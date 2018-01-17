الإنتخابات رياضة السياسيين – نوزاد حسن

استغرب كثيرا لهذا الركض الانتخابي الذي اشتعل وسط فوضى حياتنا.رياضة انتخابية تحرق جميع السعرات الزائدة عن حاجة جسم النائب.فمن قاعة البرلمان الى مفوضية الانتخابات الى ابعد شواع نينوى القديمة..تدور حكايات تدعي الدفاع عن مكون معين,وجدل جاف عن عدم تاجيل الانتخابات.كل هذا وغيره يتناسى دمار روح الناس سواء اكانوا نازحين ام غير نازحين. احمد الله اني لم ابتعد عن داري الى اي مكان.لكن السياسة لم تقدم لي اية فكرة ايجابية طيلة هذه الاعوام البائسة.ولا اظن ان هناك بؤسا اكثر من تصريح رئيس الوزراء من مدينة النجف ان الفاسدين موجودون حولنا. في الحقيقة جهزتني سياسة هذه الاحزاب بوعي فارغ من اية ثقة بالمستقبل.لقد تحولت الى كائن مسير يسمع عن الانتخابات ولا يفهم معنى هذه الكلمة.انا كائن يقوم بدور واحد وهو الدهشة والحزن من كل ما اشاهده.فهل يعقل ان تتصارع ارادات مختلفة الهوى عن موعد اجراء انتخابات لن تغير حال العراقيين الى الافضل.

والضحية هم النازحون الذين اجبر بعضهم للعودة الى مساكنهم الخاوية. ما اود قوله هو هذا الاصرار على تطبيق مقولة مكيافلي الشهيرة الغاية تبرر الوسيلة.من هو الغاية ومن هو الوسيلة.ببساطة ايها العراقيون انتم الوسيلة بكل اوجاعكم واحزانكم اما الغاية فهو الفوز بمقعد يفتح للفائز باب سعادة لا حدود لها.لكن من سيكسر هذه المعادلة الغريبة التي وجدنا انفسنا ضحايا لها.ولا بد من ان نتصدى لهذا الخداع السياسي الذي يمارسه كثيرون باسم حقوق الناس..