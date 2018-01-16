‬الكرد‭ ‬وبغداد‭..‬انفراجة‭ ‬في‭ ‬أزمة‭ ‬المطارات‭ ‬وتعسر‭ ‬حول‭ ‬الموازنة

بارزاني‭ ‬يبلغ‭ ‬تيلرسون‭:‬العنف‭ ‬لايزال‭ ‬قريباً‭ ‬برغم‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬داعش‭ ‬

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‭ ‬بغداد‭ – ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

انفراجة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المطارات‭ ‬الكردستانية‭ ‬المغلقة‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬الخلاف‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬الكرد‭ ‬في‭ ‬الموازنة‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬ابلغت‭ ‬واشنطن‭ ‬امس‭ ‬الحكومة‭ ‬الكردستانية‭ ‬بضرورة‭ ‬رد‭ ‬اي‭ ‬خلاف‭ ‬الى‭ ‬الدستور‭ ‬العراقي‭ ‬،‭ ‬هذا‭ ‬اخر‭ ‬مشهد‭ ‬للعلاقة‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬واربيل‭ . ‬فيما‭ ‬عقدت‭ ‬الكتل‭ ‬الكردستانية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬اجتماعا‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬لمناقشة‭ ‬الموازنة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬تمريرها‭ ‬الأربعاء‭. ‬وقال‭ ‬مصدر،‭ ‬ان‭ ‬الكتل‭ ‬الكردستانية‭ ‬خرجت‭ ‬بتوصيات‭ ‬تؤكد‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬الـ17‭% ‬لكردستان،‭ ‬من‭ ‬الموزانة‭ ‬المالية‭ ‬العامة‭ ‬لـ2018‭. ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الكتل‭ ‬الكوردستانية‭ ‬اتفقت‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬اخذ‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬بتوصياتها‭ ‬فانها‭ ‬ستقاطع‭ ‬جلسة‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬الموازنة‭. ‬و‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬نيابي،‭ ‬ان‭ ‬احد‭ ‬النواب‭ ‬جمع‭ ‬تواقيع‭ ‬20‭ ‬زميلا‭ ‬معه‭ ‬للتصويت‭ ‬بشكل‭ ‬سري‭ ‬على‭ ‬موازنة‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬فيما‭ ‬انفرجت‭ ‬ازمة‭ ‬اغلاق‭ ‬مطاري‭ ‬اربيل‭ ‬والسليمانية‭ ‬امام‭ ‬الرحلات‭ ‬الدولية‭ ‬المباشرة‭ ‬حيث‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬النقل‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬الاتفاق،‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬على‭ ‬خضوع‭ ‬مطاري‭ ‬إربيل‭ ‬والسليمانية‭ ‬لقانون‭ ‬سلطة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬العراقي‭ ‬وجميع‭ ‬العليمات‭ ‬واللوائح‭ ‬التي‭ ‬تصدرها‭ ‬سلطة‭ ‬الطيران‭. ‬وذكرت‭ ‬‮«‬النقل‭ ‬الكردستانية‮»‬‭ ‬أن‭ ‬لقاءات‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬مسؤولي‭ ‬الوزارة‭ ‬واللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المُشكّلة‭ ‬من‭ ‬قِبَل‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬ببغداد،‭ ‬وأثمرت‭ ‬عن‭ ‬6‭ ‬اتفاقات‭ ‬بهدف‭ ‬رفع‭ ‬الحصار‭ ‬عن‭ ‬مطاري‭ ‬الإقليم‭ ‬إربيل‭ ‬والسليمانية‭ ‬أمام‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬الدولية‭. ‬وصرّح‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مهدي‭ ‬العلاق‭ ‬بأن‭ ‬لقاءات‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬الحكومية‭ ‬مع‭ ‬مسؤولي‭ ‬الإقليم،‭ ‬ناقشت‭ ‬جوانب‭ ‬الأمن‭ ‬والحدود،‭ ‬والمطارات‭ ‬والجمارك‭ ‬والمنافذ‭ ‬الحدودية،‭ ‬والسدود،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ملف‭ ‬نفط‭ ‬الإقليم‭. ‬واتفق‭ ‬الجانبان‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬السماح‭ ‬لأية‭ ‬طائرة‭ ‬بالهبوط‭ ‬والإقلاع‭ ‬بمطاري‭ ‬إربيل‭ ‬والسليمانية‭ ‬دون‭ ‬حصول‭ ‬موافقة‭ ‬من‭ ‬سلطة‭ ‬الطيران‭ ‬العراقية‭. ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬ممثليها‭ ‬عن‭ ‬سلامة‭ ‬الطيران‭ ‬،‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬بمطاري‭ ‬الإقليم،‭ ‬وتسمية‭ ‬منسق‭ ‬عن‭ ‬المطارين‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ .‬

كما‭ ‬اتفق‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬إدارة‭ ‬كل‭ ‬مطار‭ ‬والسليمانية‭ ‬بتطبيق‭ ‬نظام‭ ‬الأجور‭ ‬في‭ ‬المطارات‭ ‬المدنية،‭ ‬وتزويد‭ ‬سلطة‭ ‬الطيران‭ ‬بكشف‭ ‬حساب‭ ‬عن‭ ‬أجور‭ ‬هبوط‭ ‬الطائرات‭ ‬وضريبة‭ ‬المسافرين‭ ‬شهرياً‭.‬

أجرى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬ريكس‭ ‬تيلرسون‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬نيجيرفان‭ ‬بارزاني،‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬ضرورة‭ ‬حل‭ ‬المشاكل‭ ‬بين‭ ‬أربيل‭ ‬وبغداد‭ ‬وفق‭ ‬الدستور‭ ‬العراقي‭. ‬وأعرب‭ ‬تيلرسون‭ ‬حسب‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬رئاسة‭ ‬حكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬عن‭ ‬‮«‬ارتياحه‭ ‬للاجتماعات‭ ‬البناءة‭ ‬بين‭ ‬وفدي‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬والحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬المشاكل‭ ‬العالقة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الدستور‭ ‬العراقي‭ ‬هو‭ ‬السبيل‮»‬‭ ‬لحلها‭ ‬ومعربا‭ ‬عن‭ ‬دعمه‭ ‬للحوار‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭.‬

وشدد‭ ‬تيلرسون‭ ‬على‭ ‬وجوب‭ ‬‮«‬التعاون‭ ‬لمواجهة‭ ‬أي‭ ‬خطر‭ ‬بعد‭ ‬إنهاء‭ ‬داعش‭ ‬ومنع‭ ‬ظهور‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬العنف‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬والحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬وأمريكا‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬تيلرسون‭ ‬على‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬بلاده‭ ‬للعملية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والانتخابات‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وإقليم‭ ‬كردستان‮»‬،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تتغلب‭ ‬حكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬على‭ ‬الأزمات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أشار‭ ‬بارزاني‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬خطر‭ ‬ظهور‭ ‬العنف‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬قائما‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬على‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬إيجاد‭ ‬آلية‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬والحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬وأمريكا‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذه‭ ‬المخاطر‭ ‬حاليا‭ ‬ومستقبلا‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬بارزاني‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬استعداد‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬الدائم‭ ‬لإجراء‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬بغداد‭ ‬لحل‭ ‬المشاكل‮»‬،‭ ‬ووصف‭ ‬المفاوضات‭ ‬الأخيرة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬بـ»الإيجابية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تقدم‭ ‬المباحثات‭ ‬يحتاج‭ ‬دعم‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‮»‬‭. ‬وشدد‭ ‬بارزاني‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أربيل‭ ‬تعتبر‭ ‬واشنطن‭ ‬حليفا‭ ‬لها‭ ‬وأن‭ ‬الإقليم‭ ‬بحاجة‭ ‬لدعم‭ ‬أصدقائه‭ ‬لتجاوز‭ ‬الظروف‭ ‬الحالية‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬والانتخابات‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬هي‭ ‬عملية‭ ‬جدية‮»‬‭. ‬و‭ ‬أجرى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬ريكس‭ ‬تيلرسون‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬نيجيرفان‭ ‬بارزاني،‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬ضرورة‭ ‬حل‭ ‬المشاكل‭ ‬بين‭ ‬أربيل‭ ‬وبغداد‭ ‬وفق‭ ‬الدستور‭ ‬العراقي‭.‬

وأعرب‭ ‬تيلرسون‭ ‬حسب‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬رئاسة‭ ‬حكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬عن‭ ‬‮«‬ارتياحه‭ ‬للاجتماعات‭ ‬البناءة‭ ‬بين‭ ‬وفدي‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬والحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬المشاكل‭ ‬العالقة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الدستور‭ ‬العراقي‭ ‬هو‭ ‬السبيل‮»‬‭ ‬لحلها‭ ‬ومعربا‭ ‬عن‭ ‬دعمه‭ ‬للحوار‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭.‬

وشدد‭ ‬تيلرسون‭ ‬على‭ ‬وجوب‭ ‬‮«‬التعاون‭ ‬لمواجهة‭ ‬أي‭ ‬خطر‭ ‬بعد‭ ‬إنهاء‭ ‬داعش‭ ‬ومنع‭ ‬ظهور‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬العنف‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬والحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬وأمريكا‮»‬‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬تيلرسون‭ ‬على‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬بلاده‭ ‬للعملية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والانتخابات‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وإقليم‭ ‬كردستان‮»‬،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تتغلب‭ ‬حكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬على‭ ‬الأزمات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أشار‭ ‬بارزاني‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬خطر‭ ‬ظهور‭ ‬العنف‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬قائما‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬على‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬إيجاد‭ ‬آلية‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬والحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬وأمريكا‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذه‭ ‬المخاطر‭ ‬حاليا‭ ‬ومستقبلا‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬بارزاني‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬استعداد‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬الدائم‭ ‬لإجراء‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬بغداد‭ ‬لحل‭ ‬المشاكل‮»‬،‭ ‬ووصف‭ ‬المفاوضات‭ ‬الأخيرة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬بـ»الإيجابية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تقدم‭ ‬المباحثات‭ ‬يحتاج‭ ‬دعم‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬بارزاني‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أربيل‭ ‬تعتبر‭ ‬واشنطن‭ ‬حليفا‭ ‬لها‭ ‬وأن‭ ‬الإقليم‭ ‬بحاجة‭ ‬لدعم‭ ‬أصدقائه‭ ‬لتجاوز‭ ‬الظروف‭ ‬الحالية‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬والانتخابات‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬هي‭ ‬عملية‭ ‬جدية‮»‬‭.‬