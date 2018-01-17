الرسالة الأخيرة

افتتح المزاد وحرصت على ان اكون الاولى انا سوف اهدي وطني بالكلمات تزيده عزآ بالقلم حبره فراتي قال زميلي الصحفي وانا بجهودي وصدقي سنطرق معك مطرقة المزاد ،وهل يحلو الغزل بدون ذكر ام البساتين دجلتي غفوت عذوبة احساسي على ضفاف مدللتي واشتاحت المكان اهات السياب انا نسجت عذاب الفراق مع حنيني وتمزق قلبي شوقآ الى وطني ، انا رجل الدين ولي وزني اتبع ماامر الله ولا اخالفه وعقيدتي تامرني ان يكون الله ثم الوطن سخلص له هذه احد صفاتي ،وصوت جياش يقاطع النقاش جعلت مسلة وقوانين تاج رأسي ونطلقت من هنا تشريعاتي انا حمورابي أولا ،لم ينس التاريخ منجزاتي ولا حضارة تتحدى الايام انا نبوخذ نصر وبين الاصوات الرصينة تقشعر لها الابدان جاء صوت ناعم حزين سدخل المزاد بالثياب مرقعة ووجه متسخ وجسم صغير انا ساضع طفولتي مع ضحكاتي مع ملابس العيد في المزاد مقبل وطني انا نازح ابن الخيام انا اليتيم انا الفقير وبكت المرأة سادخل المزاد بالدموع منهمرة ووجود مهمش بالعباء تسترني ساقص ضفيرتي بيدي المجروحة بالملامح شاحبة انا احق بالوطني واذا بالرجال اخذوا يتصارعون بينهم احد يسكت الاخر بشتائم شوهوا مسامع الحضور واخذوا يصرخون سيرسى المزاد لي فلي كلاب تصارع الأسود اصمت انا سوف أخذ المزاد اعطي بعض الاموال لملك منجم الذهب واخذوا يفترسوا بعضهم الاخر بكل بشاعة انفتح باب القاعة وعم هدوء المكان ورائحة المسك ملأت المكان وخجل قلمي مع كلمات الجواهري مع ابيات السياب وينظر رجل الدين وتنحت المرأة وابتسم الطفل وخرست الاصوات القبيحة وتراجفت الاجساد وبدات تغادر غربان الفساد بحضرة وجوده دخل المزاد وهو يحمل امه وخاتم رنين باليده اليمنى مع احلامه وطفولته وحرمانه مع ذكرياته ووضع دمه وكفنه ليثقل كفة الوطن” انا فديتك حين خذلك العالم” وتعالت اصوات ضمتئرنا لقد فاز ورب الكعبة ..

ورحم الله من قرأ سورة الفاتحة على روح علي عبيس وعلى جميع أرواح شهدائنا الأبرار هنيئاً لك الجنة ..

كيف لا ننتصر وروحك المباركة تصطف على سواتر المنايا والتضحية .

ليلى حسام الهوبي