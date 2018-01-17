التجارة : عام 2018 يشهد اقامة معارض تخصصية متنوعة

الصناعة تعيّن السبت المقبل موعد إنتهاء صنع في العراق

بغداد – داليا احمد

اكدت وزارة التجارة إن هذا العام سيشهد إقامة عدد من المعارض المتخصصة والمتنوعة على أرض معرض بغداد الدولي وفي مجالات اقتصادية شتى.وقال بيان امس أن (العراق سيشهد في المدة من 7 وحتى 11 شباط المقبل، إقامة معرض خان الحرير – صنع في سوريا- ، ومعرض إيران التخصصي الرابع في الفترة من 12 وحتى 15 الشهر نفسه ).واضاف ان (شهر اذار المقبل سيشهد إقامة 4 معارض متخصصة، وهي المعرض الزراعي والحيواني، للمدة من 14 وحتى 21، ومعرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية، للمدة من 10 وحتى 13، ومعرض الخدمات الصحية التخصصية، في 14 وحتى 16، و المعرض الوطني الأول للجامعات للمدة من 26 وحتى 29 من اذار 2018),واوضح البيان ان ( شهر نيسان من هذا العام، سيشهد إقامة معرضي طاقة العراق، في للمدة من 2 وحتى 4 نيسان ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في المدة من 2 وحتى 6 من الشهر نفسه ).

فيما قررت وزارة الصناعة والمعادن ابقاء معرض صنع في العراق لغاية يوم السبت المقبل الموافق 20 من كانون الثاني الجاري.

وقال مدير اعلام الوزارة عبد الواحد الشمري في بيان امس أنه (لغرض فسح المجال أمام ممثلي الوزارات ومؤسسات الدولة والمعنيين والمهتمين بالشأن الصناعي والمواطنين لزيارة المعرض والاطلاع على المنتجات الوطنية فقد تقرر تمديد فترة اقامة معرض صنع في العراق الذي يقام حاليا على ارض معرض بغداد الدولي لغاية يوم السبت المقبل من الســـــــــاعة التاسعة صباحا ولغاية الثامنة مساءً).

واضاف ان (الوزارة استنفرت جهودها كافة لغرض انجاح فعاليات المعرض من خلال المشاركة الفاعلة لشركات الوزارة بهدف عرض منتجاتها النمطية والجديدة والاعلان عن امكانياتها في تقديم الخدمات المتنوعة وفي كافة القطاعات الصناعية.

ابرام عقود

واوضح الشمري ان ( الوزارة تامل ان يثمر هذا المعرض عن التوصل الى اتفاقات ناجحة سواء بأبرام عقود التجهيز او عقود الشراكة والاستثمار للاسهام في تطوير القاعدة الصناعية والبلاد)، داعياً المواطنين الى (زيارة المعرض للاطلاع على جودة ورصانة المنتجات الوطنية).

وكانت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية التابعة بوزارة التجارة، اعلنت عن انطلاق فعاليات المعرض السنوي (صنع في العراق) بدورته الثالثة.وقال وزير الصناعة وكالة محمد شياع السوداني خلال كلمته في حفل الافتتاح، ان (المعرض فرصة مهمة للشركات المشاركة لعرض المنتجات المصنعة محليا والتي يفترض ان تكون جاهزة لتلبية احتياجات السوق والمواطن، بالاضافة الى عرض امكانيتها في مشاريع اعمار وبناء المناطق المحررة).

واضاف ان (المعرض فرصة حقيقية للتوسع لاقامة العلاقات التجارية من خلال الترويج على القدرات المصنعة محليا وجلب الاستثمار وعقد الشراكات مع القطاع الخاص).

انخفاض اسعار

مؤكدا (سعي الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد وانخفاض اسعار النفط الى النهوض بواقع الصناعة الوطنية ودعم القطاع الخاص المساند للقطاع الحكومي، وتحويل اقتصاد البلاد من مستهلك الى منتج وخلق الفرص وتطوير المنتج والسيرعلى المسار الصحيح بما يضمن تحقيق الرؤيا الواضحة للنهوض بواقع الصناعة المحلية).

من جانب اكد مدير عام الشركة العامة للمعارض إن (إقامة هذا المعرض ياتي تزامنا مع الانتصارات التي حققتها القوات الامنية على الارهاب وانها تشكل مناسبة لالتقاء كافة شركات القطاع الخاص والمختلط والقطاع العام وشركات الصناعات الوطنية في إطار الهدف العام، لبناء العراق الجديد وتشجيع الاستثمار والنشاط التجاري والاقتصادي الوطني العراقي وزيادة التصدير)، واشار الى ان (الجهات المشاركة في معرض (صنع في العراق) تضم الشركات والوكالات العراقية المعنية بالصناعات والمقاولات والاتحادات والغرف التجارية والصناعية بالاضافة الى الوزارات والجهات الرسمية المختصة ويضم المعرض كافة السلع والمنتوجات الاستهلاكية والانتاجية ذات العلاقة في بناء واعمار العراق).