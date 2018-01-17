ألمانيا تواجه السعودية ودّياً

{ برلين – وكالات: يخوض المنتخب الألماني لكرة القدم، مباراة ودية أمام نظيره السعودي، ضمن استعدادات الفريقين لمونديال روسيا 2018 .

وتقام المباراة، في الثامن من حزيران/يونيو المقبل، في ليفركوزن. وسبق وأن التقى المنتخب الألماني، مرتين من قبل مع نظيره السعودي، الأولى وديًا 1998، وفاز المانشافت (3-0) في الرياض، كما فاز عليه (8-0) في مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان. ويبدأ منتخب الماكينات، معسكره الإعدادي في 23 آيار/مايو المقبل في ايبان، جنوب تيرول، حيث يخوض مباراة ودية أمام النمسا في الثاني من حزيران/يونيو في كلاجنفورت. ويلعب المنتخب الألماني في مونديال روسيا، إلى جوار المكسيك، والسويد، وكوريا الجنوبية، فيما تلعب السعودية مع مصر، وروسيا، وأوروجواي.