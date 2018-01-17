وفد مصري رفيع للإسهام في الفعاليات

واشنطن تشارك في مؤتمر الكويت لإعمار المدن

بغداد – داليا احمد

كشف سفير مصر في العراق علي موسى عن مشاركة وفد رفيع المستوى من بلاده بمؤتمر الكويت لاعمار العراق.

وقال موسى في تصريح امس ان (المؤتمر يعد تحد ثان لبغداد التي تمكنت من تخطي التحدي الاول وهو الانتصار على داعش

وعلي صعيد نفسه اعلن السفير الامريكي في العراق دوغلاس سيليمان، ان بلاده ستشارك بوفد كبير في مؤتمر الكويت لإعمار العراق المقرر عقده في منتصف شباط المقبل.وقال سيليمان في تصريح خلال زيارته محافظة كربلاء امس ان (الولايات المتحدة ستشارك بوفد كبير في مؤتمر دعم اعمار العراق الذي سيعقد في دولة الكويت)، واضاف ان (هذه الزيارة هي الاولى للمحافظة وان الحكومة الامريكية تتطلع الى مساعدة العراق في إعادة الاعمار بعد هزيمة داعش الارهابي).ومن المرجح ان يعقد المؤتمر للمدة من 12 الى 14 من شباط المقبل بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات والشركات، وان الحكومة العراقية قدرت حاجتها لاعمار دمار المناطق المحررة من داعش بـ 100 مليار دولار.

اهتمام الحكومة

وعلى الصعيد نفسه اكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء ان العمل جارفي المدة المقبلة لانجاح المؤتمر.وقال الامين العام في المجلس مهدي العلاق في بيان امس خلال لقائه سفير الاتحاد الاوروبي لدى العراق رامون بليكوا ان (ما يشغل اهتمام الحكومة في الوقت الحاضر الى جانب الملفات المهمة الاخرى هو انجاح مؤتمر اعادة الاعمار المقرر اقامته في دولة الكويت) ، معربا عن (ترحيب الحكومة باي مبادرة اوروبية يمكن ان تسهم بدعم المؤتمر)، داعيا الى (مشاركة فعالة من قبل الدول الصديقة الداعمة للعراق)، وثمن العلاق (دور الاتحاد الاوروبي في دعم استقرار العراق ومرحبا باي مقترحات ترد من جانب الاتحاد لدعم ملف مؤتمر اعادة اعمار العراق)، ومن جانبه شدد بليكوا على (اهمية الوقوف مع العراق من خلال دعمه لملف الاستثمار واعادة الاستقرار والبناء للمناطق التي تضررت جراء العمليات الإرهابية)، وكانت الحكومة أكدت في وقت سابق ان منزلة دولة الكويت على الصعيدين الاقليمي والدولي ستكون احد اهم مقومات انجاح المؤتمر الذي من المؤمل عقده بمشاركة كبيرة من الدول والمنظمات والشركات.ويذكر ان العراق يستعد بالتنسيق مع الكويت الى عقد المؤتمر لعرض احتياجات المناطق المحررة على المستثمرين بضمانة البنك الدولي، فيما وصف خبير اقتصادي المؤتمر بالفرصة لانقاذ الموازنة من العجز واعادة اعمار البنى التحتية للمدن. وقال المتحدث بأسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي في تصريح سابق لـ (الزمان) ان (المؤتمر سيعقد خلال المدة الى الثاني عشر الى الرابع عشر في شهر شباط المقبل بالكويت بعد الانتهاء من الاعداد له بالتنسيق مع البنك الدولي بعده الجهة التي تتولى تقديم التأمينات اللازمة للاستثمار في العراق)، مشيرا الى ان (العراق سيعرض خلال المؤتمر احتياجاته بشأن ملف اعادة اعمار الاستقرار وتأهيل المدن المحررة والمبالغ المقدرة لمعالجة الاضرار وتوفير الخدمات الاساسية فيها بالاضافة الى عرض فرص الاستثمار في السوق المحلية للشركات العالمية)، واضاف الحدبثي ان (هناك دورا ايضا لمنظمات دولية مالية لتقديم الضمات اللازمة للمستثمرين الذي سيكون عاملا محفزا لدخول تلك الشركات الى السوق العراقية)، واوضح ان (70 دولة ستشارك في المؤتمر لتقديم دعمها الى العراق في جهوده باعادة اعمار المدن وتوفير الاحتياجات الانسانية).

معالجة الدمار

بدوره، اكد الخبير عبد الحسين المنذري في تصريح سابق لـ (الزمان) ان (المؤتمر يسعى لمعالجة الدمار الذي حدث في المناطق التي سيطر عليها داعش خلال المدة الماضية)، واضاف ان (تلك الدول سوف تتبرع باموال من اجل اقامة مشاريع خدمية كطرق وجسور وبنى تحتية ومؤسسات طبية وتعليمية بعد عرض المشاريع من قبل الحكومة على تلك الدول التي ستقوم بتخصيص الاموال اللازمة للاعمار)، واوضح المنذري ان (هناك بعض الدول سوف تأتي بشركات لتنفيذ المشاريع لانجازها بالدقة المطلوبة ووفق احدث التقنيات تجنبا لعمليات الفساد)، مشيرا الى ان (نجاح المؤتمر سينقذ العراق في اعمار المناطق المحررة التي تحتاج الى نحو 200 مليار دولار لاعادة بناها التحتية التي لا تستطيع الموازنة الحالية تقديم هذا المبلغ لانها فقط لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين). وكان العلاق قد اعلن عن التنسيق مع الكويت لدعوة أكثر من 70 دولة الى المؤتمر. وقال في تصريح سابق ان (عدد الدول التي ستدعى الى المؤتمر لن يقل عن 70 دولة من الاشقاء العرب والاصدقاء في اوروبا وامريكا واسيا ونتوقع ان تكون المشاركة ضخمة جدا)، واضاف ان (بغداد والكويت اتفقتا على ان تكون الدعوات على المستوى الوزاري وان المؤتمر سيشهد حضورا مميزا للعديد من المنظمات العربية والدولية ومنها منظمات الامم المتحدة بجميع اختصاصاتها واخرى من الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي الذي يعد شريكا في الاعداد للمؤتمر بالاضافة الى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية)، مؤكدا ان (المنظمات التنموية الدولية والاقليمية ستكون حاضرة هي الاخرى في المؤتمر فضلا عن مشاركة فاعلة لمنظمات المجتمع المدني التي ستنخرط في المحور المتخصص لبحث العمليات الانسانية ودعم الاستقرار في المناطق المحررة وسبل دعم عمليات المصالحة المجتمعية). وقدرت الحكومة حجم الاضرار للبنى التحتية في المحافظات المحررة بما لا يقل عن 100 مليار دولار. في غضون ذلك تعتزم الحكومة الامريكية تقديم 150 مليون دولار من التمويل الاضافي للمساعدة في تحقيق الاستقرار في العراق بعد تحريره تحريرا كاملا من داعش. وأعلن سيليمان في تصريح سابق ان (الولايات المتحدة تعتزم تقديم 150 مليون دولار لجهود تحقيق الاستقرار في خلال العام الجاري في المناطق المحررة وبذلك يصل إجمالي مساهمة الولايات المتحدة إلى 265.3 مليون دولار منذ عام 2015)، واضاف ان (إلتزامنا تجاه الشعب العراقي لا ينتهي بالقضاء على داعش)، موضحا ان (أبناء المناطق المحررة يواجهون تحديات تتمثل في إعادة بناء حياتهم واستعادة تراثهم الثقافي ولاسيما ان تلك الاموال ستساعد في اعادة الخدمات الاساسية مثل المياه والكهرباء حتى تتمكن الاسر من العودة الى ديارها بشكل آمن وطوعي)، مشيرا الى ان (تلك الأموال ستقدم إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية)، وتابع ان (برنامج تحقيق الاستقرار بعد تعزيزه بهذا التمويل الجديد سيواصل مساعدة سكان المناطق المحررة على العودة إلى ديارهم واستئناف حياتهم الطبيعية).