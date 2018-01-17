الخارجية المصرية لـ (الزمان): سنعيد على أثيوبيا طرح مشاركة البنك الدولي في مفاوضات السد

القاهرة: لا مصلحة في إرسال السلاح إلى أريتريا والوقوف ضد السودان

القاهرة – مصطفى عمارة

كشف ناصر الهواري رئيس مركز ضحايا حقوق الانسان الليبي ان تحركات تنظيم داعش فى ليبيا باتت تشكل تهديداً كبيراً، خاصة انه ينتشر فى مساحات كبيرة ،متهما تركيا بدعم العناصر المسلحة الليبية. في الوقت نفسه عرض احمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي الذي يزور القاهرة صوراً زعم انها تدل على دعم تركيا لجماعات مسلحة في ليبيا ، موضحا ان) ليبيا قدمت من قبل وستقدم أدلتها على دعم ومساندة انقرة للارهابيين) بحسب قوله مؤكداً انّ (هناك تنسيقاً امنياً بين مصر وليبيا في مجال مكافحة الارهاب). ولاتزال التهم متبادلة بين انقرة والقاهرة في الخلاف حول مستقبل الاخوان في مصر . من جهة اخرى نفى مصدر برئاسة الجمهورية عبر (الزمان) ما سماه ادعاءات الجانب السوداني بارسال حشود عسكرية واسلحة الى اريتريا لتهديد أمن السودان ، واضاف المصدر انّ (مصر تعتبر السودان دولة شقيقة وجزءاً من الامن القومي المصري وليس هناك مصلحة او نيات لمصر بتهديد أمن السودان) .وطالب (الجانب السوداني بالتعامل بحكمة وعدم الانجرار وراء اطراف خارجيه تريد الوقيعة بين البلدين لتحقيق اجندات خاصة). و اكد بكري عبد العزيز مرشح الرئاسة السوداني لـ (الزمان) بطبعتها الدولية فى اطار حوار اجراه مراسلها معه ان الخرطوم تحاول اثارة قضية حلايب وشلاتين للتغطية على مشاكلها الداخلية وان سياستها الخارجية تجاه دول الجوار تتسم بالتخبط . من جهة قال د/ هانى رسلان رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية انه بات من الواضح ان النظام السوداني يعمل على تصعيد الامور مع مصر والتى ترافقت مع حملة داخلية من جانب النظام لتشويه صورة مصر من خلال الترويج لتقارير مغلوطة عن قيام مصر بارسال اسلحة وحشود لاريتريا ،وهذا امر غير صحيح. ووصف اثارة ملف حلايب وشلاتين بانه مصطنع ويهدف الى اثارة التعبئة والتوتر مع مصر. واستبعد رسلان لجوء السودان الى التصعيد العسكري مع مصر لعدم تكافؤ القوى بين الطرفين وان مصر مطالبه بعدم الانجرار الى هذا التصعيد ومعالجة الامور بحكمة واتفق معه فى الراى اللواء اركان حرب نصر سالم مؤكد ان البشير يدرك ان ميزان القوى بينه وبين مصر غير متكافئ فضلا عن الروابط الوثيقه بين الشعبين المصرى والسودانى الا انه يمكن ان يلجئ الى التصعيد السياسى من خلال اتخاذ موقف مضاد لمصر فى ملف سد النهضه كما ان الرئيس السودانى يستعين بمكتب استشارات بريطانى لاجبار مصر على قبول التحكيم الدولي فى قضية حلايب وشلاتين وهو بذلك يريد ارضاء اطراف داخلية وخارجيه من ناحية اخرى.

اتخاذ خطوات

واستنكرت القوى السياسية تهديدات سفير السودان فى مصر عبد المحمود عبد الحليم والتى هدد فيها ياتخاذ خطوات اشد عنفا ضد مصر. وقال محمد الشاذلى سفير مصر السابق فى الخرطوم ان (تهديدات السفير السودانى بالحرب ضد مصر أمر غير مقبول وان المشكلات بين البلدين لا يمكن حلها الا من خلال الحوار).

من جهة اخرى اكد مصدر بوزارة الخارجية فى تصريحات خاصة للزمان ان (مصر ستطرح على رئيس الوزراء الاثيوبي الذي يقوم بزيارته مشاركة البنك الدولى فى المفاوضات الحالية لسد النهضة)، واضاف المصدر ان (حل الخلاف حول تخزين المياه فى بحيرة سد النهضة، واضاف المصدر هو نقطة انطلاق لتطوير التعاون مع الجانب الاثيوبي)، وقال المصدر ان (ملف الارهاب والسلم والامن فى منطقة القرن الافريقى والبحر الاحمر ستكون من ضمن الملفات التى سوف يتم مناقشتها خلال الزيارة).

زيارة رئيس

وتوقع المصدر (التوصل الى حل توافقي بين مصر واثيوبيا حول سد النهضة خلال الزياره وفيما يتعلق باحتمالات زيارة رئيس الوزراء الاثيوبي للبرلمان اكد حاتم الباشا عضو لجنة الشؤون الافريقية بالبرلمان لـ (الزمان) بطبعتها الدولة ان (تلك الزياره تتوقف على قيام رئيس الوزراء الاثيوبى بالاجابه على الاسئلة التى سلمها اعضاء البرلمان للسفير الاثيوبى بالقاهرة حول سد النهضة). فى السياق ذاته طالب عدد من الخبراء باستغلال زيارة ديسالين للاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد ،واوضحت منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية سابقا ان الزيارة (تعد خطوة ايجابية نحو استئناف مفاوضات اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بالتاثيرات السلبية لسد النهضة فضلا عن مشاركة البنك الدولي فى المفاوضات)، وقالت انه (يجب التركيز فى الزياره على المشكلة المتعلقة بقواعد ملء الخزان باعتبارها المشكله الاساسية فى سد النهضة) .

واوضح هاني رسلان خبير المياه بمركز الاهرام ان (الزيارة بداية للحل السياسي خاصة مع صعوبة تعديل المسار الفنى وعن احتمالات نشوب نزاع مسلح حول سد النهضة).

اكد محمود ابوزيد وزير الرى السابق لـ الزمان) ان هذا الاحتمال مستبعد تماما كما استبعد احتمال انهيار السد بسبب العوامل الجغرافيه).