من تجاوز علينا سوف نتعامل معه قانونيا.