دلالة إقرأ والفكر الإبداعي

إزرع شجرة

مما لا شك فيه أن القراءة هي محرك الفكر واحدى اسرار الإبداع لمسيرة العقل البشري وحسبنا القول ان الله عز وجل استفتح كتابه العظيم بكلمة (إقرأ) هذه الكلمة ذات الدلالة العلمية والصيغة التفاعلية مع العلوم والمعارف البشرية ، وهي تزيل الجمود الفكري وتفتح باب الإبداع على مصراعيه ، وهي في الوقت نفسه ضربة مميتة لوحش الامية البسيطة وللأمية المركبة (أمية الأفكار) كما بين ذلك الأستاذ جودت في كتابه إقرأ وربك الأكرم ، فإلله سبحانه وتعالى منذ بواكير دعوته العظيمة امرنا من خلال رسوله الخاتم بالقراءة ودحض الأمية والارتقاء بالعقل الإنساني بالعلم الذي علمه بالقلم بصفته أداة للفكر والإبداع فعلمه الله سبحانه وتعالى مالايعلم ثم أعاد الله الكلمة ذاتها بعد ان قرنها بكرم الرب سبحانه وتعالى فقال :

(( إقرأ وربك الأكرم ))

فربط فعل القراءة بكرم الرب وكأنه عز وجل يقول القارئون مكرمين وأن الإسلام كفكر ودين نزل في بيئة غير علمية وبيئة صحراوية فسبق عقول العرب بالحض على العلم والقراءة وهذا شيء عجيب فهو لم يكن يخاطب المرحلة الراهنة في ذلك الوقت فقط ، وانه رفع من شان العلم والعلماء وهولا يأتي إلا بالقراءة المستفيدة والإطلاع العلمي وهو السلطان الذي اخبرنا به الله إذا اردنا النفاذ من أقطار السماوات والأرض ، فقال عز وجل:

(( يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا ? لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ))

[ سورة الرحمن اية 33]

وقد قال الرسول الأكرم في تحصيل طرق العلم ( اطلب العلم ولو كان في الصين ).

وقال أيضا عليه الصلاة والسلام:

(اطلب العلم من المهد إلى اللحد)

وكثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالي الايمان والعمل الصالح لكنه قرن هذه المرة الايمان بالعلم حيث قال عز وجل:

((يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات )).

والعلوم باجتماعها التي تفيد البشر شرعية ولا يقتصر على علم الفقه وغيرها من العلوم الاسلامية وقد قال عليه الصلاة والسلام مشجعا الناس على القراءة وتحصيل المعرفة (من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أراد كليهما فعليه بالعلم ) وروي عن عباس محمود العقاد الذي الف ما يربو على 60 كتابا أنه قال : حياة واحدة لا تكفيني للقراءة ..

فعلينا أن نعمل بالنص القرآني وأن نقرأ ونقرأ حتى نصل مرحلة الإبداع وأعتقد السبب الذي أسمونا شعوب العالم الثالث هو أننا لا نقرأ وان العالم المتحضر لم يسبقنا إلا بشيء واحد إلا وهو القراءة محصلة العلم التي هي أساس رقي الحضارت وتقدم الشعوب وهذه الامور ….هي التي جعلتهم بيسبقوننا بمراحل و أشواط من التقدم والرقي حتى أطلقوا علينا الدول النامية اي ( النايمة) عن أعظم سلاح فتاك زودنا به الله سبحانه وتعالى قبل أربعة عشر قرنا إلا وهو سلاح القراءة الذي يفتك بجراثيم العقل ويوضح الرؤى العقلية الشاحبة ، والذي يجعلنا اسيادا لأنفسنا قبل أن نكون عبيدا تتقاذفنا قوى العالم !!! ودعونا ندخل البيت العامر والجميل من خلال بوابته المتداولة في أيدينا وقت نشاء وساعة نشاء وهي لاتكلفنا شيئا سوى الهمة والتصميم ، ولنضرب خيامنا قرب واحة الفكر حتى يتسنى لنا النهوض بواقعنا الأليم واللحاق بركب التقدم والرقي الحضاري ..وهناك مثل صيني يقول:

إذا أردت إنجاز مشروع لمدة سنة ازرع الآرز

وإذا أردت إنجاز مشروع لمدة عشر سنوات ازرع الأشجار (جني الفواكه)

وإذا أردت بناء بلد ازرع العــــقل …

اسعد متعب عبد – بغداد