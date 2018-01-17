بعد خمسة عشر عاماً ما رأيك يا شعب ؟ – حاكم محسن الربيعي

خمسة عشر عاما مضت منذ احتلال العراق بقوات الاجلاف ومن ساعدهم ومن جاء معهم، اي ان مواليد 2003 هم الاحداث على ابواب مرحلة الشباب ما يعني ان الوقت الذي ذهب من اعمار العراقيين ليس بقليل، ذهبت السنين من عمر العراقيين بين حروب وحصار واحتلال ومفخخات وطائفية واغتيالات وتهجير ونازحين والحبل على الجرار، وفساد متا صل واستحواذ على السلطة واستهتار بأموال الشعب، يا شعب العراق – يا صاحب الحضارة و التاريخ .

نعم، وانت كذلك، يا ايها الشعب الذي وصف بانه شعب الثقافة والقراءة، ومازال العرب يرددون القول المشهور (القاهرة تكتب وبيروت تطبع وبغداد تقرئ )، والذي يقرئ اكثر ثقافة من الذي ينشغل بالكتابة والاخر الذي ينشغل بالطبع واشجع شعب، واذكى شعب على مستوى الشعوب العربية ومن الشعوب الذكية على مستوى العالم، وانت العارف غير المعرف يا شعب العراق، ان الثروات اهدرت وتحولت الى ارصده خارجية ومولات داخلية وفلل وقصور واستثمارات في اماكن مختلفة من هذا العالم الواسع وعبث بمال الشعب في النوادي الليلة في مختلف المدن المعروفة، وكانت تجارة من عملوا بالعراق هكذا ، اما دينية او مذهبية او قومية او حزبية او سياسية ، والكل كذب عليك يا شعب، فهناك من تصرف بطائفية وهناك من عمل بفئوية وهناك من عمل لحساب الاجنبي، وبالتالي حل الهدم محل الاعمار والقتل بالانفجارات بدل الامان، والتهميش والاقصاء بدل احتضان الاخر وقبوله، والاستئثار بالسلطة بدل منح الفرص للأخرين، واحتكار التعيينات وازدياد جيش العاطلين من الشباب خريجين وغيرهم، وقطاعات اقتصادية مهملة، فلا القطاع الزراعي تلقى الاهتمام بل تراجع بشكل كبير مع شحة في المياه دون ان يولى اهتمام للمطالبة بحصة العراق الدولية التي تنظمها قوانين ومعاهدات دولية لتنظيم تقاسم المياه للدول المتشا طئة على نهر واحد ، مع عدم وجود اهتمامات بتأسيس سدود او نواظم لتوزيعات المياه بشكل سليم رغم وجود خبرة كبيرة في وزارة الموارد المائية ، ولا وزارة الزراعة اهتمت بتنمية هذا القطاع الحيوي المهم وان توجيهاتها في منع الاستيراد لا تسمع بسبب التدخلات الحزبية المرتبطة بدول أجنبية ومازالت تدخل العراق منتجات زراعية رغم الفيض في انتاجها، في اي وقت صندوق الطما طة يباع بثلاثة الاف اليس هذه حرب ضد الزراعة العراقية على ايدي من احترفوا الحرب ضد الزراعة والصناعة العراقية.

اما الصناعة هناك مخطط لدثرها ولا نعلم ما سر ذلك، لكن هناك من يقول هي اجندات متفق عليها لجعل العراق سوقا للآخرين، والبطالة في تصاعد والتفجيرات وقتل الناس حيث فقدان الامن والامان في تصاعد والعراق مدين بما لا يقل عن 130 مليار، وانخفاض الاحتياطي من 85 مليار الى اربعين مليار وربما اقل من ذلك ، بعد كل هذه الماسي والانتخابات علـــــــى الابواب، هل يحتاج يا شعب العراق النبيل ان يذكرنا او ينبهنا احد اننا يجب ان نحسن الاختيار ونتجنب اخطاء اوصلـــــــتنا الى هذا الحال تحت شعارات طائفية مسمومة ومقيتة.

يجب تصحيح اخطاء الماضي وعدم السماح لمن لم يخدم البلد ولمن مكن دا عش من احتلال العراق ولمن كانوا السبب في تراجع العراق، يا شعب العراق البطل جسد بطــــــــولتك في حسن الاختيار للقادمين في الانتخابات القادمة، ان الانتخابات المصيرية على الابواب . واحسبها في خانة بلد اسمه العراق ولا والف الف لا للفئوية والفئويين فهم غير ناجحين في كل شيء لذا يلجئون الى يحاولون كسب الناخب بشعارات باطلة.