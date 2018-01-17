مجلس بغداد يثير الشكوك بشان هوية منفذي إعتداء الطيران

الداخلية تؤكد إستعداد لمسك الأمن في العاصمة والمحافظات المحرّرة

بغداد – محمد الصالحي

أكدت وزارة الداخلية استعدادها لاستلام الملف الأمني من قيادة العمليات في بغداد والمحافظات , فيما كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد أن التحقيقات في الاعتداء المزدوج الذي استهدف ساحة الطيران ستأخذ منحى آخر بسبب عدم تبني تنظيم داعش .

وقال وزير قاسم الأعرجي خلال زيارته العتبة الحسينية في كربلاء امس على رأس وفد أمني ان (استخبارات وزارة الداخلية تعمل بشكل دقيق ومنظّم، حيث تم اعتقال العديد من المتورطين في العمليات الارهابية التي استهدفت الأبرياء في بغداد). مؤكدا (استعداد الوزارة لمسك الملف الامني من قيادة العمليات في بغداد والمحافظات).وتابع اننا (نعمل على إعادة جميع العوائل التي تركت مدينة طوزخورماتو، وذلك بعد استلام قوات الرد السريع التابعة للوزارة الملف الامني الخاص بالمدينة من اجل تثبيت الأمن فيها). وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس بغداد سعد المطلبي في تصريح امس ان (التحقيقات التي تجريها الجهات المعنية بشأن التفجير الذي استهدف تجمعا للعمال في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي ستأخذ منحى آخر بسبب عدم تبني داعش له لغاية الان). وأضاف أن (الجهات المعنية ستحقق بأسباب عدم تبني التنظيم لهذه العملية الإجرامية وهل تكتيك متعمد من داعش). مشيرا إلى أنه (من الصعب التكهن حاليا بذلك مالم تكتمل التحقيقات).وبلغت حصيلة اعتداء ساحة الطيران المزدوج الذي استهدف تجمعا للعمال نحو 26 شهيداً و95 جريحا. على صعيد اخر تواصلت الادانات الدولية المنددة بفاجعة ساحة الطيران حيث دان الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريس الهجوم معربا عن عمق تعاطفه مع الضحايا , فيما حدثت وزارة الصحة الاحصائية النهائية للاعتداء الارهابي المزدوج الذي شهدته ساحة الطيران بمنطقة باب الشرقي حيث وصلت الى 27 شهيدا و102 جريحين وقال بيان صدر عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس امس انه (يدين بأشدّ العبارات الهجوم الإرهابي المزدوج الذي وقع في بغداد، ويُعرب عن عميق تعاطفه مع أُسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى). وجدد البيان تأكيده (دعم الأمم المتحدة للحكومة وللشعب في جهودهم في مكافحة الإرهاب وإعادة بناء بلادهم). وأعرب أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة للتفجير الانتحاري المزدوج الذي وقع وسط بغداد وأسفر عن سقوط أكثر من مئة من الضحايا والمصابين). كما قدم أمير الكويت في برقيتي تعزية بعثهما إلى كل من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الانتحاري المزدوج. مؤكدا موقف دولة الكويت الرافض للارهاب بكافة أشكاله وصوره وتأييدها لكل ما يتخذه العراق من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية للحفاظ على أمنه واستقراره فيما بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لمعصوم، إثر الاعتداء وقال الملك سلمان بن عبد العزيز في برقيته (علمنا بنبأ الهجوم الانتحاري الذي وقع في بغداد، وما نتجت عنه من وفيات وإصابات، ونعرب لفخامتكم عن إدانتنا واستنكارنا الشديدين لهذا العمل الإرهابي الجبان، مؤكدين وقوف المملكة معكم وشعبها الشقيق، ونبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب العراق باسم شعب وحكومة المملكة وباسمنا خالص التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وأن يحفظكم والشعب الشقيق من كل سوء ومكروه).

برقية عزاد

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزيـر الدفاع، برقية عزاء ومواساة الى معصوم، إثر الاعتداء. وقال ولي العهد (علمت ببالغ الحزن بنبأ الهجوم وما نتجت عنه من وفيات وإصابات، وأعرب عن تنديدي الشديد بهذا العمل الإرهابي الآثم، وأبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب العراق أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب). واكدت الولايات المتحدة دعمها للعراق في تعزيز الأمن، فيما اشارت الى ثقتها بقدرة العراقيين القضاء على الارهاب بشكل نهائي. وقال مكتب العبادي في بيان امس ان (العبادي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون). مبينا ان (الاخير قدّم التعازي للعبادي وللشعب بالتفجير الاجرامي الذي استهدف المواطنين في ساحة الطيران بالعاصمة بغداد). واكد تيلرسون خلال البيان (دعم الولايات المتحدة الامريكية والمجتمع الدولي للعراق في تعزيز الأمن). مشيرا الى (استمرار الولايات المتحدة الامريكية بدعم العراق في جهوده لإعادة الاستقرار واستقطاب الاستثمارات والإعمار والبناء وتعزيز الإصلاح الاقتصادي). وقال بيان لوزارة الصحة تلقته (الزمان) امس ان (عدد الضحايا هم 27 شهيداً و102 جريح) مشيرة الى (عدم استشهاد أي جريح بعد وصوله للمستشفى).في ما تناقلت وسائل إعلام أجنبية عن مصادر أمنية وطبية باستشهاد مئة وإصابة العشرات , ويعد اعتداء ساحة الطيران الاعنف منذ اعلان النصر النهائي والكامل على عصابات داعش الارهابية في 10 من كانون الاول الماضي. الى ذلك. قررت لجنة الأمن والدفاع النيابية تضييف قائد عمليات بغداد ومسؤولين أمنيين للوقوف على التطورات الأمنية التي شهدتها العاصمة. وقال عضو اللجنة ماجد الغراوي في تصريح امس ان ( اللجنة اجتمعت لمناقشة الخروقات الأمنية الأخيرة في بغداد). مبيناً أنه (تقرر تضييف قائد عمليات بغداد وقادة الأجهزة الاستخبارية). وأضاف الغراوي، (سيتم تشكيل لجنة تحقيقية وإصدار توصيات من شأنها أن تدعم الأجهزة الاستخباراتية في كافة مفاصل الأجهزة الأمنية).

وقال بيان لقيادة عمليات بغداد امس ا (الجهد الهندسي قام بتفجير مسيطر عليه غربي بغداد).واضاف ان (التفجير كان لكدس للأسلحة والاعتدة من مخلفات عصابات داعش الارهابية ).يذكر أن عمليات بغداد، تعلن عن تفجيرات مسيطر عليها بين الحين والآخر، وذلك جراء ضبطها لأعتدة وأسلحة تعود لمجاميع إرهابية داخل العاصمة. وقال مصدر امس ان (قوة امنية عثرت على جثة امرأة مجهولة الهوية مرمية بإحدى الساحات الترابية المتروكة بمنطقة حسينية المعامل). ومن جانبها قالت مفتشية وزارة الداخلية في بيان تلقه (الزمان) امس ان (مفرزة الضبط بالجرم المشهود التابعة لمديرية تفتيش بغداد في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية تمكنت من ضبط مرافقاً شخصياً لأحد قضاة محكمة تحقيق الكرادة متلبساً بابتزاز أحد المتهمين بمبلغ 1000 دولار لقاء غلق مجلسه التحقيقي).وأضاف ان (عملية الضبط تمت بعد ورود معلومات وشكاوى لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية مفادها قيام المرافق الشخصي حارس أمني للقاضي الأول في محكمة تحقيق الكرادة باستغلال منصبه الوظيفي لابتزاز المواطنين والمتهمين والقيام بأعمال تندرج تحت طائلة الفساد الإداري والمالي).وتابع انه (لأجل التحقق من صحة المعلومة نصبت مفرزة الضبط بالجرم المشهود في مديرية تفتيش بغداد كميناً للحارس الأمني وضبطته متلبساً باستلام رشوة مقدارها 1000 دولار من أحد المتهمين مقابل المساهمة في غلق قضيته التحقيقية،).وأوضح ان (المفرزة التفتيشية على تسجيلات صوتية في جهاز الحارس الأمني تثبت تورطه بعمليات ابتزاز واتفاقات مشبوهة وقضايا فساد ومساومته المتهم بالمال).فيما مديرية كمارك المنطقة الوسطى في بيان امس، إنها (قامت بإتلاف كميات من المعجون الطماطم الإيراني علامة دلند إيراني المنشأ بسبب انتهاء صلاحيته للاستهلاك البشري). مشيرة الى أن (الكمية تبلغ 48 ألف و216 علبة سعة 800 غم).وأضاف أنها (قامت أيضا بإتلاف كمية من مادة التفاح الإيراني لكونه مصاب بالحشرات القشرية الحجرية حسب كتاب دائرة وقاية المزروعات في وزارة الزراعة).يذكر أن الجمارك تعلن بين الحين والآخر ضبط وإتلاف مواد غير صالحة للاستهلاك البشري، مؤكدة أنها متنبهة لمخاطر الأغذية وتشدد على ضرورة التأكد من صلاحيتها.