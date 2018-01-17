الإتحادية: يجب تشكيل مجلس الإتحاد لإكمال المكوّنات التشريعية

وزير الداخلية يتلقّى دعوة لزيارة الأردن وبحث التعاون

الاردن – رند الهاشمي

بغداد – محمد الصالحي

دعا وزير الداخلية الاردني غالب الزعبي نظيره العراقي قاسم الاعرجي لزيارة عمان وبحث افاق التعاون المشترك بين البلدين.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (سفيرة العراق لدى الاردن وفلسطين صفية طالب السهيل تسلمت دعوة رسمية من الزغبي موجهة الى الاعرجي لزيارة عمان خلال المدة المقبلة), واضاف ان (الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون والعمل المشترك فضلا عن اوضاع الجالية العراقية في الاردن).

وجدد الزغبي (دعم بلاده للعراق ووقوفه الى جانبه في الحرب ضد الارهاب).

مؤكدا (ضرورة التنسيق الامني وبما يسهم في ترسيخ الامن والاستقرار في المنطقة).

من جهة اخرى التقت السهيل الامين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية السفير زيد اللوزي ورئيس دائرة الشؤون العربية والشرق أوسطية السفير محمد الكايد. وتابع البيان انه (جرى خلال اللقاء بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين الشقيقين فضلا عن تمتين وتطوير العلاقات في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين).

وكان الاعرجي قد زار السعودية بدعوة رسمية من نظيره عبد العزيز بن سعود بن نايف وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك, كما ناقش في خلال زيارة سابقة الى الكويت ضمن الوفد الذي ترأسه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في زيارته الماضية عددا من الملفات مع نظيره خالد الجراح من بينها منح سمات الدخول والمنافذ المشتركة فضلا عن احوال الجالية العراقية في الكـــــويت .

تشكيل مجلس

من جانب اخر أكدت المحكمة الاتحادية ضرورة استكمال مكونات السلطة التشريعية بتشكيل مجلس الاتحاد، مشيرة الى أن الدستور يلزم مجلس النواب تشريع قانون له. وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) امس (مع اقتراب الدورة النيابية الحالية على الانتهاء يجدر الاشارة إلى حكم صدر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 72/ اتحادية الصادر عام 2012 يخص اكمال مكونات السلطة التشريعية باصدار قانون مجلس الاتحاد).

مبينا ان (الحكم جاء على اثر طلب من مجلس النواب بتفسير المادتين 65 و137 من الدستور المتعلقتين بمجلس الاتحاد).واضاف أن (الحكم أكد أن هاتين المادتين يكمل بعضها البعض باصدار قانون يتضمن انشاء مجلس الاتحاد وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق به من شؤون).

لافتا إلى أن (ذلك وفقاً لما ذهبت اليه المحكمة الاتحادية العليا يلزم أن تسبقة مرحلة تحضير واعداد لاهمية هذا المجلس الذي يشكل الجناح الاخر للسلطة التشريعية بعدما شكل مجلس النواب جناحه الاول حيث وردت احكامه في صلب الدستور، وهذا ما كان يقتضي بالنسبة لمجلس الاتحاد).

وتابع أن (الحكم الصادر عن المحكمة شدد على اهمية استيفاء القانون للشروط الشكلية والموضوعية وعلى مستوى الوضوح والدقة التي تمنع الاجتهادات المتعارضة، لذا يلزم أن يصدر من مجلس النواب قراراً بيان يشير إلى توجيه مجلس النواب بتشريع قانون لمجلس الاتحاد لاكمال جناحي السلطة التشريعية الوارد ذكرها في المادة (48) من الدستور التي تنص على تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد).

موضحا أن (المحكمة الاتحادية العليا اكدت على ان انشاء مجلس الاتحاد يكون بقانون وفق احكام المادة 137 من الدستور، وذلك باغلبية الثلثين وعلى وفق النصاب الذي ينص الدستور عليه).

واكد أن (على مجلس النواب في قراره، وفق تفسير المحكمة الاتحادية العليا، أن يدعو السلطتين التنفيذية والقضائية والمنظمات والمعنيين باعداد الافكار والتصورات التي تخص مجلس الاتحاد بكل ابعاده ومراميه وذلك في ضوء ما ورد في المبادئ الاساسية للدستور وتجارب الدول في هذا المجال).

لافتا الى أن (قرار المحكمة أكد على ضرورة أن تجمع تلك الافكار والتصورات والصياغات لتصاغ احكام القانون وفق السياقات التشريعية من مجلس الدولة ثم يعود المشروع ليناقش في البرلمان ويسن باغلبية ثلثي اعضاء المجلس).

وكشف عضو اللجنة القانونية النــيابية حسن توران، في اب 2017، عن ابرز النقاط الخلافية التي تعرقل التصويت على مشروع قانـــــون مجلس الاتحاد، وفيما اشار الى ان ابرزها آلية الترشيح والعـــــدد وحصة كل محافظة، اكد ان القانون بحاجة الى تحقيق توافق كامل لتمريره داخل قبة البرلمان.