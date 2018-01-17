إنخفاض سعر صرف الدولار يعود إلى إجراءات المركزي في المزاد

خبير يكشف لـ (الزمان) عن حصول مصارف على أرباح خيالية من بيع العملة

بغداد- شيماء عادل

كشف خبير اقتصادي عن حصول بعض المصارف الاهلية وشركات الصيرفة على ارباح خيالية عند بيع العملة، داعيا البنك المركزي الى اتخاذ اجراءات رادعة ضد هؤلاء للحفاظ على الكتلة النقدية وسعر صرف الدينار.

وقال الخبير ملاذ الامين لـ (الزمان) امس ان (بعض المصارف الاهلية انشئت لغرض شراء العملة من البنك لتحقيق ارباح خيالية عند بيع العملة تصل الى 500 مليون دينار في اليوم الواحد)، داعيا البنك الى (وضع لائحة من الضوابط تسهم بتقليل عمليات دخول هؤلاء الى المزاد للحفاظ على الكتلة النقدية وسعر صرف الدينار)، مبينا ان (البنك اتخذ في وقت سابق قرارات وعقوبات ضد عدد من البنوك وشركات الصيرفة)، معربا عن امله في (زيادة تلك الاجراءات للحد من حصول هؤلاء على العملة حفاظا على اقتصاد البلاد). واعلن البنك عن ان بعض المصارف الاهلية التجارية ليست لديها استثمارات و بعض خطابات الضمان تاتي مجاملة للأقارب والاصدقاء. وقال بيان امس وفق دراسة اعدها البنك ان (نسبة الاستثمارات الى اجمالي الموجودات في المصارف التجارية هي 8 بالمئة)، مشيرا الى ان (بعض المصارف الاهلية التجارية ليست لديها اية استثمارات)، وتابع ان (الموجودات النقدية للمصارف التجارية خلال العام المنصرم بلغت 6 ترليون دينار من اجمالي الموجودات البالغة 13 ترليون دينار اي ما نسبته 46 بالمئة يتركز اغلبها في ارصدة المصارف لدى البنك مما يؤشر الى تركز نشاطات المصارف في نافذة بيع العملة الاجنبية).

خطابات ضمان

واضاف البيان ان (الائتمان التعهدي الذي تشكل خطابات الضمان اغلبها مجاملة للاقارب والاصدقاء والشركات التي يشارك فيها اعضاء مجلس الادارة بصورة واضحة او مخفية)، مؤكدا انه (عند تنفيذ المشاريع يلجأ البعض لاسلوب التسويف والمماطلة في دفع تلك الخطابات مخالفا بذلك احكام المادة 290 من قانون التجارة رقم 30 لعام 1984). وبشأن اخر اكد الامين ان انخفاض سعر صرف الدولار بالاسواق يعود الى الاجراءات التي اتخذها البنك في تقليل الاموال المباعة في المزاد.

واشار الامين الى ان (الاموال التي كانت تباع في مزاد العملة بالسابق تبلغ 125 مليون دولار، وحاليا بلغت 64 مليون او اقل من ذلك بسبب الاجراءات التي منعت عددا من شركات الصيرفة والبنوك غير الملتزمة بالاستثمارات من المشاركة في المزاد)، موضحا انه (اذا استمر تطبيق تلك الاجراءات سينخفض سعر الدولار ويتحسن سعر صرف الدينار)، ولفت الامين الى ان (انخفاض سعر صرف الدولار له اهمية كبيرة على الوضع الاقتصادي في البلد كونه يؤثر على سعر صرف الدينار بما يقابله من العملات الاخرى اضافة الى دعوة المستثمرين من الصناعيين والتجار الى استيراد البضائع الجيدة والاعتماد على التصنيع الداخلي). وسجلت اسواق بيع العملة اول امس الثلاثاء انخفاضا بسعر الصرف مقابل الدينار.

وقالت احصائية بأسعار الصرف في السوق ان (بورصة الكفاح ببغداد سجلت سعر صرف العملة 1249.5 دينارا للدولار الواحد اي 124 الفا و950 دينارا للمئة دولار)، واضاف ان (اسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة كانت للبيع 125 الفا و500 دينار للمئة دولار وللشراء 124 الفا و500 دينار)، مشيرا الى ان (سعر صرف العملات الاجنبية الاخرى فكانت المئة يورو تعادل 122.67 دولارا والمئة باون تعادل 128.13 بالدولار اما ما يخص سعر الليرة التركية العالمي فكان مئة دولار تعادل 381.35 ليرة تركية). في غضون ذلك سجل سوق بيع العملة في الكفاح يوم امس الاربعاء ارتفاعا طفيفا لبيع وشراء الدولار مقابل الدينار حيث بلغ سعر الصرف 1250 ديناراً للدولار الواحد أي 125 ألف دينار للمئة دولار بعد ان كان 1249.5 دينار للدولار الواحد).