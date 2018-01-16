‬الكرد‭ ‬وبغداد‭..‬انفراجة‭ ‬في‭ ‬أزمة‭ ‬المطارات‭ ‬وتعسر‭ ‬حول‭ ‬الموازنة

بارزاني يبلغ تيلرسون:العنف لايزال قريباً برغم القضاء على داعش
بغداد – كريم عبد زاير
انفراجة على صعيد المطارات الكردستانية المغلقة مع استمرار الخلاف على حصة الكرد في الموازنة ، فيما ابلغت واشنطن امس الحكومة الكردستانية بضرورة رد اي خلاف الى الدستور العراقي ، هذا اخر مشهد للعلاقة بين بغداد واربيل . فيما عقدت الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي الثلاثاء اجتماعا في بغداد لمناقشة الموازنة التي من المقرر ان يتم تمريرها الأربعاء. وقال مصدر، ان الكتل الكردستانية خرجت بتوصيات تؤكد على حصة الـ17% لكردستان، من الموزانة المالية العامة لـ2018. مشيرا الى ان الكتل الكوردستانية اتفقت في حال عدم اخذ مجلس النواب العراقي بتوصياتها فانها ستقاطع جلسة التصويت على الموازنة. و قال مصدر نيابي، ان احد النواب جمع تواقيع 20 زميلا معه للتصويت بشكل سري على موازنة العام الحالي.فيما انفرجت ازمة اغلاق مطاري اربيل والسليمانية امام الرحلات الدولية المباشرة حيث أعلنت وزارة النقل في حكومة إقليم كردستان العراق الاتفاق، أمس الاثنين، على خضوع مطاري إربيل والسليمانية لقانون سلطة الطيران المدني العراقي وجميع العليمات واللوائح التي تصدرها سلطة الطيران. وذكرت «النقل الكردستانية» أن لقاءات جمعت بين مسؤولي الوزارة واللجنة العليا المُشكّلة من قِبَل الحكومة الاتحادية ببغداد، وأثمرت عن 6 اتفاقات بهدف رفع الحصار عن مطاري الإقليم إربيل والسليمانية أمام الرحلات الجوية الدولية. وصرّح الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي مهدي العلاق بأن لقاءات اللجنة العليا الحكومية مع مسؤولي الإقليم، ناقشت جوانب الأمن والحدود، والمطارات والجمارك والمنافذ الحدودية، والسدود، إضافة إلى ملف نفط الإقليم. واتفق الجانبان على عدم السماح لأية طائرة بالهبوط والإقلاع بمطاري إربيل والسليمانية دون حصول موافقة من سلطة الطيران العراقية. مع وجود ممثليها عن سلامة الطيران ، بشكل دائم بمطاري الإقليم، وتسمية منسق عن المطارين بشكل دائم .
كما اتفق على قيام إدارة كل مطار والسليمانية بتطبيق نظام الأجور في المطارات المدنية، وتزويد سلطة الطيران بكشف حساب عن أجور هبوط الطائرات وضريبة المسافرين شهرياً.
أجرى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، أكد فيها ضرورة حل المشاكل بين أربيل وبغداد وفق الدستور العراقي. وأعرب تيلرسون حسب بيان صدر عن رئاسة حكومة الإقليم عن «ارتياحه للاجتماعات البناءة بين وفدي إقليم كردستان والحكومة العراقية التي تهدف إلى حل المشاكل العالقة بين الجانبين»، مؤكدا أن «الدستور العراقي هو السبيل» لحلها ومعربا عن دعمه للحوار بين بغداد وأربيل.
وشدد تيلرسون على وجوب «التعاون لمواجهة أي خطر بعد إنهاء داعش ومنع ظهور أي نوع من العنف»، مشيرا إلى «أهمية التعاون بين إقليم كردستان والحكومة العراقية وأمريكا».
كما أكد تيلرسون على «دعم بلاده للعملية الديمقراطية والانتخابات في العراق وإقليم كردستان»، معربا عن أمله في أن «تتغلب حكومة الإقليم على الأزمات التي تواجهها». من جهته، أشار بارزاني الى أن «خطر ظهور العنف ما زال قائما»، مؤكدا على «ضرورة إيجاد آلية مشتركة بين إقليم كردستان والحكومة العراقية وأمريكا لمواجهة هذه المخاطر حاليا ومستقبلا».
ولفت بارزاني إلى «استعداد إقليم كردستان الدائم لإجراء الحوار مع بغداد لحل المشاكل»، ووصف المفاوضات الأخيرة بين الجانبين بـ»الإيجابية»، مضيفا أن «تقدم المباحثات يحتاج دعم جميع الأطراف». وشدد بارزاني على أن «أربيل تعتبر واشنطن حليفا لها وأن الإقليم بحاجة لدعم أصدقائه لتجاوز الظروف الحالية»، مشددا على أن «العملية السياسية والانتخابات في الإقليم هي عملية جدية». و أجرى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، أكد فيها ضرورة حل المشاكل بين أربيل وبغداد وفق الدستور العراقي.
وأعرب تيلرسون حسب بيان صدر عن رئاسة حكومة الإقليم عن «ارتياحه للاجتماعات البناءة بين وفدي إقليم كردستان والحكومة العراقية التي تهدف إلى حل المشاكل العالقة بين الجانبين»، مؤكدا أن «الدستور العراقي هو السبيل» لحلها ومعربا عن دعمه للحوار بين بغداد وأربيل.
وشدد تيلرسون على وجوب «التعاون لمواجهة أي خطر بعد إنهاء داعش ومنع ظهور أي نوع من العنف»، مشيرا إلى «أهمية التعاون بين إقليم كردستان والحكومة العراقية وأمريكا». كما أكد تيلرسون على «دعم بلاده للعملية الديمقراطية والانتخابات في العراق وإقليم كردستان»، معربا عن أمله في أن «تتغلب حكومة الإقليم على الأزمات التي تواجهها». من جهته، أشار بارزاني الى أن «خطر ظهور العنف ما زال قائما»، مؤكدا على «ضرورة إيجاد آلية مشتركة بين إقليم كردستان والحكومة العراقية وأمريكا لمواجهة هذه المخاطر حاليا ومستقبلا».
ولفت بارزاني إلى «استعداد إقليم كردستان الدائم لإجراء الحوار مع بغداد لحل المشاكل»، ووصف المفاوضات الأخيرة بين الجانبين بـ»الإيجابية»، مضيفا أن «تقدم المباحثات يحتاج دعم جميع الأطراف».
وشدد بارزاني على أن «أربيل تعتبر واشنطن حليفا لها وأن الإقليم بحاجة لدعم أصدقائه لتجاوز الظروف الحالية»، مشددا على أن «العملية السياسية والانتخابات في الإقليم هي عملية جدية».