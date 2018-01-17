الموانئ تنتشل الباخرة حنان في حملة رفع الغوارق

تركيا تؤجّل إملاء سد اليسو إلى حزيران بدلاً من آذار

بغداد – داليا احمد

قررت تركيا تأجيل إملاء سد أليسو التركي حتى شهر حزيران المقبل بدلاً من شهر آذار وذلك استجابة لطلب العراق.وقال وزير الموارد المائية حسن الجنابي في تصريح امس أن (رئيس وزراء تركيا ابن علي يلدرم أبلغ رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بتأجيل إملاء سد أليسو التركي حتى شهر حزيران المقبل بدلاً من شهر آذار)، واضاف (نعتقد ان هذا نجاح للحوارات السابقة مع الجانب التركي آملين ان يتحسن الموسم المائي لتجاوز الشح المتوقع)، واوضح الجنابي ان (مجلس الوزراء صادق على الاستمرار بدفع رواتب موظفي ومشغلي السدود في اقليم كردستان). وكان حسن الجنابي قد اعلن في 26 من تشرين الأول الماضي عن ان (الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ابلغ العراق رسمياً خلال اجتماع الوفدين العراقي والتركي – في 25 من أيلول الماضي بأن إملاء سد اليسو الجديد على نهر دجلة سيبدأ في الربيع).

قطرة ماء

مضيفا ان (الخبر متوقع لكنه صاعق)، داعيا (المواطنين الى الحفاظ على كل قطرة ماء).وكان العبادي تلقى أمس إتصالاً هاتفياً من نظيره التركي وناقشا خلاله ملف إدارة المياه المشتركة بين البلدين، وتأكيد تزويد العراق بما يحتاجه من المياه. ويرى مراقبون ان (موضوع شح المياه يعد من التحديات الكبرى التي تواجه العالم في الوقت الحاضر والعراق بوجه خاص بسبب النقص الشديد في واردات نهري دجلة والفرات وقلة سقوط الامطار والثلوج)، واضافوا في تقارير تحليلية امس ان (العراق يعتمد بشكل كبير على المياه السطحية وان معظم موارده تأتي من نهر دجلة وروافده ونهر الفرات وتستفيد من هذين النهرين البلدان الثلاثة تركيا وسوريا والعراق وان لكل بلد خططه الخاصة بأستثمار واستغلال تلك المياه ولذلك يتطلب التنسيق بين الدول الثلاث وتحديد حصة كل بلد من مياه النهرين وهناك ثلاثة عوامل رئيسة ساعدت في نشوء أزمة المياه الحالية وكان لها تأثيرها الكبيرعلى الموارد المائية في العراق)، واوضح المراقبون ان (تلك العوامل الاول التغيير المناخي والاحتباس الحراري الذي ادى الى ظاهرة الجفاف وشمل منطقة الشرق الاوسط برمتها وليس العراق فقط مما نتج عنها تناقص كبير في كمية سقوط الامطار والثلوج وتدن واضح في الايرادات المائية لنهري دجلة والفرات.)، وتابعوا (و الثاني والمهم هو تصرفات دول الجوار المتشاطئة مع العراق على نهري دجلة والفرات والقصد الخطة التشغيلية لتركيا وسوريا وايران بالنسبة للموارد المائية حيث اقيم عدد من السدود على نهر الفرات داخل تركيا وسوريا ومن خلال خططهما يمكن السيطرة على كميات المياه الواردة اليها وخزنها اما بالنسبة لروافد نهر دجلة فأن ايران قامت بأنشاء عدد من السدود مما اثر على بعض روافد نهر دجلة بالاضافة الى تحويل مجرى نهري الكارون والكرخة التي تصب في مجرى شط العرب)، وتابعوا انه (ومن خلال اللقاءات مع المسؤولين في كل من تركيا وسوريا وايران تم التركيز على تأمين وزيادة الحصة المائية الضرورية للعراق وضمان الشراكة العادلة في المياه في الوقت الحاضر وفي المستقبل وبما ينسجم مع التوسع الحاصل في الاراضي الزراعية وزيادة عدد السكان وكذلك تبادل المعلومات الهايدرولوجية وبنفس الوقت من اجل معرفة كاملة عن خططهم المستقبلية والاستراتيجية لبناء منشآت الموارد المائية على الا نهر المشتركة ومن الضروري اخذ موافقة العراق على الخطة التشغيلية للمشاريع المستقبلية على نهري دجلة والفرات وذلك لتأثيرها على كمية ونوعية المياه).

حملة إنتشال

وعلى صعيد اخر اعلنت الموانئ العراقية غارقاً بحرياً في شط العرب.وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراقية عزيز هاشم العبيدي في تصريح امس ان (قسم الإنقاذ البحري بإدارة الكابتن سنان الشاوي وطاقمه لا زال مستمرين بحملتهم بانتشال كل الاهداف الغارقة أمام واجهات الأرصفة وعلى ضفتي القنوات الملاحية لجعلها خالية ونظيفة من كل مخلفات الحروب)، وأضاف انه (تم إنتشال الباخرة حنان التي تزن 800 طن الواقعة بين رصيفي 11و12، حيث أعلن في وقت سابق خلو واجهة رصيف 4 من ميناء خور الزبير من الغوارق بعد ان تم إنتشالها).