لنتعلم من تجارب الآخرين – حسن السراي

صادق مجلس الوزراء الياباني على ميزانية السنة المالية 2018 والتي مقدارها 8600 مليار دولار ، وهي الأكبر على الإطلاق في الميزانيات السابقة . من المعلوم للجميع أن اليابان تعد من البلدان الفقيرة جدا من ناحية الموارد الطبيعية ، حيث تستورد اليابان كل إحتياجاتها من الموارد الطبيعية تقريبا من الخارج. ولكنها عملاق صناعي وإقتصادي كبير جدا وعظيم ، ويضرب فيها المثل من ناحية تطورها وتقدمها .تبلغ مساحة اليابان 377,873 كيلومتر مربع، وعدد سكانها نحو 128 مليون نسمة . وتبلغ مساحة العراق 434,924 كيلو متر مربع ، وعدد سكانه غير معروف بالضبط لعدم وجود تعداد سكاني ولكن حوالي 38 مليون نسمة . ويبلغ عدد سكان العاصمة طوكيو لوحدها ما يقارب الـ 19 مليون نسمة ويتم إعادة تجديد بنائها كل 20 سنة ، وبغداد عاصمة العراق للأسف لا نعرف عدد سكانها ، ولا نعرف متى يجدد بناؤها ، فلو قارنا اليابان بالعراق وما يملكه من موارد وثروات طبيعية هائلة كالبترول والكبريت والفوسفات والمعادن الأخرى ، والثروة الزراعية ووفرة المياه من نهري دجلة والفرات وتوفر مساحات زراعية شاسعة ، وكذلك موقعه الجغرافي والإقتصادي ومجاله الجوي كعقدة مواصلات عالمية ، ومعالمه الدينية والتاريخية السياحية ، وغير ذلك ، لوجدنا أن اليابان كمثل فقير يسكن في عشوائيات أي مدينة عراقية ، ولا يحصل على قوت يومه ، مقابل ثري فساد يمتلك القصور الفخمة والعقارات والأرصدة والسيارات الفارهة وووو (مع فارق التشبيه) . أي ان اليابان تحسد العراق على ثرواته وموارده وتحلم لو إنها إمتلكت أعشار أو أجزاء الأعشار منها . ولكن وال “لكن” هنا كبيرة ومؤلمة جدا ، نجد ان اليابان تعتمد اربع مسائل ؛ أولها الإهتمام بالإنسان وإعداده وذلك من خلال الإهتمام الإستثنائي بالمدارس حيث يعامل المعلم والطالب بإحترام شديد ، وبشعر التلميذ الصغير بقيمته ويتعلم القيم والأخلاق بشكل عملي وتطبيقي يفوق ما يتعلمه الطلبة العرب بمئات المرات .والمسألة الثانية الإهتمام بالقراءة وشعارهم ” إقرأ في كل زمان ومكان” ، للمحافظة على التراث والقيم والأصالة . والمسألة الثالثة هي الإهتمام بالصحة وإعطاءها أهمية قصوى ، بدءا بالغذاء الصحي ، والعناية الصحية بالفرد ليكون نشطا ومنتجا بشكل مستمر . والمسألة الرابعة هي إحترام الوقت ، فلا تأخير بالمواعيد ، ولا تأخير في بداية وقت العمل ، ولا تأخير في حركة ووصول الباص والقطار بالدقيقة ، وجرس الدرس ، ووقت الطعام والنوم ، ويتعلم الياباني هذه الخاصية في طفولته ويتربى عليها بإنتظام دقيق . فتخيل أن شعب ينهض من ركام الحرب ، قصف جوي أدى لمقتل مائة ألف ياباني في شرق طوكيو لوحدها وتشريد مئات الآلاف ، وإلقاء قنبلتين ذريتين ، قتلت الأولى 120 ألفا وإصابت مئات الآلاف في هيروشيما ، وقتلت الثانية في ناكازاكي 60 ألفا ومئات الآلاف من الجرحى ، وهزيمة جيشها وتعرضت لحصار بحري شامل تسبب بإنهيار الإقتصاد الياباني ، ويوقع إمبراطورها وثيقة الإستسلام ، وتسبب الإنهيار الإقتصادي بنقص حاد بالإنتاج والغذاء والسلع وهذا ينذر بمجاعات مخيفة تؤدي لهلاك مئات الآلاف ، وإنتشرت السوق السوداء وإرتفعت الأسعار بشكل هائل ، وتفشت البطالة نتيجة لتسريح ما يقارب 5 ملايين عسكري أصبحوا عاطلين عن العمل بالإضافة للعاطلين المدنيين ، أي بحدود 10 ملايين عاطل عن العمل . تخيل كل ذلك ولكن لا المجاعة حصلت ولا البطالة حدثت ، حيث تم إستيعاب الجميع في قطاعي الزراعة والصناعات الحرفية . وتطورت الأمور شيئا فشيئا وبدأت الصناعة تتطور تطورا هائلا وسريعا ووصلت اليابان الى ما وصلت له اليوم بفضل الإعتماد على الداخل لا الخارج ، على الإنسان الذي هو حجر الزاوية في البناء والتعمير والتطور . وبالتزامن مع ما ذكرناه آنفا نسأل ويسأل الجميع هل يمكن أن نستفيد من التجربة اليابانية ؟؟ الجواب نعم عندما تعتبر الدولة والقائمون عليها أن الإنسان العراقي قيمة عليا ، يجري الإهتمام به ، كما يحصل في اليابان وبقية البلدان المتقدمة ، تصان حقوقه وتحدد واجباته ، ويعامل وفق القانون بلا تمايز ، ويكون الجميع متساوين في الحقوق والواجبات ، ويعرف كل فرد ما له وما عليه ، مع وجود نظام إداري مؤسساتي رصين يحميه ويحفظ كرامته ، وكل هذه الأمور ليست بالمستحيلة على من يتولى قيادة البلد . وما التوفيق إلا من عند الله .