معرض الموصل الدولي للكتاب- صلاح الوراق

الموصل رياض الثقافة، و جنينة طالبي العلم، كانت خان المـــــــثقفين، و ميدان بناة الأوطان الراشدين العارفين، تفرعت عن نينوى حضارات و مآثر تمجد بها التاريخ…

اليوم بعد السنوات الــــــــسود، و أيام البؤس و الشقاء، بعد تدمير البنيان، و إغتـــــــيال و تعذيب السكان، و كسر_رمز نينوى_الحدباء…

آن أن تستعيد المدينة روحها بالبناء، و تعوض ساكينها، و تترمم الأنفس بحق الأمن و الأمان، و التعايش المحمي بالعدالة المجتمعية… وروح الحياة لهذه المدينة_المعجونة ببحور الثقافات و إدمان الإطلاع و طلب المعرفة هو بفتح سبل المعرفة و على رأسها “الكتب” واليوم بدأت مكتبات الموصل بإعادة نشــــــاطاتها، زامــــــنها “رصيف الكتب”:

الحدث الثقافي الأول والأشمل الذي حل كجسر وصل بين المكتبات المغيبة إعلاميا، و المجهولة الموقع بالنسبة لطالبي الكتاب… فأصبح “رصيف الكتب” “رصيف أبي تمام”_ببساطته_ملتقى القراء و المثقفين و الأدباء و هواة الفن و الموهوبين… فأصبح معرضا” للكتاب والرسم و الخط و النحت و الزخرفة و الشعر و الموسيقى… وقد يفوق_رغم غياب الدعم بأقل مسمياته بعد شهور_المتنبي في بغداد…

فبات لزاما” أن يتفرع من رصيف الجامعة، معرض دولي للكتاب داخل الجامعة، و إطلاق هكذا معرض بمشاركات دولية رسالة بيضاء، تحفها ألوان قوس المطر بسلامها و تعايشها و صفـائها و دعوتها الحوجاء للكتاب و دعم منابع الثقافة العربية و العالمية لتستعيد نيـنوى كيانها الثقافي و العلمي الرصين ثم لتنطلـق بالإرتقاء العلمي و الأدبي…

و تفاعــلا” مع ظهور الدعوة من الكاتب الدكتور فاتح عبد السلام رئيس تحرير صحيفة الزمان “اللندنية” في مقالة وضح فيها ضرورة إقامة “معرض دولي للكتاب في الموصل” تدعمه الجهات الحكومية و الثقافية في بغداد و الموصل.