ديمبلي يتصدّر صفقات الإعداد السيئ

سواريز ينفض غبار البداية السيئة ويزأر من جديد

{ مدن – وكالات: يحلق برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في السماء منذ بداية الموسم على عكس مهاجمه لويس سواريز. وهز لاعب منتخب أوروجواي الشباك ثلاث مرات فقط في أول 14 مباراة في أسوأ صورة يظهر عليها، مع العملاق الكتالوني وهو واحد من مجموعة صغيرة جدا من اللاعبين في تشكيلة المدرب إرنستو فالفيردي كافحوا لاستعادة أفضل مستوياتهم. لكن برشلونة أصبح يحقق الانتصارات بدونه وليس بسببه كما كان يفعل في أول ثلاثة مواسم للاعب في كامب نو. وسجل سواريز 121 هدفا في أول 147 مباراة مع النادي ليساعد برشلونة على الفوز بلقبين للدوري الإسباني وكذلك لقب دوري أبطال أوربا وثلاثة ألقاب لكأس الملك ضمن بطولات أخرى وكان كل ما يلمسه سواريز يتحول إلى ذهب حتى الموسم الحالي. وسجل سواريز في انتصارين ساحقين على إسبانيول وجيرونا كما هز الشباك في تعادل مهم (1-1) أمام أتلتيكو مدريد في أكتوبر/ تشرين الاول لكنه غاب عن مستواه في معظم الفترات. وأخفق اللاعب البالغ من العمر 30 عاما في التسجيل خلال ست مباريات خاضها برشلونة في دور المجموعات بدوري أبطال أوربا وأهدر فرصا سهلة، وبدا اهتزاز ثقته في نفسه رغم أن فالفيردي يدفع به أساسيا بانتظام. وتألق برشلونة في طريقة اللعب 4-4-2 التي يتبعها فالفيردي لكن سواريز يعاني في غياب نيمار الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان في منتصف العام الماضي. وكان اللاعب البرازيلي يراوغ المدافعين ويصنع الفرص لسواريز. وعانى سواريز من مشكلة في الركبة من بداية الموسم حتى منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني لكن رغم أنها لم تمنعه تماما من اللعب إلا انها أثرت على مستواه. ووافق منتخب أوروجواي على عدم الاستعانة بخدماته في المباريات الودية في بداية نوفمبر ما منحه الفرصة للراحة في برشلونة. وقال سواريز للصحفيين خلال تلك المدة: لست سعيدا بمستواي فأنا أعرف أنه يمكنني الأداء بشكل أفضل. وأضاف: الراحة لمدة أسبوعين ستفيدني كثيرا.. غيابي عن المباراتين الوديتين أفضل شيء للمنتخب وبرشلونة.

عودة الثقة

وخاض سواريز تدريبات في الرمال لزيادة قوة ركبتيه وعندما انتهت مدة التوقف الدولية عاد بشكل مختلف واستعاد ثقته في نفسه. وفي أول مباراة بعد عودته سجل هدفين في انتصار 3-صفر على مضيفه ليجانيس، واتبع ذلك بسلسلة عروض جيدة. وسجل سواريز الآن ثمانية أهداف في آخر ست مباريات ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الاسباني برصيد 13 هدفا وراء زميله ليونيل ميسي الذي سجل 17 هدفا. وخلال مدة تراجعه بدا أن سواريز لا يجد الحلول لكن في الانتصار (4-2) على ريال سوسييداد يوم الأحد الماضي كان أفضل لاعبي برشلونة حيث صنع الهدف الأول لباولينيو قبل أن يضيف هدفين بنفسه. وجاء الهدف الأول بشكل رائع بتسديدة من جانب الملعب مرت فوق الحارس، ليؤكد عودة سواريز إلى سابق عهده. ومع عدم هزيمة برشلونة في 29 مباراة وتفوقه بتسع نقاط على أقرب مطارديه في الدوري فإن استعادة سواريز لمستواه ستزعج بلا شك منافسي النادي في إسبانيا وأوربا.

ديمبلي يتصدر صفقات الإعداد السيئ

لم يهنأ الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة بعودته من الإصابة التي غاب بسببها عن الفريق لأكثر من 3 أشهر، ليتعرض لانتكاسة جديدة خلال مباراة ريال سوسيداد الأخيرة، ويواصل غيابه عن صفوف البلوجرانا، وتتلخص أزمته في عدم الالتزام في مدة الإعداد. شارك ديمبلي (20 عامًا) مع برشلونة هذا الموسم في 4 مباريات، منهم مباراتين فقط في التشكيلة الأساسية بمجموع دقائق (143 دقيقة)، وهو بالطبع ليس بالظهور المنتظر للاعب المنتقل من بوروسيا دورتموند مقابل 140 مليون يورو. خاض ديمبلي حربًا شرسة ضد إدارة النادي الألماني لإجبارهم على السماح له بالانضمام للفريق الكتالوني، الأمر الذي وصل لانقطاعه عن التدريبات أثناء مدة الإعداد في الصيف دون إخطار أحد، لتكون بمثابة ورقة ضغط من أجل رحيله، وهو ما عاد عليه بالسلب بعدما تخلف عن مدة مهمة من الموسم. شهد الصيف الماضي العديد من المواقف الشابهة للشاب الفرنسي حول عدم خوض عدد من نجوم الكرة لمدة الإعداد سواء بسبب الإصابة، أومشاكل بينهم وبين أنديتهم مما أثر على مستواهم في الموسم الحالي.

روس باركلي

رفض اللاعب الإنكليزي الانضمام لتحضيرات فريقه قبل انطلاق الموسم الحالي على أمل الانضمام لتشيلسي خلال المريكاتو الصيفي، وهو ما كان يصرح به دائمًا المدرب السابق للفريق، رونالد كومان، حول رغبة اللاعب لعدم التجديد والرحيل في الصيف. ولكن بعد أن تعثرت المفاوضات في اللحظات الأخيرة قرر باركلي (24 عامًا) الاستمرار مع التوفيز لحين فتح باب سوق انتقالات يناير، حتى أدى عدم خوضه لمدة الإعداد مع الفريق لإصابة قوية في أوتار الركبة قبل انطلاق الموسم، ليبتعد عن الملاعب لمدة 5 أشهر، وينتقل بعدها للبلوز، ولا يزال بعيدًا عن المشاركة.

باتريك شيك

وضع المهاجم التشيكي نفسه ضمن خيرة المواهب في إيطاليا خلال الموسم الماضي مع سامبدوريا، مما دفع يوفنتوس لخوض سباق للتعاقد معه مطلع الصيف، ولكنه تراجع بعد أن اكتشف معاناة اللاعب من اضطراب في ضربات القلب، مما جعل اللاعب يؤجل فكرة انتقاله لحين تعافيه من مرضه، حتى انضم إلى روما قبل غلق باب سوق الانتقالات بأيام. أثرت مشكلة شيك في عدم خوض مدة الإعداد مع فريق الذئاب، وأدت إلى تعرضه لعدة إصابات كلفته الغياب لما يقرب من شهرين، كما أن ظهوره في المباريات لم يكن مرضيًا للجمهور حيث لم يسجل أي أهداف خلال 11 مباراة شارك بها علاوة على إضاعة أكثر من فرصة، أبرزها خلال مباراة يوفنتوس التي انتهت بالهزيمة 1-0.