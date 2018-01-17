أستراليا تحقّق مع 215 مواطناً بتهمة الإنتماء إلى داعش في العراق

مجلس نينوى يطالب عبر (الزمان) الحكومة بالإسراع بإزالة العبوات والمخلّفات

بغداد – محمد الصالحي

دعا مجلس محافظة نينوى الحكومة الاتحادية الى الاسراع برفع الالغام والمخلفات التي تركها تنظيم داعش من الجانب الايمن للموصل، فيما اكد قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري ان الفرقة 20 للجيش ستمسك الجانب الغربي للموصل بدلا من قوات الشرطة الاتحادية.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى حسن سبعاوي لـ(الزمان) امس ان (الجانب الايمن للموصل عبارة عن الغام وعبوات ناسفة كان قد زرعها داعش قبل ان ينسحب من المدينة). مشيرا الى ان (حالة من القلق والخوف تراود سكان المدينة الذين يبحثون عن ذويهم وممتلكاتهم بسبب مخاطر الالغام والعبوات الناسفة).واضاف ان (الضحايا الذين سقطوا لا زالوا تحت الانقاض) مطالبا (حكومة بغداد بالسماح لادخال شركات هندسية لازالة العبوات كي تساعد الجهد الامني العراقي في رفع الالغام والانقاض وليواصل المواطن الموصلي حياته بشكل طبيعي). ومن جانبه قال قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري في تصريح امس ان (قيادة العمليات المشتركة قررت استقدام الفرقة 20 من الجيش إلى الجانب الغربي للموصل، لمسك الأرض والملف الأمني فيه).

مسك الملف

واضاف (بحسب الاتفاق سيتم نقل قوات الشرطة الاتحادية من الفرقة الخامسة من غرب الموصل، إلى مدينة كركوك لمسك الملف الأمني، إلى جانب قوات الشرطة المحلية وقوات مكافحة الإرهاب هناك).وفي صلاح الدين قال بيان لوزارة الداخلية تلقته (الزمان) امس ان (مفارز الشرطة الاتحادية في جزيرة سامراء فككت 99 عبوة ناسفة و50 مسطرة و50 بطارية وتمت معالجتها من قبل الجهد الهندسي). وأضاف ان (قوات الشرطة الاتحادية وخلال عملية تفتيش في منطقة مطيبيجة والقرى المحيطة عثرت على 25 عبوة ناسفة وحزامين ناسفين و 10 كغم من نترات الامونيا وعشر مساطر تفجير ومستودع للأرزاق الجافة، فيما دمرت مضافة لتنظيم داعش ومعملا لتفخيخ العجلات). وقال مصدر امس ان (مجموعة من داعش حاولوا التسلل من الصحراء الغربية القريبة من الحويجة).

خطوط الصد

مشيرا الى ان (الحشد الشعبي قتل اربعة من داعش بالاسلحة المتوسطة والخفيفة قبل ان يصلوا الى القضاء). واشار المصدر الى ان (القوات الامنية والحشد الشعبي ما زالت منتشرة على خطوط الصد في قضاء الحويجة). وفي بابل قال مصدر امس ان (مسلحين مجهولين اطلقوا النار باتجاه قيادي في الحشد الشعبي في منطقة الحصوة شمال محافظة بابل، ما ادى الى مقتله واصابة شخص اخر كان برفقته). واضاف ان (قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والشهيد الى الطب العدلي، فيما فرضت اجراءات مشددة تحسبا لاي طارئ). الى ذلك كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية ان السلطات الاسترالية اصدرت اوامر باعتقال 20 استراليا قاتلوا مع داعش في العراق وسوريا، مشيرة الى ان شرطة مكافحة الارهاب باستراليا تقوم بالتحقيق مع 215 مشتبها بتهمة الارهاب. وقالت الصحيفة في تقرير امس ان (السلطات الاسترالية اصدرت أوامر باعتقال 20 مسلحا أستراليا سافروا إلى العراق وسوريا للقتال مع تنظيم داعش). مبينا ان (من بين هؤلاء عنصر داعش المعروف نيل براكاش، المحتجز في تركيا). واضاف انه (مع محاولة المقاتلين الأستراليين العودة إلى ديارهم بعد انهيار داعش، تعمل الشرطة الاتحادية مع السلطات التركية لوقفهم عند عبورهم الحدود) مشيرا الى ان (شرطة مكافحة الارهاب في استراليا تقوم بالتحقيق مع 215 مشتبها فيهم في الاراضي الاسترالية وبعضهم امام المحاكم بتهمة الارهاب).وقد سافر نحو 220 استرالي الى العراق وسوريا للقتال مع الجماعات الارهابية منذ عام 2012. ومن بين هؤلاء 110، لقوا مصرعهم أو لم يعرف مصيرهم، فيما عاد 40 شخصا إلى أستراليا. ويعد براكاش 26 عاما ابرز ارهابي اعتقل على الحدود التركية عام 2016، وهو لا يزال خلف القضبان. وقد سعت استراليا لجلب براكاش الى اراضيها لمواجهة الاتهامات المتعلقة بالارهاب، حيث انه مطلوب ايضا للاستجواب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واسرائيل. وبراكاش ولد لأب فيجي وأم كمبودية، اعتنق الإسلام في عام 2012 وانضم إلى داعش في الشرق الأوسط، وأصبح يعرف باسم أبو خالد الكمبودي. وقد اعترف بصنع أشرطة الفيديو الدعائية للتنظيم والمسؤول عن داعش في أستراليا، لكنه يقول إنه لم يكن مسؤولا كليا لأنه أجبر على القيام بذلك.