أردوغان‭ ‬يتعهد‭ ‬بإنطلاق‭ ‬عملية‭ ‬اجتياح‭ ‬تركي لمنبج‭ ‬وعفرين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬

السجن‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬لقاتلي‭ ‬لاجئة‭ ‬سورية‭ ‬في‭ ‬تركيا

انقرة‭,‬‭- ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬

‭ ‬تعهد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تدمير‭ ‬‮«‬اوكار‭ ‬الارهابيين‮»‬‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬السورية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لمجموعات‭ ‬كردية‭ ‬تعتبرها‭ ‬انقرة‭ ‬‮«‬ارهابية‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬اردوغان‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬امام‭ ‬نواب‭ ‬حزبه‭ ‬في‭ ‬انقرة‭ ‬‮«‬غدا‭ ‬او‭ ‬بعده،‭ ‬قريبا‭ ‬سنتخلص‭ ‬من‭ ‬اوكار‭ ‬الارهابيين‭ ‬واحدا‭ ‬تلو‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬بدءا‭ ‬بمنبج‭ ‬وعفرين‮»‬‭. ‬وتقع‭ ‬المدينتان‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬خاضعة‭ ‬لوحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية،‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬انقرة‭ ‬تعتبرها‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬ارهابية‮»‬‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالمتمردين‭ ‬الاكراد‭ ‬في‭ ‬تركيا‭. ‬وردت‭ ‬تركيا‭ ‬بحدة‭ ‬على‭ ‬اعلان‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لمحاربة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬الاحد‭ ‬انه‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬قوة‭ ‬امنية‭ ‬حدودية‭ ‬قوامها‭ ‬30‭ ‬الف‭ ‬عنصر‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭. ‬واعلن‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬ان‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬تشكيل‭ ‬هذه‭ ‬القوة‭ ‬هو‭ ‬‮«‬منع‭ ‬عودة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬اردوغان‭ ‬يخشى‭ ‬ان‭ ‬تستقر‭ ‬هذه‭ ‬المجموعات‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬على‭ ‬ابواب‭ ‬تركيا‭ ‬التي‭ ‬هددت‭ ‬الاثنين‭ ‬بـ»القضاء‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الجيش‭ ‬الارهابي‭ ‬في‭ ‬المهد‮»‬‭. ‬واكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬ان‭ ‬جيشه‭ ‬‮«‬جاهز‮»‬‭ ‬لشن‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬في‭ ‬اي‭ ‬لحظة‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬معاقل‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬عفرين‭ ‬ومنبج،‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭. ‬ورد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬بالايجاب‭ ‬على‭ ‬اسئلة‭ ‬صحافيين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬يشأن‭ ‬احتمال‭ ‬تعاون‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬مع‭ ‬فصائل‭ ‬سورية‭ ‬معارضة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬مماثلة،‭ ‬دون‭ ‬توفير‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭. ‬كما‭ ‬دعا‭ ‬اردوغان‭ ‬الحلف‭ ‬الاطلسي‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬تركيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بين‭ ‬اعضائه‭ ‬الى‭ ‬اتخاذ‭ ‬موقف‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭. ‬واضاف‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬‮«‬انتم‭ ‬ملزمون‭ ‬بالوقوف‭ ‬في‭ ‬صف‭ ‬اي‭ ‬شريك‭ ‬لكم‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعرض‭ ‬لاعتداء‭ ‬حدودي‭. ‬لكن‭ ‬حتى‭ ‬الساعة،‭ ‬اي‭ ‬سلوك‭ ‬اعتمدتم؟‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬رئيس‭ ‬اركان‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬خلوصي‭ ‬اكار‭ ‬سيبحث‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مع‭ ‬حلفاء‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬للاطلسي‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭. ‬واعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬الاناضول‭ ‬الرسمية‭ ‬للانباء‭ ‬عن‭ ‬اجتماع‭ ‬ثنائي‭ ‬بين‭ ‬اكار‭ ‬ونظيره‭ ‬الاميركي‭ ‬جوزيف‭ ‬دانفورد‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬لمناقشة‭ ‬هذ‭ ‬‮«‬القوة‭ ‬الحدودية‮»‬‭. ‬وصرح‭ ‬اكار‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نسمح‭ ‬لوحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ (…) ‬ان‭ ‬تتلقى‭ ‬الدعم‭ ‬والسلاح‭ ‬بحجة‭ +‬شراكة‭ ‬عملانية‭+‬‮»‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الاناضول‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬حكم‭ ‬القضاء‭ ‬التركي‭ ‬على‭ ‬تركيين‭ ‬متهمين‭ ‬بقتل‭ ‬لاجئة‭ ‬سورية‭ ‬حامل‭ ‬وابنها‭ ‬البالغ‭ ‬شهره‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2017،‭ ‬بالسجن‭ ‬مدى‭ ‬الحياة،‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وأدين‭ ‬الرجلان‭ ‬ايضا‭ ‬باغتصاب‭ ‬اللاجئة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬آنذاك‭ ‬في‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬عمرها‭. ‬وقد‭ ‬اثارت‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬ضجة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬سوري‭ ‬هربوا‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬بلادهم‭.‬

وذكرت‭ ‬الصحافة‭ ‬ان‭ ‬محكمة‭ ‬سقراية‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬فيها‭ ‬الجريمة،‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬تركيا،‭ ‬حكمت‭ ‬على‭ ‬المدعى‭ ‬عليهما‭ ‬ب‭ ‬‮«‬عقوبات‭ ‬مشددة‭ ‬بالسجن‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‮»‬‭.‬

واوضحت‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬ان‭ ‬الرجلين‭ ‬اللذين‭ ‬اغتصبا‭ ‬هذه‭ ‬الشابة‭ ‬قد‭ ‬استدرجاها‭ ‬مع‭ ‬رضيعها‭ ‬الى‭ ‬غابة،‭ ‬ثم‭ ‬سحقوا‭ ‬رأسها‭ ‬بالحجارة‭ ‬وخنقوا‭ ‬الطفل‭.‬

واضافت‭ ‬الصحافة‭ ‬ان‭ ‬المشبوهين،‭ ‬وأحدهما‭ ‬متزوج‭ ‬ورب‭ ‬عائلة،‭ ‬قد‭ ‬اعتقلا‭ ‬بعد‭ ‬ايام‭ ‬على‭ ‬الجريمة،‭ ‬ثم‭ ‬اعترفا‭ ‬بالوقائع‭. ‬وكانا‭ ‬يعملان‭ ‬في‭ ‬المصنع‭ ‬نفسه‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬فيه‭ ‬زوج‭ ‬ضحيتهما،‭ ‬والذي‭ ‬يسود‭ ‬الاعتقاد‭ ‬انهما‭ ‬تشاجرا‭ ‬معه‭ ‬قبل‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬حصول‭ ‬الجريمة‭.‬

وكانت‭ ‬العائلة‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬2016،‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬التي‭ ‬اسفرت‭ ‬عن‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬340‭ ‬الف‭ ‬قتيل‭ ‬وملايين‭ ‬المهجرين‭ ‬واللاجئين‭ ‬منذ‭ ‬2011‭.‬