الدايني تطالب تربية المحافظة بحسم موضوع المحاضرين

جديدة الشط بديالى تحذّر من جفاف خليج دجلة

ديالى ــ سلام عبد الشمري

حذرت ناحية جديدة الشط في محافظة ديالى، من كارثة تهدد ابنائها بسبب جفاف خليج دجلة ، مشيرا الى ان ذلك اصبح يثير قلق الاهالي .

وقال رئيس مجلس ناحية جديدة الشط عباس المعموري لـ (الزمان) امس إن (خليج دجلة وهو جزء متفرع من نهر دجلة ضمن حدود الشرقية لناحية جديدة الشط شهد مؤخرا انخفاضا غير مسبوق في مناسيبه لدرجة بانه متجه نحو الجفاف يهدد بتوقف ثلاث مشاريع للإسالة الرئيسية تغذي اكثر من 20 الف نسمة) .

واضاف المعموري، ان (توقف مشاريع الاسالة بات مجرد وقت ما يهدد بكارثة تلوح بالأفق في ناحية جديدة الشط)، مؤكدا ان (انخفاض مناسيب خليج دجلة في موسم الشتاء يثير قلق الاهالي من تداعيات ما قد يحدث في فصل الصيف القادم في ظل انحسار مياه الامطار العام الجاري 2018) .

عقود طويلة

ومن جانب آخر اعلن مدير ناحية قزانية مازن اكرم لــ (الزمان) ، ان (طريق ديالى- واسط المار بناحية قزانية يعد معبرا بريا اساسيا لديالى باتجاه المحافظات الجنوبية منذ عقود طويلة) ، مبينا انه (يأتي بالمرتبة الثانية من الاهمية الاقتصادية بالمحافظة في نقل البضائع والتبادل التجاري بعد طريق ديالى- بغداد) . واضاف اكرم، ان (السيول الايرانية التي ضربت الطريق قبل عامين احدثت اضرار مادية هائلة لم يجري اعمارها وصيانتها رغم الدعوات المتكررة لاهمية الطريق)، مشيرا الى ان (الطريق جعله اشبه بطريق الججيم لسالكيه اذا تضاعفت الحوادث وزادت الفترة الزمنية للسفر من ديالى باتجاه واسط) . ودعا مدير ناحية قزانية، الى ضرورة (الاهتمام بالطرق البرية الرئيسية ومنها طريق ديالى – واسط باعتباره طريق تجاري واقتصادي مهم، مشيرا الى ان مطالباته تكررت لمرات عدة لدواعي المصلحة العامة) .على صعيد اخر طالبت عضو مجلس النواب العراقي ، عن محافظة ديالى النائبة ناهدة الدايني المديرية العامة لتربية محافظة ديالى الاسراع بحسم موضوع المحاضرين بدون اجور . وقالت الدايني لــ ( الزمان ) امس ان ( موضوع المحاضرين بدون اجور للمتقدمين من خريجي المحافظة للمدارس التي بحاجه لاختصاصاتهم ، اخذ فتره طويله للتقديم والتدقيق ولم يتم حسمه لغايه اليوم ) . وبينت الدايني ، ان (هناك مدارس في عموم اقضية ونواحي المحافظة وقصباتها لديها شواغر لعدة اختصاصات وهناك خريجين من الكليات والمعاهد لديهم الرغبة في سد هذه الشواغر بدون اجر قد قدموا طلباتهم ، مطالبة المديرية العامة لتربية محافظة ديالى الاسراع بحسم الموضوع واصدار اوامر اداريه لهم وخلال الاسبوع الحالي لغرض التهيئة بالمباشرة ، خدمة لأبنائنا التلاميذ والطلبة من اجل تحقيق مستويات علميه متفوقه ، لاسيما ونحن في منتصف العام الدراسي ) .

رفع تجاوزات

من جهة اخرى كشف رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، ان (حملات رفع التجاوزات التي جرت في بعض اسواق ديالى ومنها بعقوبة كشفت عن وجود جهات متنفذة كانت تفرض اشبه بالاتاوات على اصحاب الاكشاك والبسطيات بذريعة توفير الحماية لهم من المساءلة القانونية كونهم متجاوزين على الارصفة والشوارع ).وأضاف الدايني لــ ( الزمان ) امس أن (حملة رفع التجاوزات شهدت ضغوطا من قبل جهات متنفذة بهدف ايقافها لأنها تعيش للأسف على الفوضى والارباك وحالة عدم التنظيم لابتزاز المزيد من المدنيين الضعفاء . واكد رئيس مجلس ديالى ، أن (المجلس مصمم وبكافة طاقاته على الملاحقة القانونية لمن يفرض اتاوات في الاسواق ويحاول ممارسة ادوار مشبوهة بهدف الحصول على الاموال بدون وجه حق ، لاسيما وان الاوضاع المعيشية لمواطني المحافظة لا تتحمل ضير ذلك نتيجة للسنوات الماضية التي عصفت بهم من احداث ادت الى هجرة البعض منهم وتوقف الاعمال للبعض الاخر ) .