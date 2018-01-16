الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬منفتحاً‭ ‬إزاء‭ ‬عودة‭ ‬بريطانيا‭ ‬عن‭ ‬بريكست‭ ‬

لندن -الزمان
أكد رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك الثلاثاء في ستراسبورغ ان الاتحاد الاوروبي «لا يزال منفتحا» ازاء عودة بريطانيا عن موقفها بخصوص بريكست فيما تزايد التداول في الايام الماضية بفكرة اجراء استفتاء ثان حول خروج بريطانيا من التكتل.
وقال توسك امام البرلمان الاوروبي الذي يعقد جلسة عامة «اذا اصرت الحكومة البريطانية على قرارها الانسحاب، فان بريكست سيصبح واقعا مع كل عواقبه السلبية في آذار/مارس السنة المقبلة، الا اذا حصل تغيير في الرأي من قبل اصدقائنا البريطانيين».
واضاف «في القارة الاوروبية، قلوبنا لا تزال مفتوحة لكم».
وفي الاطار نفسه ادلى رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر بتصريح مماثل. واوضح يونكر «لقد قال توسك ان الباب لا يزال مفتوحا لكن اود ان يسمع هذا الامر بشكل واضح في لندن». ولم يتردد توسك في الاشارة الى تصريح للوزير البريطاني المكلف شؤون بريكست ديفيد ديفيس.
وقال «الم يقل ديفيد ديفيس بنفسه انه في حال لم يمكن لديموقراطية ان تغير رأيها، فانها تتوقف عن كونها ديموقراطية».
وتطرق النائب الاوروبي البريطاني نايجل فاراج وهو من اشد المدافعين عن بريكست، الاسبوع الماضي الى فكرة اجراء استفتاء ثان حول الخروج من الاتحاد الاوروبي بهدف اسكات معارضي بريكست بشكل نهائي بحسب قوله.
وقال في مقالة نشرها موقع صحيفة «ديلي تلغراف»، «لكي اكون واضحا انا لا اريد استفتاء ثانيا لكنني اخشى ان يفرض البرلمان ذلك على البلاد».
وكانالليبراليون الديموقراطيون وقوى اخرى مؤيدة لاوروبا في بريطانيا دعوا عدة مرات الى استفتاء ثان، باعتبار ان الناخبين البريطانيين لم يكونوا مدركين لكل تداعيات قرارهم خلال تصويتهم في 23 حزيران/يونيو 2016. ومحلياً ، عقدت الحكومة البريطانية اجتماع ازمة بعد الاعلان المفاجئ لافلاس مجموعة كاريليون العملاقة للاشغال العامة اذ وجهت المعارضة انتقادات حادة الى فريق رئيسة الحكومة تيريزا ماي حول ادارته للملف. وعقد الاجتماع مساء الاثنين بحضور الوزراء المعنيين من بينهم وزير المالية فيليب هاموند الذي لم يدل بأي تصريح. ورفضت الحكومة اعطاء ضمانات باعادة تعويم المجموعة التي توظف 43 الف شخص في مختلف انحاء العالم (كندا والشرق الاوسط وافريقيا الشمالية) من بينهم 19500 موظف في بريطانيا، لكنها تعهدت تمويل مختلف الخدمات العامة التي كانت تقوم بها المجموعة في المملكة المتحدة ودفع رواتب الموظفين.
وتقيم المجموعة عقودا عدة مع القطاع العام او ضمن شراكة في القطاع الخاص بقيمة نحو 1,7 مليارات جنيه (1,91 مليار يورو) تؤمن خصوصا خدمات ترميم مدارس ومستشفيات وصيانة لنحو 50 الف مسكن تابعة لوزارة الدفاع.
ووجهت المعارضة انتقادات شديدة الى الحكومة واتهمتها بالاستمرار في توقيع العقود مع المجموعة رغم تراكم اخطاء الادارة على حد تعبيرها خصوصا على صعيد منح رواتب عالية جدا لبعض مسؤوليها السابقين. وكتب زعيم المعارضة العمالية جيرمي كوربن في تغريدة ان «افلاس كاريليون يشكل منعطفا»، مضيفا «حان الوقت لوقف سياسات الخصخصة التي تقوم على الاحتيال وتلحق اضرارا جسيمة بخدماتنا العامة وتكلّف المواطنين مليارات الجنيهات».
واوضحت الشركة انه وبعد فشل التوصل الى اتفاق لاعادة تعويمها لم يعد لديها خيار سوى «تصفيتها بمفعول فوري». واوردت وكالة «بي ايه» البريطانية للانباء ان كاريليون طلبت 20 مليون جنيه من الحكومة لتتمكن من الحصول على اموال اضافية من المصارف التي اشترطت لذلك تدخلا مباشرة من السلطات العامة.
واوردت الصحف البريطانية ان هذه المصارف نفسها ستخسر ملياري جنيه نتيجة تصفية المجموعة.