11 حزباً في تحالف النجيفي يتبنى الغاء الاجتثاث وحق الاقاليم

بغداد‭ – ‬الزمان‭ : ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬عن‭ ‬تحالف‭ ‬انتخابي‭ ‬جديد‭ ‬برئاسة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬العراقي‭ ‬أسامة‭ ‬النجيفي‭ ‬يضم‭ ‬تشكيلات‭ ‬وقيادات‭ ‬سنية،‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬القرار‭ ‬العراقي‮»‬‭ ‬داعيًا‭ ‬إلى‭ ‬الغاء‭ ‬هيئة‭ ‬اجتثاث‭ ‬البعث‭ ‬وتحويل‭ ‬ملفها‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬وحظر‭ ‬نشاط‭ ‬المليشيات‭ ‬المسلحة‭ ‬واقرار‭ ‬الحق‭ ‬بانشاء‭ ‬الاقاليم‭.. ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬مفوضية‭ ‬الانتخابات‭ ‬عن‭ ‬مصادقتها‭ ‬على‭ ‬27‭ ‬تحالفاً‭ ‬انتخابيا‭ ‬تضم‭ ‬143‭ ‬حزباً‭ ‬سياسياً‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬المقبلة‭.‬وضم‭ ‬تحالف‭ ‬النجيفي‭ ‬أحد‭ ‬عشر‭ ‬حزبًا‭ ‬هي‭:‬

1‭. ‬حزب‭ ‬للعراق‭ ‬متحدون‭ / ‬أسامة‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬النجيفي‭ ‬2‭. ‬المشروع‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬العراق‭/ ‬خميس‭ ‬الخنجر‭ ‬3‭. ‬المستقبل‭ ‬الوطني‭/ ‬سلمان‭ ‬الجميلي‭ ‬4‭. ‬مشروع‭ ‬الإرادة‭ ‬الشعبية‭/ ‬مزهر‭ ‬الخربيط‭ ‬5‭. ‬حزب‭ ‬الهيبة‭ ‬الوطنية‭/ ‬هيبت‭ ‬حمد‭ ‬عباس‭ ‬6‭. ‬حزب‭ ‬المجد‭ ‬العراقي‭/ ‬طلال‭ ‬الزوبعي‭ ‬7‭. ‬حزب‭ ‬الغد‭ ‬العراقي‭/ ‬علي‭ ‬زيد‭ ‬منهل‭ ‬8‭. ‬حزب‭ ‬النداء‭ ‬الوطني‭/ ‬حازم‭ ‬حميد‭ ‬حمد‭ ‬9‭. ‬حزب‭ ‬حركة‭ ‬النهضة‭ ‬الشبابية‭ / ‬ابراهيم‭ ‬محمد‭ ‬سعيد‭ ‬10‭. ‬حزب‭ ‬الحق‭ ‬الوطني‭/ ‬احمد‭ ‬المساري‭ ‬11‭. ‬حزب‭ ‬اتحاد‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭/ ‬احمد‭ ‬المشهداني‭.‬