الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬منفتحاً‭ ‬إزاء‭ ‬عودة‭ ‬بريطانيا‭ ‬عن‭ ‬بريكست‭ ‬

لندن‭ -‬الزمان‭ ‬

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاوروبي‭ ‬دونالد‭ ‬توسك‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬ان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬منفتحا‮»‬‭ ‬ازاء‭ ‬عودة‭ ‬بريطانيا‭ ‬عن‭ ‬موقفها‭ ‬بخصوص‭ ‬بريكست‭ ‬فيما‭ ‬تزايد‭ ‬التداول‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬الماضية‭ ‬بفكرة‭ ‬اجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬ثان‭ ‬حول‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬التكتل‭.‬

وقال‭ ‬توسك‭ ‬امام‭ ‬البرلمان‭ ‬الاوروبي‭ ‬الذي‭ ‬يعقد‭ ‬جلسة‭ ‬عامة‭ ‬‮«‬اذا‭ ‬اصرت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬على‭ ‬قرارها‭ ‬الانسحاب،‭ ‬فان‭ ‬بريكست‭ ‬سيصبح‭ ‬واقعا‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬عواقبه‭ ‬السلبية‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬السنة‭ ‬المقبلة،‭ ‬الا‭ ‬اذا‭ ‬حصل‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬الرأي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اصدقائنا‭ ‬البريطانيين‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬في‭ ‬القارة‭ ‬الاوروبية،‭ ‬قلوبنا‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مفتوحة‭ ‬لكم‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الاطار‭ ‬نفسه‭ ‬ادلى‭ ‬رئيس‭ ‬المفوضية‭ ‬الاوروبية‭ ‬جان‭ ‬كلود‭ ‬يونكر‭ ‬بتصريح‭ ‬مماثل‭. ‬واوضح‭ ‬يونكر‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬قال‭ ‬توسك‭ ‬ان‭ ‬الباب‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مفتوحا‭ ‬لكن‭ ‬اود‭ ‬ان‭ ‬يسمع‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬لندن‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يتردد‭ ‬توسك‭ ‬في‭ ‬الاشارة‭ ‬الى‭ ‬تصريح‭ ‬للوزير‭ ‬البريطاني‭ ‬المكلف‭ ‬شؤون‭ ‬بريكست‭ ‬ديفيد‭ ‬ديفيس‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬الم‭ ‬يقل‭ ‬ديفيد‭ ‬ديفيس‭ ‬بنفسه‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬يمكن‭ ‬لديموقراطية‭ ‬ان‭ ‬تغير‭ ‬رأيها،‭ ‬فانها‭ ‬تتوقف‭ ‬عن‭ ‬كونها‭ ‬ديموقراطية‮»‬‭.‬

وتطرق‭ ‬النائب‭ ‬الاوروبي‭ ‬البريطاني‭ ‬نايجل‭ ‬فاراج‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬اشد‭ ‬المدافعين‭ ‬عن‭ ‬بريكست،‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬الى‭ ‬فكرة‭ ‬اجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬ثان‭ ‬حول‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬بهدف‭ ‬اسكات‭ ‬معارضي‭ ‬بريكست‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭ ‬بحسب‭ ‬قوله‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬مقالة‭ ‬نشرها‭ ‬موقع‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬تلغراف‮»‬،‭ ‬‮«‬لكي‭ ‬اكون‭ ‬واضحا‭ ‬انا‭ ‬لا‭ ‬اريد‭ ‬استفتاء‭ ‬ثانيا‭ ‬لكنني‭ ‬اخشى‭ ‬ان‭ ‬يفرض‭ ‬البرلمان‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬

وكانالليبراليون‭ ‬الديموقراطيون‭ ‬وقوى‭ ‬اخرى‭ ‬مؤيدة‭ ‬لاوروبا‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬دعوا‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬الى‭ ‬استفتاء‭ ‬ثان،‭ ‬باعتبار‭ ‬ان‭ ‬الناخبين‭ ‬البريطانيين‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬مدركين‭ ‬لكل‭ ‬تداعيات‭ ‬قرارهم‭ ‬خلال‭ ‬تصويتهم‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2016‭. ‬ومحلياً‭ ‬،‭ ‬عقدت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬اجتماع‭ ‬ازمة‭ ‬بعد‭ ‬الاعلان‭ ‬المفاجئ‭ ‬لافلاس‭ ‬مجموعة‭ ‬كاريليون‭ ‬العملاقة‭ ‬للاشغال‭ ‬العامة‭ ‬اذ‭ ‬وجهت‭ ‬المعارضة‭ ‬انتقادات‭ ‬حادة‭ ‬الى‭ ‬فريق‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬حول‭ ‬ادارته‭ ‬للملف‭. ‬وعقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬بحضور‭ ‬الوزراء‭ ‬المعنيين‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬فيليب‭ ‬هاموند‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يدل‭ ‬بأي‭ ‬تصريح‭. ‬ورفضت‭ ‬الحكومة‭ ‬اعطاء‭ ‬ضمانات‭ ‬باعادة‭ ‬تعويم‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬توظف‭ ‬43‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬انحاء‭ ‬العالم‭ (‬كندا‭ ‬والشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬وافريقيا‭ ‬الشمالية‭) ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬19500‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬لكنها‭ ‬تعهدت‭ ‬تمويل‭ ‬مختلف‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ودفع‭ ‬رواتب‭ ‬الموظفين‭.‬

وتقيم‭ ‬المجموعة‭ ‬عقودا‭ ‬عدة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬او‭ ‬ضمن‭ ‬شراكة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بقيمة‭ ‬نحو‭ ‬1‭,‬7‭ ‬مليارات‭ ‬جنيه‭ (‬1‭,‬91‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭) ‬تؤمن‭ ‬خصوصا‭ ‬خدمات‭ ‬ترميم‭ ‬مدارس‭ ‬ومستشفيات‭ ‬وصيانة‭ ‬لنحو‭ ‬50‭ ‬الف‭ ‬مسكن‭ ‬تابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الدفاع‭.‬

ووجهت‭ ‬المعارضة‭ ‬انتقادات‭ ‬شديدة‭ ‬الى‭ ‬الحكومة‭ ‬واتهمتها‭ ‬بالاستمرار‭ ‬في‭ ‬توقيع‭ ‬العقود‭ ‬مع‭ ‬المجموعة‭ ‬رغم‭ ‬تراكم‭ ‬اخطاء‭ ‬الادارة‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬تعبيرها‭ ‬خصوصا‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬منح‭ ‬رواتب‭ ‬عالية‭ ‬جدا‭ ‬لبعض‭ ‬مسؤوليها‭ ‬السابقين‭. ‬وكتب‭ ‬زعيم‭ ‬المعارضة‭ ‬العمالية‭ ‬جيرمي‭ ‬كوربن‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬افلاس‭ ‬كاريليون‭ ‬يشكل‭ ‬منعطفا‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لوقف‭ ‬سياسات‭ ‬الخصخصة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬الاحتيال‭ ‬وتلحق‭ ‬اضرارا‭ ‬جسيمة‭ ‬بخدماتنا‭ ‬العامة‭ ‬وتكلّف‭ ‬المواطنين‭ ‬مليارات‭ ‬الجنيهات‮»‬‭.‬

واوضحت‭ ‬الشركة‭ ‬انه‭ ‬وبعد‭ ‬فشل‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬لاعادة‭ ‬تعويمها‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬لديها‭ ‬خيار‭ ‬سوى‭ ‬‮«‬تصفيتها‭ ‬بمفعول‭ ‬فوري‮»‬‭. ‬واوردت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬للانباء‭ ‬ان‭ ‬كاريليون‭ ‬طلبت‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬لتتمكن‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬اموال‭ ‬اضافية‭ ‬من‭ ‬المصارف‭ ‬التي‭ ‬اشترطت‭ ‬لذلك‭ ‬تدخلا‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬العامة‭.‬

واوردت‭ ‬الصحف‭ ‬البريطانية‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬المصارف‭ ‬نفسها‭ ‬ستخسر‭ ‬ملياري‭ ‬جنيه‭ ‬نتيجة‭ ‬تصفية‭ ‬المجموعة‭.‬