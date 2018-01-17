رفع الوصاية عن المبدعين -مهند صلاح

أرشفت العديد من المحطات التاريخية للمشهد الثقافي عمليات دمج لأغلب التجارب الإبداعية ؛ رسالة منها بأن (المبدع) الناجح لن ينفذ نحو الجمهور الا بعد مروره بـ ( مجموعة ) تفتح له أبواب النجاح _ إشارة منها _ إلى أن مفاتيح هذه الأبواب لن تكون في يوم ما ملكا شخصيا أو فرديا ولن يكون المبدع (نجما) إلا إن سمحت (هي) بذلك ؛ وبين هذه المجاميع و عدم وعي (المبدع والجمهور) لهذه اللعبة ؛ أضحى (المشهد) محدودا ومنحصرا عند نقاط إشعاع معينة ..

الواقع الثقافي الذي خلقته شبكات التواصل الاجتماعي عبر مواقع (الانترنت) ، والتي تحولت لمتنفس للملايين من الشباب حول العالم للتعبير عن آرائهم و نشر إبداعاتهم ليقرأها عدد غير محدود من المتابعين ؛ والتي أصبحت وسيطا جديدا للنشر ، بل وأدى الانتشار الكبير لعمليات التواصل وشعبيتها بين مختلف الأعمار والجنسيات إلى ظهور أشكال جديدة من الكتابة يرقى بعضها لمصاف الإبداع ؛ فمن خلال عدد غير محدود من الصفحات و المجموعات التي تجمع كتاب الأدب في مختلف صوره ؛ يتنافس كتاب و شعراء على حصد ثمارهم عبر زيادة جمهورهم و متابعيهم ، بل و انضم عدد من الكتاب المعروفين في حقل النشر الورقي التقليدي إلى كتاب (الجيل الجديد) ، الذي يبدو أنه تحول كليا إلى النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وباقي أشكال النشر الإلكتروني بدلا من النشر التقليدي عبر دور النشر المعروفة وبين مؤيد ومعارض لظاهرة (الإبداع الأليكتروني) تبقى حقيقة بارزة ، وهي أن هذه العملية قد كسرت حلقات الاحتكار حول عملية النشر والنفاذ نحو الجمهور التي تفرضها (المجاميع الثقافية ودور النشر والاعلام بشتى مفاصله ) ، و ساعدت جيلا جديدا على الظهور وطرح كتاباته للجمهور ورغم الانتقادات البائسة من هذه المجاميع للسطحية والانطباعية التي تشهدها هذه التجارب ، إلا أن ذلك لم يمنع في نفس الوقت من ظهور كتابات إبداعية مميزة عبر مواقع (النت) .

وتوسعت المجالات الإبداعية لتشمل السياسة و الاقتصاد والفنون و العلوم بشتى أشكالها ، ليستحوذ هذا الجيل على جزء كبير من التأثير في تغيير نوعية الثقافة بالابتعاد عن النخبة و المفكرين و الاتجاه نحو الثقافة الشعبية ، ليصبح الأدب و الإبداع في قائمة أولويات و اهتمامات شبكات التواصل الاجتماعي في نفس الوقت ، فإن النشر على مواقع الانترنت يعطي ميزة إضافية للكاتب الذي يسعى لصقل إبداعه ، حيث يتلقى الكاتب ردود الأفعال فورا على ما يكتبه سواء من خلال علامات الإعجاب أو عبارات النقد لما نشره عبر خاصية التعليقات ، و هو ما يمكن الكاتب من تعديل المحتوى الذي قام بنشره لتوه ، أو حتى رفعه من الصفحة إذا وجد أنه يحتاج لتعديلات جوهرية، وعلى صعيد آخر فإن النشر عبر الشبكة يعطي للكاتب القدرة على أن يشارك لحظيا وبدون انتظار في أية قضايا إبداعية أو ثــــــــقافية تفرض نفسها على الساحة ، مثل مصادرة كتاب أو حظر نشر لمبدع ، دون أن ينتــــــــظر لدوره في النشر من خلال كتاب ورقي تقليدي أو حتى للنشر في الصحف و المجلات الأدبية ، وحيث يستغرق النشر في هذه الوسائط وقتا طويلا قد ينتهي معه زمن القضية التي يتم إثارتها.

هنا يمكن إعتبار المجاميع والمؤسسات التي تعتبر نفسها قائدة للمشاريع الثقافية و ممثلة عنها ؛ مجرد إعاقة تحاول فرض نفسها في طريق الإبداع بعد أن قامت أغلب التجارب الإبداعية بسحب البساط من تحت أقدامها و أهملت الطريقة المتسلطة التي تخاطبهم بها وكإن التجارب الإبداعية الشابة لن تستطيع تمرير إبداعاتها إلا بالمرور عبر نافذة هذه المؤسسات . نحن نعيش نهاية لعصر المؤسسات الثقافية و بداية عصر جديد لن يكون فيه المبدع بحاجة للتسلق أو التملق أو إنتظار دوره في طابور طويل تفرضه عليه هذه المؤسسات لإلقاء تجربته أمام الجمهور ؛ و في الجهة المقابلة على هذه المؤسسات أن تفهم بأنها إنحرفت كثيرا عن مشاريعها

( الإنسانية ) التي جاءت من أجلها و إستعملت إنجازات مبدعيها الماضين و الحاضرين كركائز تتعكز عليها لديمومتها وسط هذا المد الجارف الذي سيحيلها الى مجرد ( أطلال ) بعد أن كانت ذات يوم الممثلة الوحيدة عن الثقافة والفكر وكل هذا ما هو إلا نتيجة طبيعية لما فرضته بشكل قسري من ( وصاية ) زائفة على أي تجربة إبداعية من الممكن أن تكون ذات شأن كبير إذا ما وجدت الفرصة الحقيقية لها للنفاذ نحو المتلقي و القارئ على حد سواء ؛ كما إنها أسست لعزلة طويلة عن المجتمع للدرجة التي يصرح فيها أحد الممثلين عن هذه المؤسسات ( بأن وظيفة المثقف ؛ هي وظيفة جمالية فقط ولا علاقة لها بالخارطة السياسية أو توعية الشعوب ) ؛ بل إن مفهوم ( النخبة ) الذي شرعنت له هذه المؤسسات ؛ أصبح مجحفا وخانقا لطموحات الشعوب في إمتلاكها لمشهد ثقافي يمثلها ويستحق أن تفتخر به بينما يعتكف هؤلاء (النخبة) داخل أبراجهم العاجية معللين مشكلة فهم الجمهور لتجاربهم إلى عدم وعي هذا الجمهور و عدم إكتسابه لأدوات التلقي الكافية التي تؤهله لمرحلة المقبولية !!

أي كارثة يعيشها المشهد الثقافي وهو يحاول إقناع ما تبقى من جمهوره بأنه الأصح و الأجدر بثقتهم ؟! ..

على التجارب الشابة أن تفهم بأنها في طور العبور نحو مستقبل لن تكون فيه بحاجة لمن يمثلها أو يعلن عنها ؛ إنه ( مستقبل ) يكون فيه المبدع هو المؤسس لتجربته و المروج لها و المتواصل مع جمهورها دون الحاجة لمؤسسة يطرح من خلالها تجربته ؛ عليه فقط أن يكون صادقا أمام نفسه و جمهوره في تحمل مسؤولية القضايا الإنسانية التي جاءت من أجلها هذه التجربة …