جائزة جديدة تنادي رونالدو وسط محنة ريال مدريد

{ مدريد – وكالات: ترشح كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، لجائزة عالمية جديدة، وسط الأوقات العصيبة التي يمر بها فريقه على المستوى المحلي، بالإضافة إلى التقارير التي تتحدث عن خلافاته مع إدارة الملكي ورغبته في الرحيل. وتم ترشيح الدون صاحب الـ32 عامًا لجائزة لوريوس العالمية الشهيرة لأفضل رياضي في العالم عن العام الماضي 2017، والذي شهد تتويج صاروخ ماديرا بجائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة في مسيرته المهنية، والثانية على التوالي. وسيتنافس كريستيانو على جائزة لوريوس مع 5 أسماء أخرى هم، سائق سباقات (فورمولا وان) لويس هاميلتون، العداء محمد فرح، الدراج كريس فروم، وأسطورتي التنس روجر فيدرر، و رافائيل نادال. وفي هذا الصدد، قال كريستيانو في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور: لقد حظينا بعام رائع في ريال مدريد، ولولا جهود زملائي في الفريق، لما تم ترشيحي لهذه الجائزة. واختتم: أشكر جميع زملائي في الفريق، وكذلك وسائل الإعلام العالمية، على وضع اسمي بين المرشحين، للفوز بهذه الجائزة الخاصة والمميزة جدًا. وتنافس الإسبانية، جاربيني موجوروزا، التي اختارها الاتحاد الدولي للتنس كأفضل لاعبة خلال العام الماضي، على جائزة أفضل رياضية مع الأمريكية اليسون فيلكس (ألعاب قوى)، وكيتي ليديكي (سباحة) وميخائيلا شيفرين (متزلجة على المنحدرات الثلجية)، ولاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز، والعداءة الجنوب أفريقية كاستر سيمينيا. ودخل ريال مدريد، في قائمة المرشحين لجائزة أفضل ناد في العام، مع الفريق الفرنسي في كأس ديفيز، وفريق جولدن ستيت واريورز بدوري كرة السلة الأمريكي ونيو انكلاند باتريوت بكرة القدم الأمريكية، ومرسيديس بالفورمولا1، والفريق النيوزيلندي في كأس أمريكا للشراع. ويتنافس لاعب الجولف سيرخيو جارثيا، الفائز ببطولة أوجستا للأساتذة على جائزة مفاجأة العام مع الملاكم البريطاني انطوني جوشوايس، ولاعب كرة السلة اليوناني جيانيس أنتيتكومبو، واللاعب الفرنسي كيليان مبابي والسباح كايلب دريسيل، ولاعبة التنس يلينا أوستابينكو. وينافس برشلونة بفضل انتفاضته الرائعة في دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان على جائزة أفضل عودة مع فيدرر، والعداء الأمريكي جاستن جاتلين والأسترالية سالي بيرسون وسائق الدراجات النارية الإيطالي فالينتيو روسي، ونادي تشابيكوينسي البرازيلي.

المرشحون في باقي الفئات

أفضل رياضي من ذوي الإعاقة: مارسيل هوج (سويسرا) ويوكي كاميجي (اليابان) وبيبيان مينتل سبي (هولندا) وكيتزي بلات (هولندا) وأوسكانا مساترز (الولايات المتحدة) وماركوس ريم (ألمانيا). أفضل رياضي في ألعاب الحركة: جون جون فلورنس (الولايات المتحدة) وآنا جاسر (النمسا) ونيجاه هوستن (الولايات المتحدة) والمريل لو كليتش (فرنسا) ومارك ماكموريس (كندا) وتايلور رايت (أستراليا). أفضل لحظة في العام: لوا هاوكيس وأنصارها، ولاعب كرة القدم الطفل البالغ من العمر ستة أعوام بردالي لوري والعلاقة الخاصة التي كونها مع صديقه الأفضل، المهاجم الإنكليزي جيرمان ديفو، وكيمي رايكونين والطفل المعجب به بشدة البالغ من العمر ستة أعوام توماس دانيل، وفريق تشابيكوينسي البرازيلي وسائق سباقات السيارات بيلي مونجر.