عباس شومان لـ (الزمان):مؤتمرالأزهر يضم 86 وفداً دولياً لمناقشة كل ملفات القدس

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‮ ‬

بدأت‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الازهر‭ ‬حول‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬التوافد‭ ‬على‭ ‬القاهرة‭ ‬لحضور‭ ‬المؤتمر‭ ‬والذي‭ ‬اطلق‭ ‬عليه‭ ‬نداء‭ ‬الازهر‭ ‬لنصرة‭ ‬القدس‭ ‬،ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬فى‭ ‬المؤتمر‭ ‬وفود‭ ‬86‭ ‬دولة‭ ‬وبحضور‭ ‬شخصيات‭ ‬قيادية‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬وقداسة‭ ‬البابا‭ ‬تواضروس‭ ‬والدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬احمد‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬المؤتمر‭ ‬الاسلامي‭ ‬ووزير‭ ‬الشئون‭ ‬الاسلامية‭ ‬السعودي‭ ‬د‭/ ‬صالح‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬ورئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬مشعل‭ ‬السلمي‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬البارزة‭ ‬فى‭ ‬العالمين‭ ‬العربي‭ ‬والاسلامي‭.‬

وكشف‭ ‬د‭/ ‬عباس‭ ‬شومان‭ ‬وكيل‭ ‬الازهر‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬بالقاهرة‭ ‬ان‭ ‬المؤتمر‭ ‬تم‭ ‬اعداده‭ ‬لمناقشة‭ ‬الملفات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالقدس‭ ‬كافة‭ ‬وهويتها‭ ‬وتاريخها‭ ‬ووضعها‭ ‬القانوني‭ ‬والسياسي،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬التاكيد‭ ‬على‭ ‬موقف‭ ‬الازهر‭ ‬الرافض‭ ‬للقرار‭ ‬الامريكي‭ ‬والرد‭ ‬على‭ ‬الصهيونية‭ ‬حول‭ ‬هوية‭ ‬المدينه‭ ‬العربية‭ ‬،ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يناقش‭ ‬المؤتمرعدة‭ ‬محاور‭ ‬رئيسية‭ ‬تتركز‭ ‬حول‭ ‬استعادة‭ ‬الوعي‭ ‬بقضية‭ ‬القدس‭ ‬والتاكيد‭ ‬على‭ ‬هويتها‭ ‬العربية‭ ‬الاسلامية‭ ‬واستعراض‭ ‬ان‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬يلزم‭ ‬الاحتلال‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاوضاع‭ ‬القائمة‭ ‬،‭ ‬ويحمل‭ ‬المحور‭ ‬الثانى‭ ‬استعادة‭ ‬الوعى‭ ‬بقضية‭ ‬القدس‭ ‬فيما‭ ‬يناقش‭ ‬المحور‭ ‬الثالث‭ ‬المسؤولية‭ ‬الدولية‭ ‬تجاه‭ ‬القدس‭. ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬بوزارة‭ ‬الاوقاف‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬زكر‭ ‬اسمه‭ ‬ان‭ ‬وزير‭ ‬الاوقاف‭ ‬يتجه‭ ‬الى‭ ‬عقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬اخر‭ ‬حول‭ ‬الازهر‭ ‬يوفى‭ ‬20‭ ‬و‭ ‬21‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬مؤتمر‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر،‭ ‬واكد‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬السميع‭ ‬امام‭ ‬اوقاف‭ ‬اسيوط‭ ‬ان‭ ‬مؤتمرات‭ ‬وزير‭ ‬الاوقاف‭ ‬تندرج‭ ‬فى‭ ‬تجديد‭ ‬الخطاب‭ ‬الديني‭ ‬ويضمن‭ ‬بقاءه‭ ‬فى‭ ‬منصبه‭ ‬اطول‭ ‬قترة‭ ‬ممكنة،‭ ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬محمد‭ ‬الشحات‭ ‬الجندي‭ ‬استاذ‭ ‬الشريعة‭ ‬وعضو‭ ‬مجمع‭ ‬البحوث‭ ‬الاسلامية‭ ‬انّ‭ ‬عدم‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬الازهر‭ ‬والاوقاف‭ ‬ليس‭ ‬وليد‭ ‬اليوم‭ ‬،وان‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬ووزير‭ ‬الاوقاف‭ ‬ليست‭ ‬وليده‭ ‬اليوم‭ ‬بل‭ ‬نتاج‭ ‬خلافات‭ ‬عميقة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬حول‭ ‬الخطبة‭ ‬المكتوبة‭ ‬والخلافات‭ ‬بينهم‭ ‬وصلت‭ ‬لطريق‭ ‬مسدود‭.‬