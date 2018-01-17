هـيـئة المـنافذ الحدودية مرحلة بناء و إنجازات – رعد الدليمي

من مـــآثــر القول للمهاتما غاندي : كثيرون حول السلطة ، وقليلون حول الوطن .. والشخص الذي يشغل الدرجة أو المنصب الأعلى ليس بالضرورة انه يتمتع بالشرعية والافضليه عن بقية منافسيه على المنصب حتى يكون جل اهتمامه ( وزارته ” الوطن ” الشعب ) حيث إن هذا النوع من الشخصيات التي من المفترض تسليمها هكذا مهام جسيمة لا يرتكز إلى مرتبته فقط ” بل إلى مقدرته وكفائتة على الفعل والأداء” وهذه الصفات هي التي تمنحه مكانته كوزيـــرا و تتأتى ايضا من جهـــد وحــرص على مدى سنين عمره وما أضفت عليه شهاداته و تجاربه الحياتيه والوظيفية وما غرف منها ــ عمليا وعلميا ــ وعلى مدى ما يقارب الـ 15 خمسة عشر عاما سالفات بعد إحتلال بلدنا” كانت ولا زالت حياتنا نحن العراقيون قد أظهرت صبر ومقدرة عدد من الرجال كانوا لها عند الشدائد ” وهنالك تخور عزائم عدد آخــر !! ، فهناك ملازمة بين الرجال والمواقف” فقد يعرف الموقف بالرجل أو يعرف الرجل بالموقف وقت ألشده !! فتجده كالجبل يتسمر إيجابياً رغم تكالب الظروف حوله” .. قبل عدة أشــهــر تم إخـتــيــار الشخصية العراقية الاداريه المعروفه الدكتور كاظم محمد بريسم العقابي ــ رئيسا للهيئة بدرجة وزير” وقد اجتهد هذا الرجل ووضع الخطط اللازمه لتطوير الاعمال في عموم المنافذ الحدوديه” .. نهاية العام 2016 اقر مجلس النواب العراقي قانون هيئة المنافذ الحدودية الذي اوجبت مواده بأن تشكل هيئة تسمى [هيئة المنافذ الحدودية] ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله . ويكون مقر الهيئة في بغداد ولها فتح فروع في المنافذ الحدودية في الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم . يرأس الهيئة موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل يعين وفقاً للقانون .

مستوى العاملين

ويهدف هذا القانون الى الارتقاء بمستوى العاملين في المنافذ الحدودية من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي لها دوائر عاملة في المنافذ الحدودية والعمل على تشخيص جميع المخالفات والمظاهر السلبية ومعالجتها . وتوفير المرافق الخدمية وتطويرها من الناحية الفنية ” كذلك السيطرة والاشراف والمراقبة على اداء الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي بما يضمن تطبيق القانون . ووضع ضوابط وتعليمات خاصة بتنظيم العمل في المنفذ الحدودي وتكون ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير منتظمة في اقليم.. ويشكل مجلس للهيئة يسمى [مجلس هيئة المنافذ الحدودية] يتكون من :

أ –رئيس الهيئة رئيســــاً

ب –نائب رئيس الهيئة عضواً ونائباً للرئيس

ج –ممثل واحد عن كل محافظة لديها منفذ حدودي عضواً

د –ممثل عن الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أعضاء الوزارات التالية لا تقل درجة أي منهم عن مدير عام.

1- وزارة الخارجية .

2- وزارة المالية .

3- وزارة الداخلية .

4-وزارة الصحة .

5- وزارة النقل .

6- وزارة التجارة

7- وزارة الزراعة .

8- وزارة التخطيط .

9- وزارة السياحة والاثار .

10- جهاز المخابرات .

يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب بحضور اغلبية اعضاء المجلس وتتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .. وقبل اسبوع حضرت لقاءا للدكتور كاظم العقابي رئيس ?يأة المنافذ الحدودية مع ممثلي وسائل الاعلام العراقية وفيه أشار إلى أن عملية الاصلاح ليست بالم?مة الس?لة في ظل التحديات التي تواجه الهيئة لكن?ا ليست بالمستحيلة من خلال مكافحة الفساد وتبسيط الاجراءات وحل جميع المعوقات وأعلن الدكتور العقابي خلال هذا اللقاء نشاطات ال?يئة لعام 2017 مقارنة بالعام 2016 للمنافذ البرية ومطاري النجف والبصرة فقد بلغت واردات عام2017 والمحددة من بداية 1/ 8 لغاية 31/12/2017 972، 450، 976، 101 مليار دينار عراقي” وبعدد دخول بضائع بارساليات كانت (253، (309 إرسالية ، بينما كانت ايرادات المنافذ لعام 2016 تقدر (320، 438، 762، (211 مليار دينار عراقي وبارساليات لشاحنات البضائع(771، (331إرسالية حيث تم تحقيق زيادة في الايرادات عن عام 2016 عازياً ?ذه الارتفاع ل?ذه العام بسبب الاجراءات الناجحة التي اتخذت?ا ?يأة المنافذ لتشكل فرق عن العام السابق بما قيمتة (883، 871، 812، (142 دينار عراقي و تم ضبط مخدرات عدد 52 حالة واتم احالت?ا للقضاء ..

معاملات كمركية

أمــا المعاملات الكمركية التي تم احالت?ا هي 58 معاملة و المعملات الكمركية المحالة تمت إعادتها الى المنفذ المقابل بلغت 79 معاملة والمعاملات الكمركية المحالة الى الشرطة والقضاء بلغت 93 معاملة أمــا حالات الاتلاف وصلت 291 مادة مختلفة .. على مـــر كل السنين حينما يملئ العزم الصدور” تهـــون الصعاب وتتلاشى شواخص المستحيل ” ويصبح طريق الألق والأنجازات سالكا يـحــف الخير والتقدم جميع سالكيه .. شعبنا بأمــس الحاجه الى هكــذا نــمـــاذج خيره من مسؤلين وكذلك من عاملين يعينوهم في تــــــــنفيذ خططهم وبرامجهم الهادفه الى خـــدمة بلدنا وشعبنا الكريم ..