شركة الحبوب تنقل الحنطة من سايلوي مخمور وتكريت

التجارة تجهّز نينوى والنجف وميسان بالطحين

بغداد – شيماء عادل

اعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب التابعة لوزارة التجارة عن مباشرتها بتوزيع حصة شهر كانون الثاني من مادة الطحين في محافظات نينوى والنجف وميسان .وقال مدير عام الشركة طه ياسين عباس في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (فرع الشركة في نينوى باشربقطع قوائم تجهيز الوكلاء لحصة شهر كانون الثاني من مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية بعد تجهيز مطاحن المحافظة بخلطات الحبوب من سايلوات ومخازن الحبوب في الموصل وبازويا ومشيرفة) واضاف (ندعو فرع الشركة في نينوى وكلاء الطحين في المحافظة الى مراجعة مراكز القطع بمجمع دوائر الوزارة في بازوايا وحسب الجدول الزمني لتسلسل الوكلاء), واوضح عباس ان (فرع الشركة في ميسان باشر بتجهيز العوائل بمادة الطحين ضمن الحصة التموينية ولحصة شهر كانون الثاني كما قام فرع الشركة في النجف كذلك بالمباشرة بتجهيزالوكلاء بحصة كانون الثاني من مادة الطحين), مشيرا الى ( قيام لجان رقابية تابعة لوحدات الرقابة والسيطرة النوعية في ميسان بتفيذ زيارات تفتيشية شملت عدد من المطاحن العاملة ووكلاء الطحين لمتابعة عملية الانتاج والتوزيع كما قامت لجان رقابية مشتركة اخرى في فرع الشركة في النجف باعمال المتابعة وسحب النماذج من كميات الطحين المجهز لدى الوكلاء لاغراض الفحص المختبري فضلا عن الاشراف على عملية التوزيع). واعلنت الوزارة عن متابعة اللجنة المركزية لترشيد الطاقة الكهربائية نتائج تجربة منظومات الخلايا الشمسية في شركتي تجارة الحبوب وتجارة السيارات من اجل تعميمها على بقية الدوائروالشركات مستقبلاً.

استخدام طاقة

وتابع البيان ان (اجتماعا للجنة عقد جرى فيه تخفيض استخدام الطاقة الكهربائية وحسب تقارير وزارة الكهرباء كما تم مناقشة التوصيات التي اشارت اليها اللجنة الفرعية من اجل اقرارها ومن تلك التوصيات ربط مجسات معامل القدرة في الاجهزة الكهربائية وصيانة اجهزة السايلوات والمطاحن الدورية بتصليح العطلات وتبديلها باجهزة ذات استهلاك اقتصادي وحسب الامكانات المتوفرة وكذلك استخدام المولدات التوافقية قدر الامكان واستخدام السخانات الشمسية والاخذ بنظر الاعتبار استخدام العوازل الحرارية للابنية التي يتم انشاؤها مستقبلاً وتزويد اللجنة بتقارير دورية عن النتائج المتحققة في ترشيد استهلاك الطاقة).

واضاف انه (تم توجيه الشركات والدوائر بضرورة متابعة التجاوزات على الطاقة الكهربائية المخصصة للوزارة للحد منها حفاظا على المال العام). مشيرا الى (اجتماع لجنة مياه الامطار المركزية خلال اجتماعها الدوري الذي اكد على ضرورة صيانة السقوف وشبكات مياه الامطاربشكل دوري وخصوصاً متابعة المقررات والتوصيات للجنة المتعلقة بهذا الموضوع), فيما تستمر الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة للوزارة بمناقلة الحنطة المحلية المخزونة في سايلو مخموروسايلو تكريت الى المحاور المحددة من قبل قسم التسويق في الادارة العامة .ونقل البيان عن مديرعام الشركة هيثم الخشالي ان (فريق المتابعة والاشراف الميداني يواصل عمله بالاشراف على عملية المناقلة حيث بلغت عدد السيارات التي تم منلقلتها 55 شاحنة توزعت بين 17 شاحنة باتجاه سايلو الدوره وبحمولة 652 طنا و 38 شاحنة تم تحويلها الى سايلو التاجي بحمولة 1373 طن), واضاف ان ( اجمالي ماتم مناقلة للمدة من 1-15 من الشهر الجاري بلغ 6794 طنا موزعة الى مجمع حبوب التاجي 4577 طنا اما ااجمالي الكمية المحولة الى سايلو الدورة بلغت 2217طنا).

مناقلة حنطة

واوضح الخشالي ان ( مناقلة الحنطة متواصلة من سايلو تكريت الى محافظتي بغداد والناصرية حيث بلغت الكمية التي تم مناقلتها الى سايلو خان بني سعد 1096 طن كما تم مناقلة كمية 978 طنا لفرع الشركة في ذي قار لدعم الخزين وتامين الخلطة المقررة لتجهيز المطاحن).

وتابع ان ( فرع الشركة في صلاح الدين باشرت بتجهيز مطاحن المحافظة بحصة شهر كانون الثاني 2018 من الحنطة حيث بلغت الكميات المجهزة 1309 طن كما تم تجهيز وكلاء المحافظة بمادة الرز المستورد لحساب البطاقة التموينية وبلفت الكمية المجهزة من مادة الرز 3378 طنا وتجهيز العوائل النازحة في المحافظة بكمية 426 طنا).