في السلوك الجمعي – ناجح صالح

حينما تكون فردا مستقلا تختلف عما أنت عليه كفرد في جمهور ، ذلك أن سلوكك وسط الجمهور يكون فيه التفاعل الاجتماعي على أشده ، وأنك جزء من هذا الجمهور المحتشد لا تفصلك عاطفة عنه فاذا بلغ حالة الهياج وجنونه وعبثه وجدت نفسك منساقا معه في كل ما يفعل ، ان أحرق أحرقت وان قتل قتلت .. انه السلوك الجمعي .

فاذا عدت منفردا وانفصلت عن هذا الحشد رجع اليك رشدك ثم لتؤنب نفسك عما فعلت وأية جريمة ارتكبت ، ان سلوكك الفردي يرفض ما فعلته مع الجمهور ، ومشاعرك الفردية تأبى عليك أن تنساق وراء مهزلة رخيصة وجريمة بشعة .

كيف سولت لك نفسك أن تكون جزءا من حشد تعصف به عاصفة مجنونة ؟ وكيف ترضى أن يضيع منك ضميرك في ساعة حمق وطيش ؟

يقول (كوستوف لوبون) : ان الفرد في السلوك الجمعي يتجرد من المسؤولية الخلقية أو القانونية أو الاجتماعية فيرتكب أعمالا وحشية لم يكن يرتكبها في الأحوال الاعتيادية .

ان حالة الهياج والغضب في السلوك الجمعي تلغي العقل تماما لتكون العاطفة وحدها صاحبة الشأن ، وأية عاطفة حينئذ ؟ انها الانتقام بكل ما فيه من حقد وتدمير ، هي العاطفة الرعناء التي تحمل في طياتها سموما خبيثة تستأصل عوامل الخير في المجتمع .

ان السلوك الجمعي غالبا ما يشعل شرارته فرد واحد أصيب بمقتل في أطماعه ، أو طائفة تهاوت مصالحها فتحاول اثارة زوبعة بأية وسيلة ، ثم لتجد فرصتها السانحة في جمهور متعطش لفعل السوء حالما تأتيه الأشارة .

وهذا السلوك العدائي يبرز عادة في مناسبات معينة لتتحرك فيه الجموع نحو العبث واغتيال النظام .ويعتبر الايحاء الاجتماعي عاملا مهما في بلورة السلوك الجمعي الذي يتميز بالعنف ، ان هذا الايحاء هو بعينه الذي يدفع الى التقليد أو العدوى التي ما تلبث أن تستشري بين صفوف الجمهور.ومع ذلك فان السلوك الجمعي تختلف طبيعته وأهدافه من مجتمع الى آخر ، فالمجتمع الجاهل غير المجتمع المتعلم .

ولعلنا نلحظ أحيانا حشدا من الجمهور في مسيرة أو مظاهرة سلمية ترفع شعارات وطنية من غير أن ترتكب أفعالا مشينة فيكون السلوك الجمعي حينئذ منضبطا منظما ، ان الهياج الذي يسود بين الجمهور قد تحركه عوامل آنية مقصودة أو غير مقصودة لينقلب هذا الحشد الى وحش كاسر .وتخشى الحكومات مثل هذا النوع من السلوك الذي يأتي بالأضرار البالغة .ويصف بعض علماء الاجتماع هذه الظاهرة بأنها خطيرة لاسيما اذا كان هذا الحشد قد احتوى الرعاع الذين فقدوا السيطرة على أنفسهم ليعبثوا ما شاء لهم العبث ضاربين عرض الحائط كل قانون ونظام .