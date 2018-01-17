تجربة واحدة تكفي -رسول مهدي الحلو

إن كنت تحسب نفسك من العقلاء فعثرتك يوم امس وأنت في طريقك الى عملك وبسبب حفرة متروكة توجب عليك إبلاغ من يهمه الأمر أو على الأقل تجنب ذات الطريق الى طريق آخر،

وإن كنت تحـــــــــسب نفــــــسك من المثقفين أو من حملة التحصيل الدراسي فلاشك إن التجربة التي مررت بها في العام الماضي مع احد اصدقاءك كفـــــــــيلة بأن تعــــتبر منها وتعيد حساباتك في أختيار اصدقاءك حيث اتـــــــضح لك أنه لا يساوي قشر بصل أزاء حاجتك إليه لإنه اسلمك للقدر وكان كثيراً ما يتمنى إن تجرب وحَكَمتْ المصادفة لك عليه ،

وإن كنت تحسبك نفسك من المُتدينين فبالضرورة إن الدين يُقيدك وفق موازين وضوابط وهو يردد عليك دائماً وأبداّ ( لايُلدغ المؤمن من جحر مرتين) تصور أنه حدد لغفلتك إن تحدث مرة واحدة فقط ولم يسمح لك إن تمر عليك التجارب مرور الكرام دون تتعظ منها وتستفيد وإلا فأنت في واد ودينك في واد آخر، وإن كنت تحسبك نفسك من التجار وأرباب العمل والكسب.

فمن المؤكد إن ميزانك ونظرتك للحياة هي وفق الربح والخسارة فهل بأمكانك أن تستسيغ الخسارة بعد الخسارة من تجربة أخرى وأنت التاجر الضليع في فنون التجارة ما احسبك تفعل ذلك، واذا سمحت لنفس التجربة إن تنال منك تجارياً فأنت لست تاجرا ذكياً تبتغي الربح وتتجنب الخسارة.

وإن كنت رجلا عرفياً لاتؤمن إلا بالاعراف فالعرف لايخرج من قوانينه وتعهــداته بل ربما يكون اكثر تشدداً من غيره تجاه التجربة أو ربما لايســــــمح بها إذا كان في احتمالاته أدنى شـــــــك في خطـــئها وربما يكون على باطل في هذا الــــــتوجه إذ لايمكن تنفيذ (القصاص قبل الجناية) ولكن هو كذلـــــــك يأبى أن تلوث ثيابه بعض الإخفاقات كما يراها.

وإن كنت طـــــــالبا مدرسياً او جامعياً فأنت في ميدان التجارب وفي احتكاك دائم معها وتأكد لك من كثـــــــــرتها إن الذي لايزرع لايحصد والذي لايبحث لايجد والذي لايجتهد لاينجح فلايمكن لك اذ تدرس ولا تعتقد أو ترى ولا تؤمــــــــن لأن ذلك كمن يجمع بين النقيضين وهو أمر خارج عن التفكير الـــــــــسوي، وإن كنت أنسانا بسيطاً تعبر عن نفسك بانك لاحول ولاقوة لك في عالـــم الصخب والضجيج والعلاقات والامتيازات.

جل هــــــــمك هو رغيف الخبز لك ولعيالك فأنت تملك اكثر من غيرك ارادتك البريــــــــــئة ومن هنا كانت التجربة الواحدة تكفيك في إن تتعلم منها الدروس لتكون لك حصناً منيعاً يصد عنك ما لاتحمد عقباه على إن لا تكون قد أنكرت تجربة الأمس.