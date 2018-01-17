الشعب يختار وليس السلطان – احمد عبد الصاحب

اعلن اليوم اننا كشعب قد تخطينا حالة الادمان على الازمات والهزات السياسية جراء وعينا الذي قد تراكم طوال 15 عاما مضت ، وبدانا نبحث عن حياة انسانية جديدة تبعدنا وبلدنا عن ماسي الخوف الذي ظل يؤرقنا ويسيطر على الكثير من مفاصلنا ، ويثير فينا رعبا ما زال يخيم علينا ولا سيما في ايام الانتخابات ، وها قد بدانا نستعيد ما نشعر به ورفعنا من جديد شعار (لا مستقبل بلا وطن ).. انها قاعدة الحياة الحقيقية .

التغيير مفردة جملية يفرد الجميع اجنحتهم لها كونها تداعب مشاعر طموحاتهم ، بعد ان سئمناها خلال الفترة الماضية ، وهذه الانتخابات التي ستجري في ايار المقبل اعادت ذكريات الماضي الاليم ، وفتحت صدورنا لاستقبال متسع من الهواء النقي ينفعنا في الصراخ ، ويؤطر نهايات السبابة بالوان زاهية لمرحلة نحلم بها جميعا ، فقد كفانا من تعميق الفوارق على اساس المذهب او الطائفة واغناء الاغنياء على حساب تفقير فقراء الشعب او جهات باكملها.

لا اقول ان العراقيين خلال هذه الانتخابات يبحثون عن رئيس وزراء ، فهم في الحقيقة يبحثون عن مستقبل العراق الذي بات مهددا داخليا وخارجيا ، فالانتخابات تظل احدى اهم وسائل التغيير السلمي للسلطة وهو امر متفق عليه في انظمة الحكم والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بعد ان انتهت المعركة العسكرية ضد الارهاب الداعشي ، وبدات المعركة السياسية التي تمثل اصعب التجارب ، سيما وان الكثير من العسكريين فشلوا في ادارة دفة الحكومة رغم تحرير اراضيها .

لابد ان نبحر في عقول اصحاب التحالفات الجديدة التي بلغت حتى اليوم 27 تحالفا ينتظم في داخلها 143 حزبا ، والتي تدعي المدنية او عابرة للطائفية لنرى ما نرى ، لكن الاقرب الى الواقع هي ائتلاف الوطنية برئاسة اياد علاوي الذي تولى رئاسة الوزراء للفترة التي تلت مجلس الحكم من 28 حزيران 2004 الى السادس من نيسان عام 2005 ، وتعرض الى محاولات اغتيال عديدة قبل 2004 وبعدها ، وهو الذي عرف عنه منذ البداية بانه يقود تشكيلا عابرا للطائفية بكل ما تملكه الكلمة من معان ، وهذا ليس ادعاء او تسطير قلم دون حقيقة .

اقول ليس الخير الذي نريده يختاره السلطان ، لكن الشعب هو من يختار ، خاصة بعد ان بقينا بلا جسور او مقدمات انسانية ، مصابون بالغثيان من كثرة التصريحات والوعود ، وهذا يذكرني بما كتبه احدهم من شدة استيائه (اوقفوا الكرة الارضية .. اريد ان انزل ).

سؤال ربما يكرره الناس .. ماذا تحتاج المرحلة المقبلة بعد الانتخابات؟ واعتقد انها تؤشر عدم تشويه السياسة والغاء الصراعات السياسية المريرة والطائفية والمذهبية ، والقادر على التغيير هو من يستحق قيادة الشعب والوطن .