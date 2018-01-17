أرواح تحرس الصخور

جبل حمرين ليس كما علمتنا الجغرافية والتضاريس ، جبل مرصوف بالعظام والجثث والجماجم اسميته حملين حمل الحياة وحمل النجاة.

كان طريق النازحين من زحمة الحياة هو جبل الموت جبل المرار جبل ابتلع الكثير من الصغار الذين تركوا احضان امهاتهم ليرقدوا بين احضان الصخور الباردة التي كانت نقطة الفراق بين الام وطفلها عطشآ وتعبآ والمآ.

كانوا جائعين كبار وصغار ارادوا الهروب من الجوع والخوف أرواحهم متلهفة تنشد الحرية وترجوا الخلاص ، فقرروا ان يذهبوا الى جبل الموت اما ان يحالفهم الحظ ويغادرونه واما ان تبتلعهم ظلمات الجبل الذي كان اشبه بالقبر الشاهق له بداية وليست له نهاية ذلك الجبل الموحش ربما انس في قوافل العابرين منه السالكين طريقة العابرين الاودية والمنحدرات فأبقاهم جاثمين فوقه.

ذات مرة روى لي احد الاصدقاء قصة عبوره من ذلك الجبل

قال لي: كنت قد هربت مع عائلتي مشيآ على الاقدام من الصباح الباكر قاطعين الاودية الشاسعة.

كنا كلما نرى قمة الجبل ونذهب اليها تظهر لنا قمة اعلى منها ، حتى انخارت قوانا من شدة التعب ونفذت مئونتنا ولم يبقى منها الا الماء القليل وبدء الليل يسدل ستاره معلنآ حياة على حافة الموت ثم افترقت مع عائلتي لاسبقهم واجلب لهم الماء لعلي اصل الى بر الامان.

وما ان مشيت عنهم وافترقت، وتهت عنهم فاصبحت لا اعرف ما افعل هل اعود الى عائلتي التي اضعتها ام اذهب صعودا ونزولا في تلك الاودية ؟.

في عتمة ذلك الليل كان للجبل صوت مخيف ، ولما انتصف الليل وخرجت مواكب الارواح من اوكارها سمعت وقع اقدام.

صوت اطفال تبكي اشعلت الاضائة ورئيت جثث اطفال جثث نساء ورجال على طول الطريق الاصوات هنا وهناك.

انا اسمع بأذن الوهم اناس ترتعش اصواتهم وتضج بها المآ امام عاصفة الحياة فتظنهم احياء وهم اموات فقط اصواتهم حية ، تركوا ارواحهم تحرس الجبل تركوا ارواحهم تحرس الصخور.

كانت ليلة لا تنسى وبعدها طلع الفجر ، واذا بنهر دجلة الخير وكأني احييه من سفح جبل حمرين .

حمرين جبل صراخ

جبل بكاء

جبل فراق

جبل دموع وموت

احمد خليل