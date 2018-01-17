اللجنة التحضيرية تكمل متطلبات مهرجان النخيلة

كربلاء تستعد لتسلّم ملف البطاقة التموينية

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

اعلنت الحكومة المحلية بمحافظة كربلاء عن استعدادها لتسلم ملف مفردات البطاقة التموينية من الحكومة الاتحادية.وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس المحافظة ناصر الخزعلي لـ(الزمان) امس ان (الحكومة المحلية قد اكملت اجراءات نقل مفردات البطاقة التموينية من وزارة التجارة الى المحافظة)، واضاف انه (في حال تسلمنا هذا الملف سيتم اضافة 12 مفردة من مفردات البطاقة لغرض تسليمها الى مواطني المحافظة)، واوضح الخزعلي ان (المواطن يتسلم 3 مفردات فقط الان والمخصصة له من الوزارة)، وتابع ان (هناك العديد من الشركات العالمية عرضت تجهيز المحافظة بمفردات البطاقة ونحن الان بصدد تدقيق هذه العروض ومدى رصانتها لاكمالها بافضل صورة)، مؤكدا ان (المحافظة تمتلك مخازن تتسع لجميع مفردات البطاقة التموينية اذ ان الطاقة الاستيعابية تمتد لمدة 6 اشهر)، موضحا (كما يوجد لدينا احصائية معتمدة عن عدد مستلمي مفردات البطاقة من اهالي المحافظة اذ يبلغ مليون و300 الف نسمة).

علاقة جاهزة

مشيرا الى ان (جميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة جاهزة لتسلم ملف البطاقة وتنتظر مباشرتها في العمل)، ويذكر ان قرار مجلس الوزراء 285 والذي ينص على انه في حال اكمال المحافظة جاهزيتها من الناحية المخزنية والادارية بامكانها نقل مفردات البطاقة التموينية.وعلى صعيد اخر عقدت اللجنة التحضيرية لمهرجان خان النخيلة الثقافي الثاني اجتماعا مع جمع من المثقفين والفنانيين والتشكيليين والادباء والناشطين والشعراء والاساتذه الجامعيين والحقوقيين والخطاطين من مبدعي المحافظة استعدادا الاقامة هذا المهرجان في دورته الثانية. وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان حميد الهلالي في تصريح امس ان (الهدف من عقد هذا الاجتماع هو لتشاور من اجل احياء هذا المهرجان الذي سيقام تحت شعار – حضارتنا تزدهر عراقنا ينتصر- وان اللجنة التحضيرية تواصل عملها على الاعداد المبكر والتحضير والتنسيق وتهيئة مستلزمات ليخرج كمبادرةممتعة تحرك مشاعر الحاضرين من ملتقاه التحضيري والتشاوري الاول وتشجيعهم للمشاركة في احياء المهرجان كونهم اصبحوا جزءا منه).وتابع ان (المهرجان سيشهد حضورا رسميا على المستوى المركزي والمحلي وحضورا شعبيا غفيرا واعلاميا فاعلا).فيما نظم دار القران الكريم في العتبة الحسينية دورات تطويرية لوفد قراني قادما من لبنان ضم 50 شخصا من بينهم معلمات وحافظات اضافة الى قراء تتراوح اعمارهم بين الخامسة والعاشرة.وقال مسؤول مركز التعليم القراني في الدار على عبود الطائي لـ(الزمان) امس ان (المنهج التعليمي المعد لهذه الدورات يشمل على دروس تطويرية في قواعد واحكام التلاوة وتفسير القران بالاضافة الى دورات في التنمية البشرية)، موضحا ان (الهدف من هذه الدورات هو التقوية وتنميو الاختصاصات القرانية لدى معلمي ومعلمات القران الكريم في لبنان نظرا للخبرة التي يتمتع بها اساتذة القران في العتبة)، وتابع ان (اهمية هذه الدورات تأتي من اجل توفير الفرصة المناسبة للاطلاع على المؤسسات والمعاهد والمدارس القرانية في البلاد).

بطاقات تموينية

فيما جهزت مديرية المنتجات النفطية فرع المحافظة 65 بالمئة من النفط الابيض لمواطني المحافظة. وقال مسؤول اعلام المديرية حسين علي جاسم لـ(الزمان) امس ان (اكثر من 165 الف بطاقة قد تم تجهيزها بالنفط الابيض وبواقع 100 لتر لكل بطاقة تموينية بالاضافة الى 600 بطاقة يتم تجهيزها عبر منافذ التجهيز البالغة 40 منفذا حكوميا واهليا وعن طريق الوكلاء الجوالين البالغ عدد 120 وكيلا)، مشيرا الى ان (الفرع جهز العائلات النازحة بالنفط الابيض باكثر من 5 الاف و900 بطاقة تموينية من العدد الاجمالي البالغ اكثر من 11 الف و800 بطاقة تموينية)، واضاف ان (الية تجهيز النفط الابيض تسير وفق الية البطاقة الوقودية التي وزعت من خلال لجان الفرع على وكلاء المواد الغذائية والتي تتضمن 12كوبون تجهز للمواطنين بالنفط الابيض لـ 4 سنوات قادمة وبواقع 2 كابونات لكل عام). وعلى صعيد اخر اكد المحافظ عقيل الطريحي ان النمو السكاني في كل البلاد وبحسب وزارة التخطيط يتجاوز الـ2 بالمئة بينما في المحافظة يتجاوز الـ 5 بالمئة من دون جميع المحافظات بسبب الهجرة والنمو السكاني فيها. وقال الطريحي في تصريح امس ان (الوزارات الاتحادية تتعامل معنا حسب نسبة السكان وان النسبة المسجلة لديهم مليون و200 الف نسمة بينما هي في الواقع مليون و800 الف نسمة وهذا يعني ان لدينا نحو 600 الف نسمة لا توجد لديهم مبالغ مرصودة من قبل وزارة المالية وان مبالغهم مرصودة في محافظتهم). واضاف ان (لدى المحافظة بعض التحديات والمشاكل والمعاناة وهذه سببها الازمة المالية التي نمر بها)، موضحا انه (تسلم منصب المحافظ في شهر تموز من عام 2013 وكانت الميزانية شبة فارغة وفي عام 2014 كانت الميزانية معطلة بسبب عدم اقرارها من قبل الحكومة).مبينا انه (عام 2015 تم اقرار 283 مليار دولار وهذه الميزانية كانت على الورق ولم نستلم فيها شيء سوى في الثلث الاخير من السنة حيث استلمنا منها 33 مليار دينار لتسديد مابذمة الحكومة المحلية من اموال للمقاولين والشركات).واشار الى ان (ميزانية المحافظة كانت صفر لغاية زيارة الابعين من عام 2016 ولكن لدى زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي الى المحافظة تم ابلاغه من قبلي بأنه ليس من المعقول بأن المحافظة التي تستقبل ملايين الزوار لا توجد فيها اية اموال فأوعز بصرف 5 مليارات دينار حيث تم استلامها نهاية العام المذكور).وتابع الطريحي انه (في عام 2017 وخلال شهر كانون الاول وصلت الينا 6 مليارات و400 مليون دينار من اجل اكمال المشاريع المتبقية).