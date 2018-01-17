(الزمان) تلتقي أحمد راضي في الكويت: أعشق البصرة وطيبة أهلها وحظيت بحفاوة رياضيي البلد الشقيق

الكويت – الزمان

مازال نجمآ تلاحقه عدسات المصورين والاعلاميين والمعجبين والجميع يرغب في التقاط الصور أو اجراء لقاء صحفي او تلفزيوني معه فهو يلفت الأنظار في كل مكان يتواجد فيه وكيف لا وهو الكابتن أحمد راضي احسن لاعب في اسيا عام 1988 وصاحب الهدف الوحيد للعراق في كأس العالم في المكسيك وهداف العديد من البطولات وألقابه ترافقه أينما يذهب فهو ” النورس والساحر والهداف والرجل الوسيم الأنيق .

رافقته في الكويت اثناء بطولة الخليج العربي عن قرب وشاهدت بعيني حب الناس له في الفندق والملعب والأسواق . الجميع يستوقفه ويلتقط معه الصور ويذكره ببعض أهدافه. ذهبت معه لشراء حقيبة من محل كويتي وما أن عرف انه الكابتن احمد راضي حتى رفض أن يأخذ ثمنها ومع اصرار أبو فيصل قال صاحب المحل سآخذ نصف السعر أنت ضيفنا بالديــــــــرة .

كنت حلقة وصل مع أي صحفي وإعلامي يرغب في اجراء لقاء معه بحكم صداقتي وقربي منه ولهذا كنت لا أجد صعوبة في اجراء لقاء صحفي معه وفِي اليوم الاخير من بطولة الخليج العربي اجريت هذا الحوار الشيق مع نورس الكرة العراقية النجم أحمد راضي

{ شاهدتك ضيفا دائما في برنامج اللوبي الخليجي أثناء بطولة الخليج من على قناة atv حدثنا عن طبيعة هذا البرنامج

– فاتحني الإعلامي الكويتي الاخ احمد الفضلي بالمشاركة في برنامجه ” اللوبي الخليجي ” خلال أيام البطولة ووافقت على المشاركة في هذا البرنامج الرائع الذي ضم ضيوف من الكويت والإمارات واليمن وسلطنة عمان وكنت سعيد بوجودي في البرنامج وفقراته الشيقة المنوعة حيث نتحدث عن بطولات الخليج و ابرز اللاعبين ونستعرض اهم احداث البطولة الحالية المقامة في الكويت وأيضا نتطرق على مواضيع رياضية مختلفة وقد تابع الجمهور الكويتي والخليجي البرنامج بشغف رغم أن وقت عرضه يبدأ الثانية عشر ليلا وينتهي الثالثة والنصف فجراً. وبصراحة فرحت جدا معهم واعتبره من افضل البرامج التي قدمت أثناء بطولة الخليج

{ كيف ترى مشاركة المنتخب الوطني في خليجي 23

–اعتقد ان المنتخب الوطني كان افضل المنتخبات الثمانية المشاركة في خليجي 23 حيث قدم الفريق العراقي مستوى طيبا في جميع المباريات التي خاضها ، وكان الطرف الافضل في المباريات الاربع ، لكن ربما الحظ جابهنا كثيرا في مباراة الامارات ، حيث ارى ان خليجي 23 خسرت العراق ، وهذا ما اتفق عليه الجميع هنا في الكويت ، اذ مثل ما رأيت هناك حزن كبير على خروج الفريق العراقي من دور نصف النهائي من قبل الاعلام المنصف ، وحتى الجمهور الكويتي الذي كان متعاطفا مع منتخبنا ، مع جل احترامي للفريق الاماراتي الذي تأهل على حسابنا للمباراة النهائية ، لكن المنطق يقول اننا الافضل وكنا نستحق الوصول للمباراة النهائية عطفا على ما قدمه اللاعبين من مستوى طيلة المباريات ، لكن هذا هو حال كرة القدم خصوصا ركلات الترجيح التي تعتمد على الحظ بنسبة كبيرة جدا .

{ هل أنت مع المدرب اجنبي لقيادة المنتخب؟

–هذا الكلام بدأ يثار كثيرا في الاونة الاخيرة دون علمية ! ، وباعتقادي ان التعاقد مع مدرب اجنبي ليس حلا شافيا ، وإنما الحل يحتاج الى استراتيجية عمل طويلة الامد وهي ان نتعاقد مع ( ستاف ) اجنبي متكامل لجميع منتخبات الفئات العمرية وصولا للمنتخب الوطني دون المطالبة بنتائج ، وان لا تقل مدة العقد عن الخمسة اعوام ، واما البقاء على هذا المناول ، اقالة راضي والتعاقد مع باسم ومن ثم اقالة باسم والتفكير بالاجنبي ، وبالتالي تتغير الافكار على اللاعبين ! ، وهذه مثلبة كبير تزيد من مأساة كرتنا ، لذلك ومن وجهة نظر شخصية ارى ان الحل الناجع هو التفكير للمدى البعيد عبر التعاقد مع ( ستاف ) اجنبي متكامل للمنتخبات الوطنية

{ انتخابات الاندية على الابواب ، هل احمد راضي يطمح لقيادة الزوراء من جديد

–حقيقة هذه امنية كبير ان اعود لرئاسة نادي الزوراء من جديد ، لكن هناك مشكلة كبيرة تخص مسألة الانتخابات ، وهي محاولة البعض تأجيلها والحيلولة دون اقامتها في موعدها المحدد ، كون التوقيت لا يخدم مصالحها ، لكن نحن جادون في ذلك ونعمل بالممكن على اقامة الانتخابات في موعدها ولكل مفاصل الرياضة العراقية ، وان شاء الله هناك قرارات ستصدر في مقبل الايام بهذه الخصوص ، واما الزوراء فهو هدفي الاول ، حيث سيكون دخول نادي الزوراء هو الهدف الاسمى الذي اعمل عليه ، ومن ثم لكل حادثا حديث .

{ هناك من اعترض على خروجك مع المتظاهرين ضد اتحاد الكرة ، ماذا لو عاد بك الزمن قليلا هل كنت ستخرج أم ندمت على خروجك ؟

–نعم واقولها بملء الفم، لم اندم على خروجي للمظاهرات وليس لي علاقة بالبعض ممن خفت صوته او تراجع ، والى الان مستمر في موقفي ، ومن منبر ( الزمان ) اقدم شكري وتقديري للنائب رحيم الدراجي الذي الى الان لا زال يعمل ويكشف الحقائق ويساعدنا في اقرار القوانين حسب اللوائح ، وحتى لو عاد بي الزمن قبل المظاهرات فستجدني اول الواقفين!.

{ وعمل اتحاد الكرة كيف تصفه ؟

–الاخوة في الاتحاد يعترفون بصريح العبارة انهم يعملون بلا منهجية او استراتيجية ، والواضح ان جل تفكيرهم حاليا هو موعد الانتخابات وكيفية البقاء في المناصب !! .

{ كيف ترى عمل وزارة الشباب والرياضة

–للأمانة اقولها ان وزارة الشباب والرياضة بشخص السيد الوزير هي النقطة المضيئة في الكابينة الرياضية في العراق ، فبعيدا عن التحزب وغير ذلك من الامور ، ارى ان السيد وزير الشباب والرياضة يعمل بإخلاص وتفاني ولديه مقبولية في الشارع الرياضي وهذا شيء كبير يحسب له .

{ جماهير البصرة ابدت استيائها على تصريحات احمد راضي بشأن عدم قدرة البصرة على احتضان بطولة خليجي 24 ماذا تقول لهم عبر الزمان ؟

– قبل كل شيء البصرة ( بصرتي ) واهلها الطيبون هم اهلي وتربطني بهذه المدينة ذكريات جميلة لا يمكن ان تبارح الذاكرة ، وحقيقة البعض للأسف فسر التصريح بضغينة الغرض منه التسقيط لا اكثر ! ، حيث لا زالت مصرا على رأيي بعيدا عن العواطف ، فأنا ابغي من يدخل للبصرة ان يخرج منها ويقول ( الله عالبصرة ) لا ان يذم او يتذمر ، والوضع الحالي ورغم التطور الحاصل الا انه لم يحن بعد ، فهناك فنادق لم تكتمل وبنى تحتية كثيرة تحتاجها المدينة ، وحقيقة كان الغرض من كلامي هو الحفاظ على قيمة البصرة وسمعتها ، فما المانع ان نستضيف النسخة ما بعد 24 ? حيث سنكون اكثر تطورا وسنثبت عندها للجميع ان البصرة تستحق ذلك ، خصوصا ان ملعب ( جذع النخلة ) مفخرة حقيقية ، اضافة الى ان طيبة اهل البصرة لا مثيل لها ، لكن هناك مقومات نجاح يجب ان تتوفر ذكرتها لكم آنفا .

{ كيف وجدت تعامل الكويتيين مع النجوم العراقيين ؟

–حقيقة هناك حفاوة واستقبال كبير لا مثيل له ، ليس مع النجوم وحسب وانما مع كل عراقي ، حيث لم اكن اتصور ان تكون الحفاوة بهذا الحجم ، خصوصا بعد الخلافات الكبيرة بين البلدين ، اذ وجدت الترحاب في كل مكان ، وبصراحة شعرت اني في العراق ، فشكرا لهم على كل شيء وامنياتي للكويت بالتطور وبالازدهار .

{ كلمة اخيرة لك ماذا تود ان تقول ؟

–شكري وتقديري لكل جماهير العراق من الشمال للجنوب ، وان شاء الله سنعمل على اعادة الرياضة العراقية الى سابق القها ، وتحية لكل من يعمل بإخلاص في هذا البلد العظيم ، وبعون الله العراق سينهض العراق من جديد في قادم الايام ، فهناك تفاؤل كبير وتطور ملحوظ في كل شيء.