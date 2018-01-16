11 حزباً في تحالف النجيفي يتبنى الغاء الاجتثاث وحق الاقاليم

بغداد – الزمان : أعلن في بغداد عن تحالف انتخابي جديد برئاسة نائب رئيس العراقي أسامة النجيفي يضم تشكيلات وقيادات سنية، يحمل اسم «القرار العراقي» داعيًا إلى الغاء هيئة اجتثاث البعث وتحويل ملفها إلى القضاء وحظر نشاط المليشيات المسلحة واقرار الحق بانشاء الاقاليم.. فيما أعلنت مفوضية الانتخابات عن مصادقتها على 27 تحالفاً انتخابيا تضم 143 حزباً سياسياً للمشاركة في الانتخابات المقبلة.وضم تحالف النجيفي أحد عشر حزبًا هي:
1. حزب للعراق متحدون / أسامة عبد العزيز النجيفي 2. المشروع العربي في العراق/ خميس الخنجر 3. المستقبل الوطني/ سلمان الجميلي 4. مشروع الإرادة الشعبية/ مزهر الخربيط 5. حزب الهيبة الوطنية/ هيبت حمد عباس 6. حزب المجد العراقي/ طلال الزوبعي 7. حزب الغد العراقي/ علي زيد منهل 8. حزب النداء الوطني/ حازم حميد حمد 9. حزب حركة النهضة الشبابية / ابراهيم محمد سعيد 10. حزب الحق الوطني/ احمد المساري 11. حزب اتحاد صلاح الدين/ احمد المشهداني.