نبض القلم

شقاوات بغداد – طالب سعدون

كتب وبحوث ومقالات كثيرة تناولت ( شقاوات بغداد ) في ذلك الزمان ، والإمتدادات التاريخية لهذه الظاهرة على مر العصور ، وتسميتها ومن أين جاءت ، ونظيراتها في البـــــلدان الاخرى كالفتوة والقبضايا وغيرهما ..

فهذا الموضوع كان ولا يزال يستهوي الباحثين والكتاب للدخول في عالمه ، وكشف اسراره …

وفي زيارة سريعة الى الزميل الكاتب الصحفي سعد محسن في نقابة الصحفيين خرجت منها بهدية جميلة هي كتابه ( شقاوات بغداد) ، في طبعته الثانية التي صدرت عن دار سطور…

وما لفت انتباهي هو إعادة طبع الكتاب مرة أخرى في مـــــــــدة قصيرة ، وربما سيطبع طبعات لاحقة ، وهذا مؤشر واضح على قيمة المطبوع ، ليس في نسبة التوزيع وكمية الطبع العالية فقط ، وإنما في مضمونه التاريخي والاجتماعي ، الذي يعكس توجها ومزاجا (نخبويا وشعبيا) يتمثل في الاهتمام بتاريخ الوطن ، بكل ما يحمل من حــــــالات ، ودلالات ، والحنين الى الماضي الجميل ، والقيم والعادات والتقاليد التي ضعف بعضها ، وانتهى الاعم الاغلب منها ، مما جعل مدننا ، وفي الصدارة منها العاصمة بغداد تفقد خصوصيتها التي عرفت بها ، وغاب عنها لونها المتميز …

لقد إشتهرت بغداد ( بشقاواتها) ، وتوزعت ( سلطاتهم ) على مناطق معينة فيها كالفضل وباب الشيخ وغيرهما ، وبســــــط (سلطانهم) عليها ، واصبحت أشبه ( بالممالك) الخاصة بهم ، ولا يستطيع أحد أن يتجاوزعلى (سيادتها) ، أو ينال من سكانها ، ولهم ( زيهم) الخــــــاص ، و( مشيتهم ) التي تمتاز بالتبختر والغرور، وقيمهم وأعرافهم وتقاليدهم الخاصة ..

والشقاوة ظاهرة لها دلالاتها الاجتماعية وحضورها المؤثر يومذاك ، وتعكس مرحلة مهمة من تاريخ العراق تشير الى غياب ، أو ضعف سلطة القانون في مجتمع ( كان الجوع والتخلف هو السمة السائدة فيه ) ، وبسط النفوذ من خلال القوة ، بما فيها (الجسمية) والجسارة والشجاعة ( ليكونوا هم ( الحكومة ) والسلطة ، لان المؤسسات الحكومية لم تكن مكتملة يومذاك ..وبالتالي انعكس ذلك على تقويم تلك تلك الشخصيات ، فبينما عدهم البعض قادة اجرام ومجرمين رأى البعض الاخر أنهم ( أشخاص ظهروا نتيجة تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والاضطهاد والقسوة التي يمارسها المحتل ضد ابناء الشعب مما دفع البعض على شق عصا الطاعة والنظر الى الحكومة المحتلة بعين الازدراء) على حد ما يرى المؤلف ..

وتناول الباحث رأي علماء الاجتماع في بروز ( ظاهرة الشقاولات) وتتبع بجهد وصبر الباحث امتدادها التاريخي ، بدءا من ملحمة كلكامش وشريعة حمورابي التي فرضت عقوبات صارمة على قطاع الطرق والشقاوات ، ومرورا بالصعاليك في العصر الجاهلي ، وابرزهم عروة بن الورد الذي يلقب ( بابي الصعاليك ) ، ودعوته ( للصعلكة) (لإقامة نوع من العدالة الاجتماعية) وصعودا الى ( الفتوة والشطار) والعيارين والى ما إنتهت اليه الظاهرة ..

ولم يقصر المؤلف جهده على البحث في االمصادر والمطبوعات المختلفة فقط ، وإنما التقى أيضا بمن عاصروا تلك الحقبة من تاريخ العراق ، أو سمعوا عن هؤلاء شيئا من أبائهم أو أجدادهم ..

واذا كان للشقاوات العراقية ( نظراء ) في بلدان اخرى لكن الباحث يرى أن تسمية ( الشقاوة ) بعيدة عن تسمية ( البلطجة ) المعروفة ، لان الثانية ( أوغاد ولصوص وقتلة وأصحاب سوابق ، لا يضبطهم أي وازع اخلاقي ) بينما تمتاز ( شقاوة ) العراق بالانتصار للضعيف ، والوقوف مع الفقير ضد الظالم ، ومن يغتصب حقهما من الاغنياء والاقوياء ، وأخذ ما يسمى ( بالخاوات) منهم واعطائها لمن يحتاجها ، والوقوف مع ابناء المنطقة ، والدفاع عنها ضد من يتجاوز عليها ، وهذا ما لم يكن في البلطجة …

وسرد الكتاب في ( صفحاته المائتي والثمانين ) قصصا ومصطلحات عراقية وراويات عن شقاوات بغداد وعدد من المحافظات ، وعلاقات الشقاوات بالسياسة والسياسيين ، ومنهم نوري سعيد بالذات ، ومواقف كثيرة له في هذا الموضوع وصفها الباحث ( بالحكيمة) ..وهذا ما اعطى للكتاب قيمته وتميزه في هذا المجال …

كتاب ممتع ، جدير بالقراءة ، بذل فيه الباحث جهدا متميزا ، جعل منه يشكل اضافة نوعية الى المكتبة العراقية ، لما تضمنه من خفايا واسرارتتعلق بهذه الظاهرة وابطال قصصها وشخوصها المعروفين .

{ { { {

كلام مفيد :

من جميل ما قيل ..( لا تكن كقمة الجبل ترى الناس صغارا ، ويراها الناس صغيرة ) ..