مجلس النواب يحدد موعدا لإستجواب رئيس الوقف السني

الجبوري ولاريجاني يناقشان سبل تحقيق الاستقرار في المنطقة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

طهران – رزاق نامقي

ناقش رئيس البرلمان سليم الجبوري مع رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني سبل تحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة والتعاون بمكافحة الارهاب. وقال بيان امس ان (الجبوري التقى لاريجاني على هامش مؤتمر البرلمان الاسلامية المنعقد في طهران وناقشا الاوضاع الامنية والسياسية في المنطقة وسبل التعاون في مجال مكافحة الارهاب وتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة وتعزيز العلاقات بين الدول بما يحفظ أمنها وسيادتها). بدوره ، أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن ايران تدعم العراق الموحد وترفض تغيير الحدود الجغرافية لأي من دول المنطقة. ودعا روحاني خلال استقباله الجبوري على هامش المؤتمر الى (بذل المزيد من الاهتمام بتنمية وتعزيز العلاقات والتعاون الثنائي في جميع المجالات بين البلدين)، واضاف ان (تنمية التعاون المصرفي يحظى بالأهمية في مسيرة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية ، وينبغي للبنك المركزي الايراني والعراقي ان يواصلا تعاونهما ومشاوراتهما في هذا الإطار)، وتابع ان (العالم الاسلامي يواجه مشكلات وقضايا عدة ولا سبيل لحلها الا بالتعاون المشترك). من جانبه وعد الجبوري (دور ايران في تسوية قضايا المنطقة ومشكلاتها بالبناء والايجابي)، لافتا الى ان (العراق على اعتاب مرحلة جديدة ويرغب باستمرار ايران في تقديم الدعم والعون في مسار تنمية العراق واستقراره وإعادة بنائه). وكان الجبوري قد دعا الى ايجاد حلول للزمات التي تعاني منها المنطقة بما يحفظ وحدة وامن تلك البلدان. وقال الجبوري خلال كلمته في المؤتمر ان (العراق يعيش ايام النصر والاحتفال بالقضاء على داعش كما يستعد لانتخابات برلمانية ومحلية شاملة خلال الأشهر المقبلة بالتوازي مع حملات اعادة الاستقرار والنازحين)، واضاف ان (تلك المهمة ليست سهلة ولكنها مرهونة بتواصل دعم العالم للعراق في معركة البناء والاعمار التي ستتجلى أولى مبادراتها في موتمر المانحين الذي سيعقد في الشهر المقبل بالكويت )، لافتا الى ان (العراق يواصل التنسيق والتشاور مع العرب والمسلمين وكذلك القوى الدولية الفاعلة لإيجاد حلول جذرية لازمات المنطقة بما يحفظ وحدة البلدان واستقرارها وسلامتها).

سيادة البلدان

وأنطلق امس الثلاثاء في العاصمة الايرانية طهران اعمال مؤتمر اتحاد برلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي الثالثة عشر وذلك بمشاركة رؤساء ومساعدو رؤساء برلمانات 44 دولة اسلامية ويختتم اعماله اليوم الاربعاء بأصدار بيان ختامي بشأن المناقشات التي جرت خلال انعقاده. على صعيد اخر حدد مجلس النواب موعد لاستجواب رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف هميم لاتهامه بشبهات فساد .

استجواب هميم

وكشفت وثيقة لامين تحمل توقيع امين عام مجلس النواب صلاح الدين احمد عبد العزيز امس ان (المجلس حدد نهاية الشهر الجاري موعدا لاستجواب هميم بناء على طلب مقدم من النائب عبد القهار السامرائي). وفي ديالى كشفت لجنة الاوقاف الدينية في مجلس المحافظة عن وجود شبهات فساد في مشاريع الوقف . وقال رئيس اللجنة عامر الكيلاني لـ (الزمان) امس ان (هناك شبهات فساد مالي واداري في مشاريع الوقف في المحافظة ولاسيما مشروع اعادة اعمار المساجد التي جرت بصمت دون اعلام اللجنة)، واضاف ان (اللجنة ستجري تحقيقات بشأن هذا الموضوع لايضاح ابواب الصرف). ولم يتسن لـ (الزمان) الحصول على رد من الوقف بشأن تلك الاتهامات برغم من الاتصال المتكرر بمدير اعلام الوقف حارث الجنابي الذي دأب على عدم الرد.